Die Rezession in den USA wird lediglich aufgeschoben, nicht aufgehoben. Die Erzählung von der sanften Landung ist ein Mythos. Der fiskalpolitische Stimulus der Regierung im Jahr 2023 hat die Wachstumsrate des BIP vorübergehend angehoben. Fiskalpolitische Anreize sind jedoch keine zuverlässige Quelle für Wirtschaftswachstum. Langfristig untergraben sie die Produktivität. Außerdem schaffen sie Probleme wie höhere Steuern, höhere Zinssätze und eine schädliche, destabilisierende Inflation.Es stimmt zwar, dass Verbraucher und Unternehmen niedrige Zinssätze in Kauf genommen haben, aber das bedeutet auch, dass Banken und andere Kreditgeber mit vielen hypothekarisch gesicherten Wertpapieren, Verbraucherkrediten und Unternehmensschulden umgehen müssen, die deutlich unter Wasser stehen. Dies ist eines der Probleme, mit denen das US-Bankensystem konfrontiert ist, und der Grund, warum die Fed im März zur Rettung eingreifen musste.Darüber hinaus verfügten Haushalte und Unternehmen über Billionen von Dollar an überschüssigen Pandemie-Ersparnissen. Diese Ersparnisse werden jedoch bis zum Ende des vierten Quartals aufgebraucht sein. All diese Punkte erklären zwar, warum das BIP-Wachstum positiv geblieben ist, aber der Hauptgrund für die Verzögerung der Rezession ist Powells Bank Term Funding Program (BTFP), mit dem vorübergehend das gesamte US-Finanzsystem gerettet wurde.Das BTFP ist eine Erweiterung des Diskontfensters, das gestressten Banken immer offen steht. Das Diskontfenster bietet den Banken an, ihre unter Wasser stehenden Aktiva für drei Monate mit einem Abschlag vom aktuellen Marktwert zu übernehmen. Im Gegensatz dazu bietet das BTFP den Banken einen Kredit für ein Jahr und zum vollen Wert an. Dies ist jedoch nicht dasselbe wie QE, bei dem die Fed der Bank dauerhaft faule Vermögenswerte wegnimmt und ihr im Gegenzug Reserven oder Fed-Kredite für den Kauf zur Verfügung stellt und dann verspricht, in Zukunft mehr von denselben Vermögenswerten zu kaufen, wodurch die Anleihekurse steigen und die Zinssätze sinken. Dieses neue Programm verlangt von der Bank, dass sie die Vermögenswerte innerhalb von 12 Monaten zum vollen Wert zurückkauft, und verlangt dafür einen Zinssatz, der jetzt bei 5,5% liegt. Deshalb bietet das BTFP in seiner jetzigen Form den Banken nur eine vorübergehende Erleichterung.Dies ist der Grund, warum die Rezession nicht mehr lange auf sich warten lassen wird: Der Nettoanteil der Banken, die ihre Kreditvergabestandards verschärft haben, liegt jetzt bei 50,8%. Das ist eine massive Verschärfung um 82,3 Prozentpunkte seit 2021. Der monetäre Treibstoff für Vermögensblasen und Konsum geht zur Neige. Die Folgen dieser monetären Verknappung werden wahrscheinlich bald spürbar werden, wenn sich die Wirtschaft auf ein geringeres Maß an Liquidität und Nachfrage einstellt.Die Renditekurve ist seit 14 Monaten invertiert und steht mit 70 Basispunkten steil auf dem Kopf. Dies ist die längste und steilste Umkehrung seit 43 Jahren. Umkehrungen der Kurve sind nicht nur ein zufälliger Indikator. Die Renditekurve misst die Differenz zwischen den Zinssätzen für kurz- und langfristige Anleihen, und wenn sie invers ist, bedeutet dies, dass die Anleger für die Zukunft niedrigere Renditen erwarten als für die Gegenwart. Sie setzt auch die Banken unter Druck, weil ihre Vermögenswerte weniger einbringen als das, was die Einleger verlangen, um ihr Geld bei der Bank zu lassen.Der effektive Zinssatz, den sich die Banken für Übernachtkredite gegenseitig in Rechnung stellen, die so genannte Fed Funds Rate (FFR), ist von negativen 8% auf positive 2% gestiegen. Das bedeutet, dass die Geldpolitik weniger akkommodierend und mehr restriktiv geworden ist. Die Straffung der Geldpolitik erfolgt mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr. Im vergangenen Jahr lag die Geldmengenreserve zu diesem Zeitpunkt bei nur 2,5%.Die jährliche Wachstumsrate der Geldmenge M2 ist nach einem massiven Anstieg von über 40% nach der Pandemie ins Negative umgeschlagen. Die Bilanz der Fed, die ihre Interventionen auf den Finanzmärkten widerspiegelt, ist in den letzten sechs Monaten ebenfalls um 600 Mrd. Dollar geschrumpft, was darauf hindeutet, dass die Zentralbank ihre Unterstützung für die Wirtschaft zurücknimmt. Die Ausweitung der Fed-Bilanz war eine der wichtigsten Triebkräfte für die Preise von Vermögenswerten und die Liquidität nach der Pandemie, da sie dem System über verschiedene Programme Billionen von Dollar zuführte. Der Abbau der Fed-Bilanz hat jedoch den umgekehrten Effekt, dass Geld von den Märkten abgezogen wird und die Preise für Vermögenswerte unter Druck geraten.Die National Federation of Independent Business (NFIB) und die Leading Economic Indicators (LEI) warnen eindeutig davor, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Die Zahlungsrückstände bei Verbraucherkrediten, Kreditkarten und Autokrediten haben ein Jahrzehnthoch erreicht. Die Zinsdeckungsquoten für US-Unternehmen (EBIT/Zinsaufwand) sinken. Dies bedeutet, dass die Unternehmen immer weniger in der Lage sind, ihre ausstehenden Schulden zu bedienen. Zombie- und Junk-Unternehmen beschäftigen Millionen von Menschen und benötigen zum Überleben niedrige Kreditkosten, die nicht mehr vorhanden sind.In den nächsten zwei Jahren droht eine große Fälligkeitsmauer für Unternehmensschulden. Schulden im Wert von 1,8 Billionen Dollar müssen zu wesentlich höheren Zinssätzen refinanziert werden. Die Realeinkommen der privaten Haushalte werden weiterhin unter den steigenden Energiepreisen leiden. Sogar der Arbeitsmarkt zeigt erste Risse. Das Arbeitsmarktforschungsunternehmen Challenger Grey and Christmas berichtete, dass die Entlassungspläne der Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 210% gestiegen sind. Dabei handelt es sich um geplante Entlassungen, die noch nicht erfolgt sind. Das bedeutet, dass die Arbeitslosenquote bald steigen wird.Und dann ist da noch der eingefrorene Immobilienmarkt - die Anträge auf Hypothekenkredite sind um 27% zurückgegangen, und die Neufinanzierungen sind im Jahresvergleich um 31% gesunken. Die Kreditkosten sind in die Höhe geschnellt, während das Verhältnis zwischen Immobilienpreis und Einkommen ein Allzeithoch erreicht hat. Gleichzeitig ist die Erschwinglichkeit von Wohneigentum so niedrig wie nie zuvor. Nach Angaben der National Association of Realtors (NAR) sind nur 23% der Häuser in den USA für einen Erstkäufer erschwinglich. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch bei 50%.Die Immobilientransaktionen befinden sich in einer Depression, ebenso wie die Cash-Out-Refinanzierungen, die den Konsum enorm gefördert haben. Da 20-25% aller Einfamilienhäuser im Besitz von Investoren sind, rechne ich damit, dass eine große Zahl von zum Verkauf stehenden Häusern auf den Markt kommen wird, sobald die Mieteinnahmen aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt versiegen. Und sobald die Immobilienpreise zu fallen beginnen, werden sich die Investoren stürzen, um von dem rechnerischen Anstieg der Immobilienpreise um 43% in den letzten zwei Jahren zu profitieren.Übrigens ist die Stärke der USA - wenn man diesem Narrativ Glauben schenkt - in der Welt merkwürdig isoliert. Die EU kommt immer wieder aus der Rezession heraus, während der Rest der Industrieländer mit Problemen zu kämpfen hat. China, das die Welt aus dem GFC herausgeführt hat, indem es sich massiv Geld geliehen hat, um die größte Blase in der Geschichte des Anlagevermögens aufzubauen, ist nun eine schuldengeplagte Wirtschaft und daher nicht mehr in der Lage, seine eigene Wirtschaft zu retten, geschweige denn die Weltwirtschaft. Die einfache Wahrheit ist, dass es einen viel besseren Zeitpunkt geben wird, um aggressiver in Aktien zu investieren.Nicht, wenn das Preis-Umsatz-Verhältnis nahe einem Rekordhoch liegt. Nicht, wenn das Verhältnis TMC-Aktien/BIP nahe einem Rekordhoch liegt. Nicht, wenn die Dividendenrendite des S&P 500 etwa 400 Basispunkte niedriger ist als die Rendite einer Staatsanleihe. Und nicht, wenn die Risikoprämien für Aktien nahe Null liegen. Die Ertragsrendite von Aktien bietet keine höheren Chancen als der Besitz von Staatsanleihen. Die Anleger erhalten einfach keinen Ausgleich für das zusätzliche Risiko, das mit Aktien verbunden ist.Wenn man jedoch den jüngsten Anstieg der Ölpreise in diese Mischung einbezieht, erhält man eine Fed, die im Moment nicht einmal an eine Zinssenkung denkt. Aber Powell steht ein Schock bevor. In Anbetracht der Tatsache, dass die Wirtschaft im Begriff ist, in großem Maße nach unten zu überraschen, glaube ich, dass die Fed irgendwann im Jahr 2024 in eine Zinssenkungspanik verfallen wird. Und genau darin liegt eine große Chance für kluge Anleger.© Michael PentoDer Artikel wurde am 15. September 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.