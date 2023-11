Der Arbeitsmarkt bekommt Risse

Bislang haben die Unternehmen in diesem Jahr 604.514 Stellenstreichungen geplant, was einen Anstieg um 198% gegenüber den 209.495 Stellenstreichungen bedeutet, die bis September 2022 angekündigt wurden. Dies ist der höchste Wert von Januar bis September seit 2020, als 2.082.262 Entlassungen verzeichnet wurden. Abgesehen von diesem COVID-Jahr ist es der höchste Januar-September-Gesamtwert seit 2009.Die wahre Geschichte hinter dem Arbeitsmarkt ist eine anhaltende Schwächung. Der Non-Farm-Payroll-Bericht für Oktober verzeichnete einen Nettozuwachs von nur 150 000 neu geschaffenen Stellen. Im September waren es noch 297.000 gewesen. Und ein Drittel aller Neueinstellungen entfiel auf den erschreckend unproduktiven staatlichen Sektor. Die Haushaltsumfrage ergab sogar einen Rückgang von 348 000 Arbeitsplätzen.Denken Sie daran, dass das Arbeitsministerium seine ursprüngliche Schätzung der Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze in diesem Jahr jeden Monat nach unten korrigiert hat - ihre Geburts-Todes-Modelle sind genauso kaputt wie die Wirtschaftsmodelle der Fed. Übrigens ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in diesem letzten Bericht gesunken. Tatsächlich ist der Index der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden seit Anfang 2023 gesunken.Das heißt, wenn man die Gesamtzahl der Beschäftigten mit der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit multipliziert, war sie im Oktober niedriger als im Januar. Und die Arbeitslosenquote ist von 3,4% zu Beginn des Jahres auf 3,9% angestiegen. Einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,5% hat es außerhalb des Beginns einer Rezession noch nie gegeben. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal hören, wie gut es den Verbrauchern dank der Bidenomics geht.Wie fragil der Arbeitsmarkt wirklich ist, zeigt sich deutlich an den Problemen der Lohnbuchhaltungsunternehmen. Die Aktienkurse der Anbieter von Lohn- und Gehaltsabrechnungsdiensten sind in diesem Jahr angesichts der Aussicht auf eine deutlich schwächere Beschäftigungssituation eingebrochen. Paycom meldete am 1. November die Ergebnisse für sein drittes Quartal, und der Aktienkurs des Unternehmens fiel aufgrund schwächerer Umsätze und gesenkter Prognosen um 38,5%. Die Aktien sind im Jahresvergleich um 48% gefallen.Der Aktienkurs des HCM-Unternehmens Paycor hat seit Jahresbeginn 25% seines Wertes eingebüßt. Auch die Aktien von Paylocity sind in diesem Jahr bisher um 25% zurückgegangen. Der Ausreißer in diesem Bereich ist Automatic Data Processing. Dieses Unternehmen hat sich zwar besser entwickelt als der Rest, aber seine Aktien fallen bis 2023 immer noch um 8%.Der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft sind endlich ins Stocken geraten, während die wichtigsten staatlichen Nachlass- und Konjunkturmaßnahmen auslaufen. Die COVID-19-Forbearance-Programme für FHA-versicherte Einfamilienhaushypotheken und Home Equity Conversion Mortgages (Umkehrhypotheken) enden am 30. November 2023. Diese Personen haben seit Anfang 2020 keine Hypothekenzahlung mehr geleistet. 17% aller Hypotheken sind durch die FHA versichert.Die Auszahlung von Studentenkrediten wurde am 1. September wieder aufgenommen, und das Employee Retention Credit-Programm, das berechtigten Unternehmern eine Steuergutschrift von bis zu 28.000 Dollar pro Mitarbeiter gewährte, lief am 14. September aus, als die IRS die Bearbeitung von Anträgen zu diesem Datum einstellte.Weitere Anzeichen für die wirtschaftliche Schwäche finden sich bei dem milliardenschweren Unternehmen WeWork, das sich Büroflächen teilt. Das Unternehmen hat diese Woche Konkurs angemeldet. Der Immobiliengigant verfügte über 44 Millionen Quadratmeter Bürofläche, die sich auf 779 Standorte weltweit verteilten. Der Zusammenbruch dieses Unternehmens spiegelt nicht nur die Erosion des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft insgesamt wider, sondern ist ein weiterer Nagel im Sarg des gewerblichen Immobiliensektors.Das Hauptproblem ist die anhaltende Belastung der Wirtschaft, die mit der unvermeidlichen Refinanzierung von Schulden zu viel höheren Zinssätzen einhergeht, sowie der unaufhaltsame Liquiditätsentzug der Fed aus dem Bankensystem. Die quantitative Straffung hat bereits eine Billion von der Basisgeldmenge abgezogen. In diesem Jahr haben bisher 516 börsennotierte Unternehmen Konkurs angemeldet. Viele dieser Unternehmen waren so genannte Zombie-Unternehmen.Sie hatten überlebt, indem sie neue Schulden aufnahmen, um die bestehenden Gläubiger zu bezahlen. Dieses Spiel ist nun vorbei, und die Zahl der Insolvenzen steigt rapide an. Die Zahl der Firmenkonkurse in den USA ist in den letzten 12 Monaten um 30% gestiegen, wie aus einer von Reuters veröffentlichten Statistik des US-Gerichtssystems hervorgeht. Das kann keine gute Nachricht für den Arbeitsmarkt sein.Wie mein Freund Chris Whalen von Whalen Global Advisors betont, ist der US-Bankensektor zutiefst zahlungsunfähig, eine Tatsache, die sich auf Jahre hinaus negativ auf die Erträge auswirken wird. 54% aller US-Hypotheken haben einen Zinssatz zwischen 2,5% und 4%. Dieser Zinssatz liegt unter den Finanzierungskosten der Banken, während der Zinssatz für Staatsanleihen weiterhin über 5% liegt. Das bedeutet, dass das Geschäftsmodell der Banken auf den Kopf gestellt ist. Die Finanzindustrie ist Eigentümerin dieser MBS und Bankkredite, die zu 70 Cent je Dollar gehandelt werden.Am wichtigsten ist jedoch, dass diese Vermögenswerte derzeit um 30% gefallen sind, was eine Katastrophe ist, und zwar bevor die Rezession eintritt. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie sehr diese Vermögenswerte in Bedrängnis geraten werden, wenn die Hypothekenausfälle aufgrund einer steigenden Arbeitslosenquote zunehmen, was zu einem Verfall der Immobilienwerte führt! Die Situation bei CMBS ist natürlich noch viel schlimmer. Hier gibt es nicht nur die gleiche ungünstige Zinsdynamik, sondern auch hohe Leerstandsquoten, die aufgrund des Phänomens "Arbeiten und Einkaufen von zu Hause aus" bereits in die Höhe geschnellt sind, nun aber weiter ansteigen werden, sobald der Wirtschaftsabschwung in vollem Umfang eintritt.Aber was ist mit der Renaissance des Onshoring im verarbeitenden Gewerbe, von der man in den USA so viel hört? Nun, der ISM-Wert für das verarbeitende Gewerbe ist den 11. Monat in Folge gesunken. Das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Oktober nicht nur geschrumpft; der Wert von 46,7 zeigt, dass das verarbeitende Gewerbe schneller schrumpft.Maersk, eines der größten Schifffahrtsunternehmen der Welt, baut aufgrund niedrigerer Frachtraten und Nachfrage weitere 3.500 Stellen ab. Der Schifffahrtsriese hatte bereits zu Beginn des Jahres 6.500 Stellen abgebaut, sagt nun aber, dass weitere Kürzungen notwendig seien. Wie das Unternehmen in seinen jüngsten Quartalsergebnissen mitteilte, sind die Gewinne aufgrund des Preisverfalls in der Seeschifffahrt um 92% eingebrochen, was einen weiteren Personalabbau erforderlich machte. "Unsere Branche steht vor einer neuen Normalität mit gedämpfter Nachfrage und inflationärem Druck auf unsere Kostenbasis", sagte Maersk-Chef Vincent Clerc.Das ist die Wahrheit. Der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft beginnen endlich zu bröckeln. Wenn Sie sich fragen, was es mit der Rezessionsbesessenheit auf sich hat, so liegt das daran, dass der S&P 500 laut RBC Capital seit 1937 bei allen derartigen Wirtschaftsabschwüngen im Durchschnitt um 32% gefallen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass der Aktienmarkt jetzt zu einer Bewertung gehandelt wird, die höher ist als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte vor 2020, dürfte dieser Einbruch zu Beginn der Rezession viel größer sein als der Durchschnitt. Es ist jetzt an der Zeit, Ihr Portfolio auf die Rezession und die zweite Phase des Bärenmarktes vorzubereiten, die im Jahr 2022 beginnt.© Michael PentoDer Artikel wurde am 9. November 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.