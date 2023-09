Chinas Goldpreis stieg im September & erreichte neuen Weltrekord

Der Markt für Bullion in China ist in diesem Monat in die Höhe geschnellt und hatte zeitweise einen Rekordaufschlag auf die internationalen Preise von mehr als 100 Dollar je Unze erzielt, verglichen mit einem Durchschnitt von weniger als 6 Dollar in den letzten zehn Jahren. Am Mittwoch kostete eine Unze Gold in Shanghai 2.007 Dollar, etwa 6% mehr als der Preis in London oder New York, wie Bloomberg via Yahoo Finance berichtet."Da der Yuan fällt, der Immobilienmarkt einbricht und Kapitalkontrollen verhindern, dass Geld das Land verlässt, kaufen die Anleger Gold", schrieben die Bloomberg-Volkswirtschaftler David Qu und Chang Shu in einem Bericht. Dies ist auch eine deutliche Kehrtwende im Vergleich zu Anfang des Jahres, als Chinas Konjunkturabschwächung das Interesse an dem Metall dämpfte, da die Verbraucher auf die unsichere wirtschaftliche Lage reagierten, indem sie Bargeld sparten.Die so genannte Shanghai-Prämie begann im Juni zu steigen, was zum Teil auf die von der People's Bank of China verhängten Einfuhrbeschränkungen zurückzuführen ist, die möglicherweise den Wert des Yuan stützen wollten, indem sie den Bedarf an Dollar für den Kauf von Gold verringerten. Doch der Kursverfall der Währung hatte zeitweise den gegenteiligen Effekt, da die Anleger in Dollar denominierte Vermögenswerte suchten, um den Wert zu erhalten.Obwohl die Einfuhrbeschränkungen gelockert wurden, dürfte der Goldpreis weiterhin von einer starken Nachfrage gestützt werden, so Suki Cooper, Analystin bei Standard Chartered Plc, in einer Notiz von letzter Woche. Berücksichtigt man die anhaltende Immobilienkrise in China, die lockere Geldpolitik und die sinkenden Anleiherenditen, ist es kein Geheimnis, warum die Nachfrage nach einem Zufluchtsort wie Gold in die Höhe schießt.Seit kurzem ist Chinas Goldpreis jedoch dramatisch eingebrochen.© Redaktion GoldSeiten.de