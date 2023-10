Goldminenaktien (HUI)  Wiederholt sich der Herbst 2022?

Während der Goldpreis 2023 nach 3. Quartalen in der Summe eine Performance von mageren 0,5 Prozent aufweisen kann, steht der NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) mit fast 13 Prozent in der Kreide. Die anfängliche Outperformance aus dem Frühjahr hat sich in den vergangenen Monaten in eine waschechte Underperformance verwandelt. Nur wenige Punkte trennen den Index jetzt noch von der runden 200-Punkte-Marke. Doch die Charttechnik deutet jetzt bereits an, dass wir einem Boden und einer möglichen Trendwende sehr nahe sind!In der letzten Analyse an dieser Stelle vom 27. März “Goldminenaktien (HUI) - Kommt jetzt der ganz große Knall?” war die Welt der Goldminenaktien noch halbwegs in Ordnung. Der damalige Gleichschritt mit Gold hat zu einer direkten Trendfortsetzung verleiten lassen, die sich rückblickend als grundlegend falsch erwiesen hat.Der HUI erreichte im Mai maximal 284 Punkte und gab von dort an kontinuierlich nach. Mit dem Schlusskurs vom 29. September bei knapp 207 Punkte über 27 Prozent. Viel fehlt also nicht mehr und die runde 200er-Marke wird wieder direkt erreicht oder gar unterschritten.Zuletzt ist das im Juli bzw. September 2022 geschehen. Das damalige Jahrestief lag bei 173 Punkten und wurde am 26. September erreicht. Ausgehend davon erholte sich HUI-Index in wenigen Monaten wieder um über 50 Prozent. Ähnliches könnte jetzt wieder geschehen. Denn die charttechnische Situation ähnelt der von vor einem Jahr.Heute stehen wir wieder kurz vor der wichtigen grünen Unterstützungslinie, die ihren Ursprung Anfang 2016 hat. Bereits während des Corona-Crashs prallte der HUI-Index an ihr direkt nach oben ab. Und vor einem Jahr sahen wir lediglich einen verhältnismäßig kleinen Fehlausbruch, der dann in eine wochenlange Rallybewegung gemündet ist.Noch ist diese Linie bis jetzt nicht erreicht. Doch sollte in diesem Zusammenhang auch Gold noch etwas fallen und das genannte Niveau erreichen, so wären die Zutaten für eine knackige Jahresendrally und darüber hinaus angerührt.Achten Sie ab jetzt also engmaschig auf die Kursbewegungen des HUI. Besonders ab Erreichen der Marken 200, ca. 192 und ca. 180 könnte es richtig spannend werden. Sollte das vorgestellt Set-up aufgehen, steht der Markt kurz vor Erreichen einer Kaufzone und könnte anschließend erneut um gute 50 Prozent nach oben knallen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.