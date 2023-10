Gold fällt zum ersten Mal seit fast 2 Wochen langsamer, nachdem es ein 7-Monats-Tief erreicht hat

Der Ausverkauf von Gold verlangsamte sich am Dienstag zum ersten Mal seit fast zwei Wochen, nachdem das gelbe Metall aufgrund des praktisch ununterbrochenen Anstiegs der Staatsanleiherenditen und des damit einhergehenden Anstiegs des Dollars auf ein 11-Monats-Hoch ein neues Sieben-Monats-Tief erreicht hatte, berichtet Investing.com . Die Renditen und der Dollar erhielten neuen Auftrieb, nachdem das Arbeitsministerium am Dienstag berichtet hatte, dass die Zahl der offenen Stellen in den Vereinigten Staaten im August stärker als erwartet gestiegen war, wodurch die Zuversicht der US-Notenbank in ihrem Kampf gegen die Inflation etwas geschwächt wurde.Die superheiße Rally der Renditen und des Dollar kühlte sich etwas ab, nachdem der leitende Fed-Politiker Raphael Bostic sagte, die Zentralbank habe es nicht eilig, den Amerikanern Zinserhöhungen aufzudrängen, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen - obwohl er sagte, eine restriktive Geldpolitik sei notwendig, um zu verhindern, dass die Ausgaben und das Beschäftigungswachstum aus dem Gleichgewicht mit der restlichen Wirtschaft geraten. Darüber hinaus warf Bostic, der Präsident der Atlanta Fed, den Risikomärkten, die durch den Anstieg der Staatsanleiherenditen infolge des Ausverkaufs von US-Anleihen und des damit einhergehenden Anstiegs des Dollar auf ein 11-Monats-Hoch in Mitleidenschaft gezogen wurden, einen weiteren Stein in den Weg. Er deutete an, dass es bis Ende 2024 sogar eine Zinserhöhung geben könnte.Abgesehen von Bostic wurde der Anstieg des Dollar durch eine Devisenmarktintervention der japanischen Regierung begrenzt, um den Yen zu stützen, nachdem der Dollar-Yen-Handel über die Marke von 150 gestiegen war. "Die Goldpreise haben eine gewisse Unterstützung gefunden, nachdem sie auf ein 7-Monats-Tief gefallen waren", bemerkte Ed Moya, Analyst bei der Online-Handelsplattform OANDA. "Die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter an, so dass der Goldpreis die Marke von 1.830 Dollar als wichtige Unterstützung betrachten könnte. Der Anstieg der Renditen könnte sich fortsetzen, aber wir sollten eine gewisse Erschöpfung sehen, da die Wall Street auf den NFP-Bericht wartet und ein langes Wochenende bevorsteht."© Redaktion GoldSeiten.de