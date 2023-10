Marktü berblick

Die Ausgabe von gestern ist aufgrund des Feiertages (Tag der Deutschen Einheit) in Deutschland entfallen.Die Edelmetalle präsentierten sich im weiteren Verlauf am Montag "bombenschwach" und vor allem Silber gab deutlich nach. Seit vielen Wochen warte ich auf diese finale Welle nach unten.Wie am Montag mitgeteilt, habe ich die ersten Anteile im Silber-ETC von WISDOM TREE (A0N6XJ) zurückgekauft. Die Order für 500 Anteile wurde bei 19,02 Euro ausgeführt (Gegenwert 9.510 Euro). Ziel ist es, mindestens 1.000 Anteile im Depot zu haben, so dass wir auf rund 4% Depotgewichtung kommen.Der Silberpreis rutschte von Freitagnachmittag (Hoch 23,80 USD) auf 20,87 USD am Montag. Ein Rückgang von 12,31% binnen kürzester Zeit.Dies sind oft die Bewegungen, die wir am Ende einer Korrekturphase bei den Edelmetallen sehen. Noch haben wir von dem genannten Tief keine dynamische Gegenbewegung nach oben gesehen, so dass ich noch keine Entwarnung geben kann. Durchaus möglich, dass noch die Nachwehen des Ausverkaufs kommen:Der Druck noch nach unten, die Gegenbewegung nach oben bislang dürftig. Sollte es dennoch gelingen, die 22 USD im Future zu überwinden, würde sich das Bild aufhellen.Gold 8 Tage in Folge nach unten. Technisch bereits überverkauft:Der GDX, stellvertretend für die Goldaktien, nun auch im Bereich meines Zielbereiches (25 – 26 USD) angekommen:Die Umsätze erhöht, was die Annahme zum "Ausverkauf" unterstreicht.Blicken wir auf die Skala, so war die Bewegung von Mai bis heute brutal. Von über 36 USD auf 26 USD in kürzester Zeit, was einem Verlust von fast einem Drittel entspricht.Die Edelmetalle sind nun in der Kapitulationsphase, die wir meistens am Ende einer bereits langen und nervigen Korrektur sehen. Die letzten "Gläubigen" verlieren die Geduld. Die erste Position im Silber haben wir, weitere Positionen sind geplant, auch im Bereich der Goldaktien.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.