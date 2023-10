Chaos am Anleihemarkt wird bis März 2024 zunehmen

Das Hauptproblem des Anleihemarktes ist derzeit die überwältigende Menge an Anleiheemissionen in Verbindung mit dem bemerkenswerten Fehlen der üblichen Käufer. Mit anderen Worten: Die Illiquidität führt bereits jetzt dazu, dass US-Staatsanleihen wie Microcap-Penny-Stocks gehandelt werden. Dieses dysfunktionale Handelsumfeld dürfte sich bis zum Ende des ersten Quartals 2024 exponentiell verschlimmern. Die Staatsverschuldung der USA beträgt jetzt 33,5 Billionen Dollar, und die Zinsen für diese Schulden belaufen sich in diesem Jahr bisher auf 712 Milliarden Dollar. Dieser Zinsaufwand wird sich in den nächsten Jahren verdoppeln, da unsere Schulden zu wesentlich höheren Zinssätzen weiterlaufen. Die Zinszahlungen belaufen sich auf 17% aller Bundeseinnahmen und dürften sehr bald auf 35% aller Einnahmen ansteigen.Die Defizite werden noch viel größer sein, wenn die Rezession eintritt, da die automatischen Wirtschaftsstabilisatoren greifen, während die Einnahmen ebenfalls einbrechen. Spätestens im Jahr 2040 werden die Ausgaben für Ansprüche und Schuldendienst 100% aller Einnahmen ausmachen. An diesem Punkt wird kein Platz mehr für andere Staatsausgaben sein. Unser Anleihemarkt bricht zusammen und wird zu einer existenziellen Krise für unser Finanzsystem. Wie sollte es auch anders sein, wenn das jährliche Staatsdefizit 45% unserer Einnahmen beträgt und jedes Jahr zu den Staatsschulden hinzukommt, die unglaubliche 771% der jährlichen Bundeseinnahmen betragen!Ich habe die Gründe dafür erläutert, warum Anleihen mit langer Laufzeit in den letzten Monaten ein Tabuthema waren. China muss Staatsanleihen verkaufen, um den Yuan zu stützen. Japan tut dasselbe, um den Yen zu stützen, und lockert zudem die Kontrolle der Renditekurve, was die relative Attraktivität von JGBs gegenüber US-Anleihen erhöht. An die Stelle der Desinflation tritt die Reflation, und die unglaubliche 5%-Prognose der Atlanta Fed für das BIP im dritten Quartal erhöht den Druck auf die Renditen und hält potenzielle Käufer auf Abstand.Die große Überraschung dabei ist, dass diese Volatilität auftritt, während noch immer 1,2 Billionen Dollar in der Reverse-Repo-Fazilität (RRP) der Fed vorhanden sind. Die Banken parkten zunächst ihre überschüssigen Reserven, die aus den massiven COVID-Konjunkturpaketen des Finanzministeriums stammten, bei der Fed, um risikolose Zinsen zu erhalten. Diese Zahl erreichte im Dezember 2022 einen Höchststand von 2,5 Billionen Dollar. In den letzten 5 Monaten ist der Betrag in der RRP jedoch um über 1 Billion Dollar eingebrochen. Damit wird im Wesentlichen das QT-Programm der Fed finanziert. Wenn das derzeitige Tempo der RRP-Verkäufe anhält, wird die Zahl der bei der Fed geparkten Überschussreserven im März 2024 gegen Null gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Großteil der Liquidität auf dem Anleihemarkt verschwunden sein.Wie bereits erwähnt, ist der größte Teil des Gemetzels auf dem Anleihemarkt derzeit auf das überwältigende Angebot an Anleihen zurückzuführen, das eine direkte Folge unserer hartnäckigen Schulden und Defizite sowie des Fehlens ausländischer Käufer ist. In der Tat sind sie zu Verkäufern unserer Schulden geworden. Stellen Sie sich nur einmal das Chaos vor, das in den nächsten Monaten entstehen wird, wenn diese wichtige Quelle für leicht zugängliche Liquidität im US-Finanzministerium versiegt.Es gibt nur zwei Möglichkeiten, uns vor dem kommenden Zusammenbruch des Anleihemarktes zu retten. Die erste ist eine sofortige und vollständige Umstrukturierung von Sozialversicherung, Medicare, Medicaid und Verteidigung, die enorme Leistungskürzungen auf breiter Front beinhaltet. Dies wird für den Kongress so einfach zu bewerkstelligen sein wie ein Kamel, das durch ein Nadelöhr geht. Und wenn das Unmögliche doch geschieht, wäre die daraus resultierende Rezession so katastrophal, dass die Nation am Ende vielleicht ohnehin zahlungsunfähig wird. Die andere vorübergehende Rettung wäre, wenn die verzögerte Rezession unmittelbar bevorstünde. Dann würden die Anleger aus den Aktien in die relative Sicherheit von US-Anleihen flüchten.Aber auch hier würde die daraus resultierende Menge an roter Tinte durch die Wahl der automatischen Wirtschaftsstabilisatoren die Defizite und die Verschuldung von ihrem bereits unhaltbaren Niveau von 2 Billionen Dollar in die Höhe schnellen lassen. Während der letzten beiden Rezessionen stiegen die jährlichen Defizite um über 200%. Damit wäre das Schicksal der Zahlungsunfähigkeit der USA in jedem Fall besiegelt, da die jährliche rote Tinte auf 6 Billionen Dollar ansteigen könnte, was unglaublichen 25% unseres gesamten BIP entspricht.Im selben Monat, in dem die RRP ausläuft, sollen die 100 Milliarden Dollar an notleidenden Bankaktiva, die derzeit im Bank Term Funding Program schlummern, zu einem Bruchteil des Nennwerts an diese Finanzinstitute zurückgegeben werden. Die Banken müssen der Fed dann 100 Cent für den Dollar plus aufgelaufene Zinsen geben. Erinnern Sie sich daran, dass diese wertgeminderten Vermögenswerte zu Beginn dieses Jahres den gesamten regionalen Bankensektor zahlungsunfähig zu machen drohten. Diese Staatsanleihen, MBS und Unternehmensanleihen stehen sogar noch weiter unter Wasser als zu dem Zeitpunkt, als Powell sie bei der Fed parken ließ. Übrigens werden im März nächsten Jahres auch die verzögerten Auswirkungen der Straffung der Geldpolitik um 500 Basispunkte ihre maximale Wirkung entfalten.Innerhalb der nächsten 5 Monate dürfte der Anleihemarkt in ein völliges Chaos stürzen, und die Fed wird gezwungen sein, die QT zu beenden, die Zinssätze in Richtung der Nullgrenze zu senken und sich wieder in die QE zurückzuziehen. Die stagflationären Auswirkungen all dessen werden atemberaubend sein, zumal kein Anleger glauben wird, dass die Fed die Inflation geschickt bekämpfen kann, ohne das Bankensystem und die Wirtschaft lahmzulegen und eine Staatsschuldenkrise in den USA zu riskieren.Der Aktienmarkt wird keineswegs ungeschoren bleiben. Nach Angaben der Bank of America ist etwa ein Drittel aller Unternehmen im Russell 2000 nicht rentabel. Die Existenz dieser Unternehmen hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich zu extrem niedrigen Zinssätzen Geld zu leihen. Vor zwei Jahren konnten sie für weniger als 4% neue Kredite aufnehmen, um die Lichter am Leuchten zu halten; heute kostet es sie 9,3%. Dies ist eine existenzielle Krise für 33% der kleinen Unternehmen, die der Motor des Beschäftigungswachstums sind. Daher dürfte der Arbeitsmarkt bis Anfang 2024 zu zerbrechen beginnen. Eine steigende Arbeitslosenquote wird dem Immobilienmarkt das gleiche Schicksal bescheren wie dem Anleihen- und Aktienmarkt.Bis zum Ende des ersten Quartals 2024 lässt sich auf dem Gesamtmarkt noch Geld verdienen. Dies ist jedoch vor allem für die Inhaber von 60/40-Portfolios von entscheidender Bedeutung; Sie sollten besser in der Lage sein, zu erkennen, wann das Einfrieren der Anleihemärkte bevorsteht, da die Wertpapiere auf breiter Front vernichtet werden könnten. Die Schwankungen zwischen Inflation und Deflation werden mit der Zeit immer heftiger und zerstörerischer werden. Aktives und kluges Management ist die beste Hoffnung, um in diesem Chaos zu überleben und zu gedeihen. Wie immer beten wir für den Frieden und versuchen, die Menschen wie uns selbst zu lieben - so beweisen wir, dass unsere Liebe zu Gott echt ist.© Michael PentoDer Artikel wurde am 13. Oktober 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.