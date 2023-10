Yara: Schwächere Ergebnisse für Q3 2023

Norwegens Yara International ASA gab gestern die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt. Den Angaben zufolge verzeichnete das Unternehmen während der drei Monate einen Nettogewinn in Höhe von 2 Mio. USD oder 0 USD je Aktie. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 402 Mio. USD bzw. 1,57 USD je Aktie verzeichnet.Weiterhin meldete das Unternehmen ein EBITDA (ohne Sondereffekte) von 396 Mio. USD, verglichen mit 1,0 Mrd. USD im Septemberquartal des vorangegangenen Jahres."Die Ergebnisse des dritten Quartals sind durch starke Preisrückgänge im Vergleich zum Vorjahr beeinträchtigt, da die Stickstoffindustrie weiterhin in einem Umfeld mit niedrigeren Margen operiert. Obwohl die landwirtschaftlichen Fundamentaldaten günstig sind, reagieren die Stickstoffmärkte weiterhin empfindlich auf geopolitische und Rohstoffmarktschwankungen", erklärte Svein Tore Holsether, Präsident und Chief Executive Officer von Yara in der Pressemitteilung.© Redaktion MinenPortal.de