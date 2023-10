Palladium im Crash-Modus  Lukrative Trading-Chance deutet sich an!

Das Börsenjahr 2023 ist zu fast 80 Prozent gelaufen und am Edelmetallmarkt deutet sich immer konkreter der große Verlierer an. Noch vor 1 ½ Jahren war Palladium der Highflyer. Im Rahmen des damals begonnenen Ukraine-Krieges gingen die Kurse durch die Decke und erreichten mit Kursen von über 3.400 USD neue Rekordhochs. Der Kater auf diese Party folgte jedoch auf dem Fuße.Nach dem ersten Kurseinbruch erholte sich das Edelmetall nur noch schleppend. Bis heute summieren sich die kontinuierlichen Kursverluste auf 67 Prozent. Allein im laufenden Jahr steht Palladium mit 36 Prozent im Minus. Doch trotz oder gar wegen der aktuell fast schon depressiven Stimmung, könnte der Markt kurz vor einer Trendwende stehen!Im Rahmen der letzten Analyse vom 26. April 2Palladium: Willkommen zurück im Bärenmarkt!" sah Palladium nach dem Pullback auf der grünen langfristigen Unterstützungslinie nach einer groben Erholungsbewegung auf ca. 1.800 USD aus.Daraus wurde jedoch nichts. Die Kurse schmierten sukzessive und ohne nennenswerte oder strukturelle Gegenbewegungen weiter ab. Zuletzt wurde mit 1.097 USD nicht nur ein neues Jahrestief, sondern auch der tiefste Stand seit November 2018 erreicht. Gegenüber den anderen drei Edelmetallen behalt Palladium damit klar die rote Laterne. Es deutet sich jedoch jetzt immer konkreter ein Ende der Crash-Bewegung an.Im groben Wochen-Chart als auch im Tages-Chart ist zu erkennen, dass die Abwärtsdynamik in den vergangenen Wochen spürbar abgenommen hat. Die Kursausschläge werden immer kleiner. Zudem hat sich seit März (im Tages-Chart) eine positiver Divergenz gebildet, die in Kombination mit dem fallenden Keil ein handfester Hinweis auf die kommende Gegenbewegung ist.Noch gibt es in diesen Zusammenhang keinerlei Umkehr- oder Long-Signal. Sollte es Palladium jedoch schaffen, sich oberhalb des horizontalen Widerstandes (ca. 1.186 USD) zu positionieren, so könnte damit der Grundstein für eine entsprechend knackige Gegenbewegung gelegt werden. In diesem Fall könnte eine Rallybewegung Richtung ca. 1.490 bis 1.666 USD starten!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.