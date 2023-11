Goldpreis verzeichnet im Oktober den stärksten Anstieg seit fast einem halben Jahrhundert

Der Goldpreis erlebte den besten Oktober seit fast 50 Jahren und trotzte dem harten Widerstand steigender Staatsanleiherenditen und eines starken US-Dollars. Das gelbe Metall legte im vergangenen Monat um unglaubliche 7,3% zu und schloss bei 1.983 $ je Unze – der stärkste Oktober seit 1978, damals war es um 11,7% angestiegen.Gold, ein zinsloser Vermögenswert, ist in der Vergangenheit immer dann ins Straucheln geraten, wenn die Anleiherenditen stiegen. In diesem Jahr sah es jedoch anders aus, aufgrund einer Reihe bedeutender wirtschaftlicher und geopolitischer Risiken, darunter die rekordhohe Staatsverschuldung, steigende Kreditkartenausfälle, anhaltende Rezessionsängste (trotz Jerome Powells Beharren darauf, dass eine Rezession nicht mehr in den Prognosen der Federal Reserve enthalten ist) und zwei Kriege.Wenn Sie glauben, dass diese Bedingungen die Investitionsnachfrage nach Gold weiter ankurbeln werden, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um in Erwartung potenziell höherer Preise ein Investment in Betracht zu ziehen (oder Ihr Exposure zu erhöhen).Ein Wort der Warnung: Der 14-Tage-RSI (Relative-Stärke-Index) lässt das Metall derzeit überkauft erscheinen, so dass es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. Ich glaube, dass sich eine starke Unterstützung herausbildet, und wenn die Aktienkurse nach dem Höhenflug der letzten Woche wieder zurückgehen, könnte dies ein angemessener Katalysator für eine Goldrallye sein. Denken Sie daran, dass der November in den letzten 30 Jahren der beste Monat für Aktien war, wobei der S&P 500 laut Bloomberg-Daten im Durchschnitt um 1,96% zulegte.Ich empfehle eine Goldgewichtung von nicht mehr als 10%, die sich gleichmäßig auf physische Goldbarren (Barren, Münzen und Schmuck) und hochwertige Goldminenaktien, Investmentfonds und ETFs verteilt. Denken Sie daran, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht häufiger, eine Neugewichtung vorzunehmen.Wenn Sie noch unschlüssig sind, sollten Sie sich ansehen, was der offizielle Sektor zuletzt getan hat. Laut dem jüngsten Bericht des World Gold Council (WGC) kauften die Zentralbanken im dritten Quartal insgesamt 337 Tonnen Gold und verzeichneten damit das zweitstärkste dritte Quartal aller Zeiten. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Banken beachtliche 800 Tonnen erworben, das sind 14% mehr als in den gleichen neun Monaten des Vorjahres.