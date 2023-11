Technische Marktanalyse vom 12.11.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Ob es ein Gewöhnungseffekt bezgl. der Krisen bei den Marktteilnehmern ist, oder einfach nur Gewinnmitnahmen, ist aus dem Chart nicht abzulesen. Jedenfalls ist Gold in den letzten Tagen unter Druck geraten und im Bereich der Unterstützungszone angekommen. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren dürften noch nicht abgearbeitet sein. Somit kommt der anstehenden Woche eine besondere Bedeutung hinsichtlich eines Haltens oder Brechens der Unterstützung zu.Die alte Widerstandszone die zuletzt eine Unterstützung darstellte, wurde mit einem kräftigen Schub unterschritten. Damit hat sich ein neuer Abwärtstrend etabliert. Dieser ist zum Wochenschluss zunächst gestoppt worden. Die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen, was bei einem solchen Abwärtsschub nicht verwunderlich ist. Es dürfte daher auch nicht überraschen, wenn nun eine kurzfristige Gegenbewegung bis an die Widerstandszone stattfindet.Der Euro hat zwar einen deutlichen Schub nach oben generiert, welcher allerdings nicht veredelt werden konnte. Die alte Unterstützungszone stellt somit nun einen Widerstand dar. Die Indikatoren stehen vor Verkaufssignalen und könnten somit einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend unterstützen. Eine klare übergeordnete Tendenz, wenn man vom großen Abwärtstrendkanal absieht, ist derzeit nicht zu erkennen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.