Die Metalle hinter dem nächsten großen Ding

Erfahrene Anleger sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Thema, das die Schlagzeilen beherrscht und Gewinnchancen auf den Märkten eröffnet. Das Problem ist, dass es zu dem Zeitpunkt, an dem alle darüber reden, oft zu spät ist, um zu investieren - zumindest zu attraktiven Preisen. Das große Anlagethema des Jahres 2023 ist die künstliche Intelligenz. Sogenannte "KI"-Aktien haben viel Aufmerksamkeit und Kapital von Anlegern erhalten, die hoffen, von den Wachstumsaussichten der KI zu profitieren.Einige dieser Unternehmen produzieren möglicherweise mehr finanziellen Hype als Substanz. Die künstliche Intelligenz selbst hat in den Medien einen großen Hype ausgelöst. Kritiker warnen indessen vor dem Weltuntergang, wenn Computer und Roboter empfindungsfähig werden und sich gegen die Befehle ihrer menschlichen Beherrscher auflehnen. Im Guten wie im Schlechten werden die "intelligenten" Technologien ihre Rolle und ihren Einfluss auf unser tägliches Leben weiter ausbauen. Wenn es nach dem Willen einiger technikbegeisterter Menschen aus dem Silicon Valley geht, werden wir zunehmend in einem Metaversum der virtuellen Realität arbeiten und uns darin erholen.KI-gesteuerte Anwendungen werden uns jedoch keineswegs von materiellen Bedürfnissen befreien, sondern vielmehr einen massiven neuen Materialeinsatz erfordern. Vor allem computergesteuerte elektronische Geräte sind auf strategische Metalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium angewiesen. Laut Metals Focus, einem unabhängigen Forschungsunternehmen, wird die steigende Nachfrage nach Computerchips, die KI antreiben, zu einer "breiten Unterstützung für eine Reihe von edelmetallhaltigen Komponenten" führen.Metals Focus geht davon aus, dass die Nachfrage nach "Platinlegierungen, die in der Chipherstellung verwendet werden, Silber-Palladium-Ag-Pd-Vielschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) in Hochleistungskomponenten, Goldbonddraht in Chip- und Speichergehäusen, Goldbeschichtung in Leiterplatten und Palladiumbeschichtung auf Leiterrahmen" steigen wird. Ja, Gold - vom Sozialisten John Maynard Keynes fälschlicherweise als "barbarisches Relikt" verspottet - wird in unserer High-Tech-Zukunft eine wichtige Rolle spielen.Obwohl der Technologiesektor nur einen relativ geringen Anteil an der Gesamtnachfrage nach Gold hat, entfällt auf die High-Tech-Industrie ein immer größerer Anteil des Silbermarktes. Silber ist aufgrund seiner hervorragenden leitenden Eigenschaften in fast allen Computer- und Elektronikanwendungen unverzichtbar. Die Bergbauproduktion von Silber und anderen Edelmetallen kann mit dem prognostizierten Nachfragewachstum nicht mithalten. Viele Analysten, die einen Boom in den Bereichen künstliche Intelligenz, Automatisierung, Elektrofahrzeuge, Solarenergie und anderen trendigen Anlagethemen prognostizieren, halten die reichliche Versorgung mit kritischen Materialien für selbstverständlich.Doch anstelle einer technologiegetriebenen Wachstumsstory könnte das nächste große Thema tatsächlich die Ressourcenknappheit sein. Jahrelange Unterinvestitionen in Minen und andere Rohstoffindustrien bieten Chancen für konträre Anleger, die Versorgungsengpässe und Preisspitzen als sehr reale Risiken für die Zukunft sehen. Bergbauunternehmen als Gruppe haben sich als notorisch schlechte Investitionen erwiesen, die selbst dann mit Risiken behaftet sind, wenn die Marktbedingungen für sie günstig sind.Im Gegensatz dazu bergen physische Metalle selbst keines der Risiken, die mit einem energie- und arbeitsintensiven und politisch anfälligen Geschäft verbunden sind. Physische Edelmetalle werden in den Mainstream-Medien vielleicht nie als das nächste große Ding angepriesen. Aber hinter der künstlichen Intelligenz, der alternativen Energie und all den anderen faszinierenden High-Tech-Themen steht die Tatsache, dass sie ohne Metalle nicht verwirklicht werden können.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 13. November 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.