Caledonia Mining Corp.: Inanspruchnahme der Blockzulassung in Bezug auf eine ATM-Verkaufsvereinbarung

Name des Unternehmens: Caledonia Mining Coporation Plc



Name der Regelung: ATM-Vertriebsvereinbarung



Zeitraum der Rückgabe: Vom 19. Mai 2023 bis zum 17. November 2023



Anzahl und Gattung der nicht im Rahmen des Programms 2.000.000 Depositary Interests, die die gleiche Anzahl von Stammaktien

ausgegebenen repräsentieren

Wertpapiere:

Anzahl der während des Zeitraums im Rahmen des Programms Null

ausgegebenen/zuteilten

Wertpapiere:



Saldo im Rahmen der Regelung für noch nicht ausgegebene/zuteilte 2.000.000 Depositary Interests, die die gleiche Anzahl von Stammaktien

Wertpapiere am Ende des repräsentieren

Zeitraums:



Anzahl und Gattung der ursprünglich im Rahmen des Programms 2.000.000 Depositary Interests, die am 19. Mai 2023 die gleiche Anzahl von

zugelassenen Wertpapiere und Datum der Stammaktien

Zulassung: repräsentieren



Name und Telefonnummer der Kontaktperson: Wie unten

St. Helier, 20. November 2023 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt im Folgenden die Informationen bekannt, die gemäß Schedule Six der AIM Rules for Companies im Zusammenhang mit der am 18. Mai 2023 bekannt gegebenen "At the Market" oder "ATM"-Verkaufsvereinbarung mit Cantor Fitzgerald & Co ("Cantor") (die "ATM-Verkaufsvereinbarung") erforderlich sind.Caledonia Mining Coporation PlcMark Learmonth Tel: +44 1534 679 800Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und gemeinsamer Makler)Adrian Hadden Tel: +44 (0)20 7220 0500Neil McDonaldPearl KellieLiberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PR (UK)Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 32043PPB (Finanz-PR, Nordamerika)Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701Paul Durham Tel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra Tatenda Tel: +263 77802131IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39Lloyd MlotshwaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger info@resource-capital.ch