Gold Fields Ltd. ringt mit dem Abwärtstrend

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields musste über den Sommerverlauf schwere Rückschläge verkraften. Die Abfolge tieferer Tiefs nahm bis zum Oktoberbeginn ihren Lauf. Seither strotzte die Aktie wieder vor Kraft und so ringt sie seit einigen Wochen mit dem seit dem Frühjahr ausgebildeten Abwärtstrend. Auf welche Marken jetzt zu achten ist, folgt wieder im Anschluss an den Monatschart.Der dynamische Anstieg während des Oktobers verhinderte schlimmeres. Die Aktie befindet sich somit in einer aktuell wieder neutralen Kursspanne, welche allerdings nach oben hin aufgelöst werden könnte. Die hierbei positiv separierenden gleitenden Durchschnitte (EMA50+200 (rote und grüne Linie) stützen diese Annahme sowie ein weiter erstarkender Goldpreis - siehe dazu hier das heutige Video Ein Anstieg über 14,14 USD dürfte dabei weiteres Potenzial gen Norden eröffnen, sodass als nächstes der Widerstand bei 15,70 USD attackiert werden könnte. Für mehr Perspektive fehlt gegenwärtig die Ausgangslage, sodass wir uns zur gegebenen Zeit nochmals dem Wert zuwenden werden. Faktisch dürfte, oberhalb von 15,70 USD, das Niveau des Hochpunktes vom Frühjahr bei 17,78 USD ins Visier rücken. Entgegen dieser grundsätzlich positiven Einschätzung, könnten natürlich auch die Bären wieder zur Attacke aufrufen.Vorsicht wäre in diesem Kontext unterhalb der Unterstützung von 12,48 USD angesagt. Notierungen darunter erlauben einen Test des Niveaus von 11,80 USD sowie darunter einen Abwärtslauf bis zum Tief vom Oktoberbeginn bei 10,31 USD.Ob es dabei zu einem weiteren Abtauchen bis unter die 10,00 USD-Marke kommt, bleibt abzuwarten. Jedoch bemerkt sei, dass direkt darunter rund um 9,92 USD eine weitere Unterstützung vorzufinden ist. Der weitere beziehungsweise die generelle Chartsituation selbst wäre jedenfalls bei einem solchen Rückgang wieder deutlich negativer einzuschätzen.Die Bullen bewiesen Tatkraft und jetzt braucht es nicht mehr viel, um die nächste Stufe des Anstiegs einzuleiten. Mit einem Sprung über 14,14 USD könnten sich weitere Käufer finden, welche die Aktie bis zum Widerstand von 15,70 USD hinauftreiben. Oberhalb dessen wäre das Hoch vom Frühjahr bei 17,78 USD als Zielmarke zu lokalisieren.Auch wenn das Pendel gegenwärtig zu Gunsten der bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer zu tendieren scheint, so kritisch wäre ein Rückgang unter 12,48 USD einzustufen. Kurse darunter erlauben unweigerliche Verluste bis 11,80 USD und im weiteren Verlauf bis zum Tief vom Oktoberanfang bei 10,31 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.