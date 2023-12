Gold und Silber glänzen in der Weihnachtssaison

Die Weihnachtssaison 2023 steht offiziell vor der Tür, und schon jetzt werden Rekorde gebrochen. Laut Adobe Analytics gaben die Schnäppchenjäger in den USA am Schwarzen Freitag 9,8 Milliarden Dollar online aus, 7,5% mehr als im Vorjahr. Die Verbraucher gaben am Wochenende möglicherweise weitere 10 Milliarden Dollar aus und könnten am Cyber Monday sogar 12 Milliarden Dollar ausgeben, was laut Adobe ebenfalls einen neuen Rekord bedeuten würde.In der Tat scheint dieses Jahr ein Jahr der Schrumpfung zu sein. Ich sehe einen widerstandsfähigen Verbraucher, dessen Einzelhandelsumsätze weit über dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, aber ich sehe auch ein aufkommendes Gefühl der wirtschaftlichen Unsicherheit. Laut einer aktuellen Bankrate-Umfrage gibt etwa die Hälfte der amerikanischen Erwachsenen an, dass es ihnen heute wirtschaftlich schlechter geht als bei Amtsantritt von Präsident Joe Biden, wobei fast 70% einen Anstieg der Lebenshaltungskosten anführen.Im Jahr 2023 geht es also nicht nur um Weihnachtsstimmung und Einkaufstourismus. Es geht darum, wie sich die Verbraucher gegen wirtschaftliche Unwägbarkeiten absichern und sich Sachwerten wie Gold, Silber und Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel zuwenden.Werfen wir zunächst einen Blick auf die Aussichten für die Weihnachtsausgaben. Laut Deloitte's Holiday Retail Survey werden die Verbraucher in dieser Weihnachtssaison durchschnittlich 1.652 Dollar ausgeben, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diejenigen, die 200.000 Dollar oder mehr verdienen, planen, fast 4.000 Dollar auszugeben, gegenüber durchschnittlich 3.200 Dollar im letzten Jahr. Diese Zahlen stellen die Ausgaben vor der Pandemie in den Schatten und deuten auf eine Rückkehr zur Normalität hin.Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Bei näherer Betrachtung ergibt sich ein differenzierteres Bild. Zwar planen 95% der Verbraucher, in der Weihnachtszeit Einkäufe zu tätigen, doch verschieben sich die Prioritäten deutlich. Käufe, die keine Geschenke sind, wie z. B. Festtagsdekoration, nehmen ebenfalls zu, und Selbstbeschenkungen werden immer beliebter: 75% der Verbraucher werden voraussichtlich Geschenke für sich selbst kaufen.Nicht alle Einzelhändler strotzen vor Zuversicht. Einem Bericht von Reuters zufolge sind die Erwartungen der US-Einzelhändler gemischt, wobei sich die großen Unternehmen der Bekleidungs-, Elektronik- und Heimwerkerbranche auf eine schwierige Saison einstellen. Die Umsätze in den letzten Quartalen waren lau, und die Prognosen für dieses Jahr wurden nach unten korrigiert. Der Zwiespalt zwischen Verbraucherausgaben und Einzelhandelsstimmung unterstreicht die Komplexität des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts, in dem Gold, Silber und Bitcoin zu den Stars gehören.Der Goldpreis befindet sich auf einem Aufwärtstrend und überstieg am frühen Montagshandel die Marke von 2.018 Dollar je Unze. Dieser Anstieg ist auf einen schwächeren Dollar und eine Federal Reserve zurückzuführen, die offenbar zögert, ihre aggressiven Zinserhöhungen fortzusetzen. Der US-Dollar-Index, der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb anderer wichtiger Währungen misst, verzeichnete einen bemerkenswerten Rückgang und ist seit Anfang Oktober um über 3% gesunken. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten tragen ebenfalls zum steigenden Wert des Goldes bei.Darüber hinaus meldet der World Gold Council (WGC) eine robuste Nachfrage nach dem gelben Metall, insbesondere von Seiten der Zentralbanken, die in den ersten neun Monaten des Jahres rekordverdächtige 800 Tonnen kauften, was einen erheblichen Teil der Gesamtnachfrage ausmacht.Silber, das oft im Schatten des Goldes steht, erobert sich seine eigene Nische. Laut dem wöchentlichen Update von Metals Focus wird die industrielle Nachfrage nach dem weißen Metall in diesem Jahr voraussichtlich ein Allzeithoch erreichen. Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds bleibt die Nachfrage in Sektoren wie der Photovoltaik (PV) robust. Diese starke industrielle Abnahme hält die Nachfrage nach Silber auf einem historisch hohen Niveau, auch wenn der Markt weiterhin ein Defizit aufweist.Was sagt uns diese Vorliebe für Sachwerte? Ganz einfach: Sie ist ein Barometer für die wirtschaftliche Stimmung. Der Anstieg der Gold- und Silberpreise ist nicht nur ein Markttrend, sondern spiegelt auch die Suche der Anleger nach sicheren finanziellen Häfen in der Weihnachtszeit wider. In einer Welt, die von Inflationsängsten, Zinserhöhungen und geopolitischen Unwägbarkeiten erschüttert wird, bieten diese Vermögenswerte einen Anschein von Stabilität.Zu Beginn der Weihnachtssaison 2023 herrscht meiner Meinung nach vorsichtiger Optimismus. Die Verbraucher sind zwar ausgabefreudig, scheinen aber auch Zuflucht in Sachwerten zu suchen. Beim diesjährigen Weihnachtseinkauf geht es also nicht nur darum, das perfekte Geschenk zu finden. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen der Freude über die Feiertage und der finanziellen Vorsorge zu finden.Letztendlich wird die Weihnachtszeit 2023 wahrscheinlich als eine Zeit in Erinnerung bleiben, in der die Verbraucher mit Blick auf die Zukunft feierten und in Vermögenswerte investierten, die nicht nur physische, sondern auch wirtschaftliche Sicherheit bieten.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 27. November 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.