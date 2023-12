Mittwoch FED-Entscheidung

Die US-Notenbank FED beginnt heute mit ihrer letzten Sitzung im Jahr 2023 und morgen Abend um 20 Uhr wird die Entscheidung bekanntgegeben. Zuletzt gab sowohl positive als auch negative Signale vom Arbeitsmarkt, die Inflation war tendenziell rückläufig. Heute um 14:30 Uhr kommen noch die Inflationsdaten für November.Die Marktteilnehmer sind fest davon überzeugt (98,40%), dass die FED die Leitzinsen morgen unverändert bei 5,25% bis 5,50% belässt. Erste Zinssenkungen werden entweder im März oder im Mai 2024 erwartet.Der Goldpreis, wie gestern schon vermutet, auch im Future mit dem Rutsch unter 2.000 USD, der jedoch zügig "ausgebügelt" wurde.Von Montagmorgen bis heute hat Silber rund 3 USD verloren, was eine Hausnummer ist.Trader, die Montag gekauft haben, wurden vom kleinen Bruder des Goldes wieder sauber aufs Kreuz gelegt. Die Stimmung ist wieder eingetrübt, so dass ein Tief nicht mehr weit entfernt sein sollte.Die Goldaktien gestern zumindest mit dem Versuch, sich gegen die schwachen Edelmetallpreise zu stemmen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.