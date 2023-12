Gold- & Silberprognose nach dem vorgetäuschten Flushout...

Die Anleger des Edelmetallsektors wurden soeben fürstlich über den Tisch gezogen - zuerst wurden sie ermutigt, auf den Ausbruch des Goldes auf neue Höchststände zu setzen, der stattfand, als der Goldpreis bereits stark überkauft war, und jetzt werden sie dazu gedrängt, ihre Bestände zu veräußern, bevor sich der Sektor umdreht und dann wirklich ausbricht.In der Woche vor dem dramatischen, aber kurzlebigen Ausbruch des Goldpreises am vergangenen Wochenende und nach dem Stichtag für die COT-Daten bei Börsenschluss am Dienstag bauten sie massive Short-Positionen auf, insbesondere bei Silber. Nachdem der Goldpreis in der Nacht von Sonntag auf Montag kurzzeitig ausbrechen konnte, haben sie den Goldpreis in einem sehr dünnen Handel in die Höhe getrieben und damit die Aufwärtsstimmung sofort zerstört, so dass die Anleger ihre Gebote zurückzogen und der Preis abstürzte. Dasselbe taten sie mit Silber.Jetzt kommen wir zum zweiten Teil ihres Spiels, um die Mehrheit der Anleger in diesem Sektor in die Irre zu führen und sie nicht nur einmal, sondern zweimal zu schröpfen - sie zwingen die Preise so weit nach unten, dass der Schmerz unerträglich wird und die Long-Anleger ihre Bestände aufgeben, die das Big Money dann fröhlich zu Schleuderpreisen aufkauft, bevor der Sektor sich auf der Stelle dreht und wieder in die Höhe schießt. Das ist meine Meinung, und ich kann mich irren. Ich glaube, dass diejenigen, die diese Bewegungen eingefädelt haben, ihre Short-Positionen in dieser Woche mit riesigen Gewinnen eindecken und zu Long-Positionen zurückkehren werden, und wir werden sehen, wie sich die Preise stabilisieren, bevor sie sich erholen.Wir wurden von all dem nicht überrascht, da wir schon lange vor dem gescheiterten Ausbruch des Goldpreises große und mittelgroße Goldaktien gekauft hatten und dann abwarteten und in der vergangenen Woche einige zusätzliche Aktien kauften, die wir ohnehin haben wollten, als sie wieder auf günstigere Preise fielen. Unser Plan ist es nun, die aktuelle Reaktion zu nutzen, um einzusteigen und weitere Käufe bei den besten Aktien zu tätigen. Ein Artikel nach der Trendwende, der am 5. Dienstag auf der Website veröffentlicht wurde, gab die Abwärtszielbereiche für Gold und Silber für diese Korrektur an, und Gold ist jetzt in seinen Zielbereich gefallen, während Silber ein wenig über das von uns erwartete Niveau hinaus gefallen ist, was wie ein absichtlicher Versuch aussieht, diejenigen mit wenig Vertrauen auszuspülen.Die Sache ist die: Obwohl der Ausbruchsversuch bei Gold gescheitert ist, sind die Ausbrüche der großen und mittelgroßen Goldaktien nicht gescheitert - im Gegenteil, was wir bisher gesehen haben, ist eine normale Reaktion nach dem Ausbruch zurück auf die Unterstützung an der oberen Begrenzung der Basismuster, aus denen sie ausgebrochen sind, was bedeutet, dass dies ein großartiger Ort ist, um sie zu kaufen.Hier ist ein Beispiel: Agnico Eagle Mines. Sieht das für Sie nach einem gescheiterten Ausbruch aus? - Für mich nicht. Sehen Sie es sich an - anhaltend hohes Volumen beim klaren Ausbruch aus einem Kopf-Schulter-Tief Ende letzten Monats ließ die Akkumulationslinie in die Höhe schnellen, gefolgt von einer normalen Reaktion zurück auf die Unterstützung an der oberen Begrenzung des Basismusters. Während also die Medien den gescheiterten Ausbruch des "barbarischen Relikts" bejubeln, sehe ich hier eine nahezu perfekte Kaufgelegenheit für diese und viele andere Aktien. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen noch etwas weiter zurückfallen und vielleicht sogar in die obere Begrenzung des Basismusters eintauchen, was sie noch mehr zu einem Kauf machen würde.Ein weiteres Beispiel gefällig? - Probieren Sie dieses aus. Nachdem die Akkumulationslinie monatelang nach oben tendierte, gelang der Aktie des Mid-Cap-Goldunternehmens Minera Alamos Ende letzten Monats bei starkem Volumen ein spektakulärer Ausbruch aus einem Double Bottom. Auch sie hat auf den perfekten Kaufbereich in der Nähe des oberen Endes ihres Basismusters zurück reagiert. Es gibt noch viele weitere Beispiele, vor allem bei den großen und mittelgroßen Unternehmen, aber Sie haben eine Vorstellung davon.Lassen Sie sich also nicht von den Mainstream-Finanzmedien dazu verleiten, Ihre Bestände dem Big Money zu überlassen, kurz bevor der Sektor sich umdreht und wieder nach oben marschiert, denn wenn Gold das nächste Mal versucht, über die Schlüsselmarke von 2.100 Dollar auszubrechen, wird es wahrscheinlich gelingen und den großen Bullenmarkt einleiten, den wir weiterhin erwarten. Mit diesem Fehlausbruch wurden viele Leute getäuscht, sogar "alte Hasen" wie Adam Hamilton, der nach der Veröffentlichung seines Artikels zu dieser Thematik, der anscheinend auf dem Hoch des Fehlausbruchs geschrieben wurde, zusammenzucken muss.Im Großen und Ganzen sollte Hamilton jedoch zu gegebener Zeit Recht behalten - das tut er in der Regel -, nachdem sich der Sektor von diesem üblen, vom großen Geld konstruierten Schluckauf erholt hat, der als letzte goldene Gelegenheit zum Kauf des Sektors und zur Aufstockung von Positionen angesehen wird, insbesondere bei den großen Goldaktien, die sich nach dem Ausbruch an einem "traumhaften" Einstiegspunkt befinden. Also legen Sie los.© Clive MaundDer Artikel wurde am 9. Dezember 2023 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.