Bullionbank-Riese

Vor genau einer Woche saß ich hier an der Tastatur und bewunderte den schönen Short Squeeze, der sich auf dem Goldmarkt entwickelte, während ich verzweifelt versuchte, alles zu vermeiden, was auch nur im Entferntesten an "Hybris", "Selbstgefälligkeit" oder "Eitelkeit" erinnert, um die Goldgötter nicht zu verärgern und den Handel nicht zu vereiteln, als ich das Folgende über die "Bullionbank-Riesen" schrieb:Es heißt: "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich." Kein besseres Beispiel als die Ereignisse im April 2013, als in einer Sonntagnacht in den frühen Morgenstunden des nordamerikanischen Tages ein orchestrierter Überfall auf den hochilliquiden Electronic Access Market Gold und Silber durch wichtige Unterstützungsniveaus drückte und einen brutalen Bärenmarkt auslöste, der bis Dezember 2015 andauerte. Es waren zwei Jahre der Hölle.Am vergangenen Sonntagabend kam es zu einer Wiederholung des Überfalls vom April 2013, als Gold tatsächlich von denselben Unternehmen geplündert wurde, die es damals vernichtet hatten. Diese "Bullionbank-Riesen", wie ich sie genannt habe, haben in der Tat das ganze Wochenende und ganz sicher am Sonntagabend gearbeitet, denn die Aktion war einfach atemberaubend, als die Februar Goldfutures die Allzeithochs erreichten und sich dann in einem unaufhörlichen, nicht enden wollenden Angriff nach unten bewegten.Dieser zielte nicht darauf ab, den "bestmöglichen Preis" zu erzielen, sondern eine technische Formation zu schaffen, die als "Key Reversal Day" bekannt ist, an dem sich die Futures am darauffolgenden Montag unter den Tiefstständen des Vortages einpendelten, was das wahre und gefürchtete Muster darstellt. Softwareprogramme, die in der technischen Analyse von Lehrbüchern geschult sind, machten sich dann an die Arbeit und zerstörten den Goldmarkt die ganze Woche über, so dass er heute, während ich dies am letzten Tag der Handelswoche schreibe, genau 130,65 Dollar niedriger liegt.Die fieberhafte Arbeit der als "Commercials" bekannten Schreibtischhändler wurde so perfekt ausgeführt, dass der den Goldhandel dominierende börsengehandelte Fonds SPDR Gold Shares ETF kürzlich gerade seine von den Tiefstständen im Oktober und November abgeleitete Aufwärtstrendlinie durchbrochen hat; der MACD-Indikator hat einen bearischen Crossover vollzogen; und der MoneyFlow-Indikator zeigt ebenfalls ein klar definiertes "Verkaufssignal", und zwar zum ersten Mal seit Anfang November. Fibonacci-Retracements für Goldbullion liegen bei 2.026,30 Dollar (38,2%) (kürzlich durchbrochen), 1.987,40 Dollar (50%) und 1.948,50 Dollar (61,8%).Ich habe alle gehebelten Goldbestände sowie die GLD:NYSE-Call-Positionen mit einem sehr geringen Gewinn abgestoßen, nachdem ich erst vor einer Woche in meinem Geburtstagsanzug auf den Stufen des Rathauses getanzt hatte. Während ich mich unter normalen Umständen damit brüsten würde, Mitte Oktober "Allzeithoch bis Jahresende" ausgerufen zu haben, empfinde ich keinerlei Freude, weil sich die beiden als "Staatsfeinde" geltenden Metalle wieder einmal im Abwärtstrend befinden. Innerhalb von sechs Tagen vom Penthouse zum Plumpsklo, und die Stimmung ist vor den Feiertagen wieder einmal im sprichwörtlichen Aschenbecher. Überall liegen Kohleklumpen in den Strümpfen.In dieser bizarren Welt der Algorithmen und künstlichen Intelligenz gibt es sieben Aktien, die das Schicksal der meisten börsengehandelten Fonds, Pensionsfonds, 60-40-Portfolios und mehrerer Kontinente wilder Daytrader bestimmen. Ich bin seit 1977 an diesen Märkten tätig (zunächst langsam und dann auf einmal), und ich kann Ihnen sagen, dass ich noch nie so etwas wie dieses massiv manipulierte Casino gesehen habe, in dem der Begriff "Due Diligence" als "zu Boomer" angesehen wird, um effektiv zu sein.Jeden Monat kommen vorprogrammierte Tsunamis wie pflichtbewusste Diener, um das gesamte verfügbare Aktienangebot mit Aktienkaufprogrammen und Programmen zur Wiederanlage von Dividenden zu inhalieren, ganz zu schweigen von Unternehmensrückkäufen, die ein ständiges "Angebot" darstellen, das die Märkte scheinbar für immer in der Schwebe hält.Die Märkte bewegen sich in erster Linie aufgrund der Dynamik, wobei "Wachstum" ständig besser abschneidet als "Wert", was vor allem daran liegt, dass die Manager von Wachstumsportfolios kaum eine andere Analyse benötigen als "Geht es aufwärts?", während die antiquierten, unzeitgemäßen Manager von Wertportfolios aufgrund ihrer Ausbildung gezwungen sind, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen zu verstehen, um effektiv zu sein.