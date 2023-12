Patriot Battery Metals Inc.: Starke Bohrergebnisse

Patriot heute vor Börsenstart in Sydney (ASX: PMT) mit weiteren Bohrergebnissen vom Corvette Projekt aus Quebec: Link Es wurden zum einen weitere Step-Out-Bohrungen von CV5 veröffentlicht, die das Vorkommen außerhalb der bislang definierten Zone vergrößern:Erneut sehr schöne Treffer und zu beachten ist, dass z.B. die ersten beiden Bohrungen (231 und 223) auf mehrere Pegmatit-Zonen gestoßen sind und es sich nicht um darin enthaltene Mineralisierungen handelt, so auch die zuletzt aufgeführte Bohrung (Nr. 222).Sehr schön selbstverständlich auch die hochgradigen Zonen innerhalb der anderen Bohrungen wie 11 Meter mit 3,42% oder 8,40 Meter mit 3,50% Lithium. Auch die Infill-Bohrungen wurden fortgesetzt und auch hier gab es weitere nennenswerte Treffer: 67,10 Meter mit 1,56% Lithium, inkl. 13 Meter mit 3,44% oder 63 Meter mit 1,13%:Mit den weiteren Treffern in Richtung Westen konnte Patriot Battery Metals CV5 bislang um weitere 900 Meter ausdehnen:Weitere Treffer gab es auch auf CV13:Auswertungen für 125 abgeschlossene Bohrungen stehen noch aus!CEO Blair Way kommentiert: "Der Erfolg der Bohrkampagne 2023, einschließlich unseres kürzlich abgeschlossenen Sommer-Herbst-Programms, ist nicht zu unterschätzen. Zusätzlich zur Untermauerung einer ersten Mineralressourcenschätzung Mitte des Jahres, die CV5 als eine Lagerstätte von Weltklasse und einen der größten Lithium-Pegmatite weltweit etablierte, haben wir die Streichlänge von CV5 auf 4,35 km erweitert, wobei die Bohrergebnisse über weitere aussichtsreiche Streichen noch zu melden sind.Darüber hinaus haben die Bohrungen in diesem Sommer/Herbst bei CV13 einen durchgehenden Pegmatit mit einer Streichlänge von mindestens 1,1 km bestätigt, wobei die Bohrergebnisse für weitere 1,2 km aussichtsreicher Streichen noch zu melden sind, und die ersten Bohrtests bei CV9 haben einen potenziell großen und fruchtbaren Pegmatit mit einer Streichlänge von mindestens 450 m umrissen.Das Programm 2023 hat die Weltklasseausmaße des Systems bei Corvette eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ist für ein weiteres Wachstum in den nächsten Monaten bereit, wenn weitere Untersuchungsergebnisse aus dem Programm gemeldet werden."Dem ist nichts hinzuzufügen. Corvette ist eine Weltklasse-Lagerstätte von höchster Qualität und die heutigen Resultate haben dies erneut bewiesen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.