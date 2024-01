Zerstörung des Geldes hält die Inflation in Schach

Der "größte Einbruch der Geldmenge seit der Großen Depression" geht derzeit unvermindert weiter. (siehe Artikel von Ryan McMaken hier .) Der Rückgang der Geldmenge ist fast drei Jahre alt und reicht bis zum April 2021 zurück. Dieser Rückgang stellt eine Zerstörung des Geldes dar und ist das Gegenteil von dem, was man erwarten würde, wenn man nach Beweisen sucht, die einige der extremeren Erwartungen und Projektionen für die Inflation und ihre Auswirkungen stützen könnten. Das liegt daran, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle Analysen zur Inflation und ihren Auswirkungen auf die Geldmenge und ihr scheinbar unbegrenztes Wachstum konzentrieren. Bei der Diskussion über die Geldschöpfung durch Regierungen und Zentralbanken wird die Geldnachfrage fast durchweg ausgeklammert.Geld hat auch eine Nachfrageseite. Wir sprechen hier nicht über die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Wir sprechen über die Nachfrage nach Geld selbst. Die Menschen brauchen Geld, um Steuern zu zahlen und Geschäfte zu tätigen, um zu sparen und zu investieren. Solange das Geldangebot relativ stabil ist und ausreicht, um die bestehende normale Wirtschaftstätigkeit zu finanzieren, ist das Ergebnis Preisstabilität. Ohne Preisstabilität kann die Wirtschaft nicht vernünftig funktionieren. Seit der Gründung der Federal Reserve hat das übermäßige Wachstum der Geldmenge zu einem 99%igen Kaufkraftverlust des US-Dollar geführt. Gegenwärtig wächst die Geldmenge jedoch nicht. Sie schrumpft.Eine schrumpfende Geldmenge steht in direktem Gegensatz zu den Ereignissen, die dazu geführt haben, dass der US-Dollar im Vergleich zu vor einem Jahrhundert nahezu wertlos geworden ist. Es ist auch nicht förderlich für die Argumente, dass der US-Dollar kurz vor dem Zusammenbruch steht und eine Hyperinflation im Anmarsch ist. Ohne die ständige Zufuhr von "neuem" Geld können die früheren inflationären "Höchststände" nicht gehalten, geschweige denn gesteigert werden. Wenn die Geldmenge weiter schrumpft, ist das Endergebnis Deflation. (siehe " An End To Inflation - Three Possibilities ")Deflation ist das genaue Gegenteil von Inflation. Das Ergebnis ist eine stärkere Währung. Anstatt an Kaufkraft zu verlieren, können Sie mit Ihren Dollar mehr kaufen - nicht weniger. Deflation ist nicht schlecht. Allerdings wären einige der damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen nur schwer zu ertragen. Der US-Dollar würde weiter steigen, aber es gäbe weniger Dollar zu kaufen. Es käme zu enormen Preisrückgängen bei realen und finanziellen Vermögenswerten, einer gedrückten Wirtschaftstätigkeit und hoher Arbeitslosigkeit. Die Bedingungen würden mit denen der Großen Depression der 1930er Jahre konkurrieren und diese wahrscheinlich noch übertreffen. Zum Glück sind wir, zumindest im Moment, noch nicht so weit.Eine Infusion von neuem Geld könnte die schrumpfende Geldmenge und ihre negativen wirtschaftlichen Auswirkungen vorübergehend umkehren, aber das ist nicht unbedingt eine gute Sache. Betrachten Sie es einmal so. Würden Sie einem Drogenabhängigen, der unter Entzugserscheinungen leidet, weil er seinen Drogenkonsum einschränkt und versucht, wieder nüchtern zu werden, eine neue Droge empfehlen? Die absichtliche Inflationierung durch Regierungen und Zentralbanken in Form von billigen und leichten Krediten hat zu künstlichen finanziellen Höhenflügen, Blasen bei den Vermögenspreisen und einem falschen Gefühl wirtschaftlicher Sicherheit geführt. Man kann die grundlegenden Finanz- und Wirtschaftsgesetze nicht ewig ignorieren. Früher oder später (wahrscheinlich eher früher) werden wir alle den Preis dafür zahlen. (siehe auch " Gold And The Shrinking Money Supply ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 12. Januar 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.