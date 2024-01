Centurion Minerals Ltd.: Aufstockung der Privatplatzierung

Vancouver, 23. Januar 2024 - Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen aufgrund des gestiegenen Interesses das Volumen seiner Privatplatzierung auf bis zu 550.000 $ zu einem Preis von 0,02 $ je Einheit aufgestockt hat.Rund 450.000 $ des Erlöses sollen im Rahmen eines Emissionsangebots von Einheiten eingenommen werden, die jeweils aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkaufwarrant bestehen. Jeder ganze Warrant hat eine Laufzeit von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum, und berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,05 $ im ersten Jahr und 0,10 $ im zweiten Jahr. Bis zu 100.000 $ des Erlöses sollen durch die Ausgabe von Flow-Through-Aktien zum Preis von je 0,02 $ erzielt werden.50 % des Erlöses aus der Finanzierung werden für Konzessionszahlungen und die Förderung von Explorationsaktivitäten auf dem Goldprojekt Casa Berardi West verwendet werden, bis zu 12 % für Zahlungen an unabhängige Parteien und bis zu 10 % für die Unternehmenskommunikation. Der Rest wird als Working Capital und für allgemeine Unternehmensaktivitäten dienen. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX-V Exchange, und alle ausgegebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden. Centurion Minerals Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. Gemäß einer Optionsvereinbarung kann Centurion eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Casa Berardi West erwerben, das sich im ertragreichen Grünsteingürtel mit Goldproduktion der zentralen Abitibi-Subprovinz im Nordosten von Ontario befindet. Die Vereinbarung hat die bedingte Genehmigung durch die Börsenaufsicht erhalten.David G. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, sollten, würden oder werden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf den Zeitpunkt der endgültigen Genehmigung für das Projekt; den Zeitplan, die Bedingungen und den Abschluss der vorgeschlagenen Privatplatzierung; die erwartete Verwendung des Erlöses aus der Finanzierung; die Durchführung der ersten Explorationsarbeiten auf dem Projekt durch das Unternehmen; und die Absicht des Unternehmens, seine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt auszuüben.Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem, dass das Unternehmen nicht die endgültige Genehmigung für den Erwerb des Konzessionsgebiets erhält, dass das Unternehmen nicht die erforderlichen Genehmigungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Privatplatzierung erhält; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Kapital zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen; dass unvorhergesehene Kosten anfallen; dass sich die Gesetzgebung nachteilig verändert; dass das Unternehmen die ersten Explorationsarbeiten auf dem Projekt nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht durchführen wird; Marktunsicherheit; dass der Betrieb, das Geschäft, das Personal oder die Finanzlage des Unternehmens durch COVID-19 oder den anhaltenden Konflikt in Osteuropa beeinträchtigt wird; und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt auszuüben.Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen für den Erwerb des Konzessionsgebiets und der vorgeschlagenen Privatplatzierung erhalten wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Kapital zu akzeptablen Bedingungen zu beschaffen; dass das Unternehmen wie erwartet Explorationsarbeiten auf dem Projekt durchführen wird; dass das Unternehmen das für die Erreichung seiner Geschäftsziele erforderliche Schlüsselpersonal behalten wird; dass es keine nachteiligen Änderungen in der Gesetzgebung geben wird; und dass das Unternehmen über die erforderlichen Ressourcen verfügen wird, um seine Option zum Erwerb des Projekts auszuüben.Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 