Gerücht: Zusammenbruch des kubanischen Bankensystems?

Hal Turner schrieb kürzlich in seinem Blog über Nachrichten aus Kuba, in denen Menschen verzweifelt versuchten, Bargeld abzuheben. Er bezieht sich dabei auf angebliche Social-Media-Posts, die berichten, dass alles Geld aus Geldautomaten, Banken und deren Tresoren verschwunden sei. Laut Turner werden diese Nachrichten derzeit noch stark unterdrückt.Das Chaos folgt den bereits bekannten Umständen der Bargeldknappheit, über die unter anderem APNews berichtet, und der Einführung eines digitalen Bankensystems. Dass sich die kubanische Wirtschaft derzeit in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte befindet, wird in dem AP-Artikel ebenfalls erwähnt.Turner vermutet dahinter den Versuch, auf der Insel zu beobachten, wie die Menschen auf solche Situationen reagieren, um das Ganze später möglicherweise auch in anderen Nationen auszuprobieren. Er rät den Menschen, ihr Geld von den Banken abzuheben und wachsam zu bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de