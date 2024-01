Lobo Tiggre: Goldaktien immer noch im Angebot & wie ich jetzt auf Uran setze

Lobo Tiggre, CEO von IndependentSpeculator.com, teilte auf der Vancouver Resource Investment Conference seine aktuellen Gedanken zu Gold und Uran mit und erklärte, dass er für beide Rohstoffe im Jahr 2024 weiterhin optimistisch ist. Goldaktien waren ein heißes Thema auf der Veranstaltung, und viele Anleger fragten sich, wann sie sich bewegen werden. "Ich glaube, dass Gold weiter steigen wird", meinte Tiggre in einem Interview mit Investing News . "Ich glaube nicht, dass Gold fallen wird, um die Aktien zu treffen, ich glaube, die Aktien werden kreischend wieder steigen, um Gold zu treffen. Die Tatsache, dass die Aktien derzeit im Angebot sind, ist eine gute Sache."Mit Blick auf das Metall selbst sagte er, dass der Goldpreis im kommenden Jahr ansteigen dürfte. "Wir befinden uns in einer Situation, die sehr bullisch für Gold aussieht, entweder weil ich mit einer Rezession richtig liege und Rezessionen sehr bullisch für Gold sind, oder weil die Fed die Zinsen senkt und höhere Zinsen schlecht für Gold sein sollen, während niedrigere Zinsen gut für Gold sein sollen. Das ist also eine Art Win-Win-Situation für Gold", erklärte er. In Bezug auf Uran bezeichnete Tiggre die jüngsten Nachrichten von Kazatomprom als "sehr wichtig" und meinte, dass er, obwohl dies seine Marschroute nicht geändert hat, nun kurzfristig optimistischer für den Sektor in diesem Jahr ist."Ich war besorgt darüber, dass hohe Preise hohe Preise heilen könnten. Wir haben die kostengünstigen Produzenten und Projekte in der Entwicklung, die jetzt ans Netz gehen ... und dann haben wir das sekundäre Angebot, über das wir zuvor gesprochen haben, diese Fonds und Dinge, die niedrig gekauft haben, um hoch zu verkaufen - wir wissen nicht, wie viel sie verkaufen werden", sagte er. "All das macht das Jahr 2024 zu einem Fragezeichen. Aber wenn man dann noch dieses neue Fragezeichen auf der Angebotsseite hinzufügt, ist das für mich noch interessanter."© Redaktion GoldSeiten.de