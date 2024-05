Robert Kiyosaki: BRICS-Währung treibt Dollar zur Hyperinflation

Während sich die BRICS-Länder vom Dollar abwenden, stehen die USA vor einer Hyperinflation und einer Depression, was bedeutet, dass Edelmetalle, Bitcoin und "Hard Assets" die einzigen Dinge sind, die es wert sind, gehalten zu werden, so der berühmte Investor Robert Kiyosaki. Der Autor von "Rich Dad, Poor Dad" teilte seine neuesten Ansichten über Gold, Fiat-Währungen und Bitcoin laut Kitco News in einem X-Post (ehemals Twitter) am Sonntag."Ich beobachte und höre Gerüchte darüber, was passieren wird, wenn die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika eine BRICS-Kryptowährung produzieren, die möglicherweise durch Gold gedeckt ist", schrieb Kiyosaki. "Wenn die BRICS-Gold-Kryptowährung kommt, werden Billionen von Falschgeld, Fiat-US-Dollars, nach Amerika zurückkehren und eine Hyperinflation in Amerika verursachen, die letztendlich den US-Dollar zerstören wird." Er riet seinen Followern, "sich vor dem Zusammenbruch des US-Dollars zu schützen", indem sie "jetzt echtes Gold, Silber und Bitcoin kaufen".In einem Beitrag vom 9. Mai erweiterte Kiyosaki seine These und schrieb, er erwarte nicht nur eine Rezession, sondern eine ausgewachsene wirtschaftliche Depression. "Ich erwarte sie", bestätigte der Experte, und fügte hinzu, dass er sich dieses Ergebnis nicht wünsche, "aber es ist besser, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, als in Disneyland zu leben, wie es die meisten Menschen tun". Weiter berichtete er: "Seit Jahren habe ich diese Krise kommen sehen [...] deshalb habe ich 'Rich Dad, Poor Dad' geschrieben, besitze mein eigenes Unternehmen, benutze Schulden als Geld, um Cash-Flow-Vermögenswerte wie Mietshäuser zu kaufen, spare echtes Gold und Silber und jetzt Bitcoin. […] Bitte seien Sie vorbereitet und bleiben Sie wachsam. Es wird spannend."© Redaktion GoldSeiten.de