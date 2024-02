Das ABC des Goldpreises

Goldpreisgeschichte, 1980 bis 2023

Goldpreisgeschichte (inflationsbereinigt), 1980 bis 2023

Der nachstehende Chart zeigt die Entwicklung des Goldpreises seit 1980. Im Chart sind vier Spitzen/Punkte zu erkennen, die mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet sind. Die Buchstaben entsprechen in ihrer Reihenfolge den Daten: Januar 1980 (A); August 2011 (B); August 2020 (C); und Dezember 2023 (D).Die Preise sind durchschnittliche Schlusskurse für die jeweiligen Monate. Mit anderen Worten: Im Januar 1980 (A) lag der durchschnittliche Schlusskurs für Gold bei 677 Dollar je Unze. Ja, der Goldpreis erreichte im selben Monat auf Tagesbasis mit 843 Dollar je Unze seinen Höchststand, aber die Verwendung von monatlichen durchschnittlichen Schlusskursen ist repräsentativer für das laufende Preisgeschehen und glättet einige der extremeren, kurzlebigen Aktivitäten. Die anderen Daten und die entsprechenden Preise lauten wie folgt: August 2011 (B) - 1.825 Dollar; August 2020 (C) - 1.970 Dollar; und Dezember 2023 (D) - 2.065 Dollar.Der Goldpreis verdreifachte sich zwischen Januar 1980 (A) und August 2011 (B), aber es dauerte fast 32 Jahre. Der nächste Höchststand in Folge wurde im August 2020 (C) erreicht, ein Jahrzehnt später, aber die Gewinne waren marginal (1.825 Dollar - 1.970 Dollar). Der jüngste Höchststand (D) mit 2.065 Dollar wurde schließlich im letzten Monat nach drei Jahren erreicht. Auch hier waren die Gewinne recht gering.Werfen wir nun einen Blick auf einen zweiten Chart. Auch hier handelt es sich um die Entwicklung des Goldpreises von 1980 bis 2023. Es handelt sich sogar um die gleiche Entwicklung. Die im nachstehenden Chart dargestellten Preise sind dieselben wie die im ersten Chart oben, außer dass sie um die Inflation bereinigt wurden...Die Spitzenwerte im zweiten Chart unmittelbar darüber entsprechen genau den Spitzenwerten im ersten Chart. Die unterschiedlichen Preise sind auf Anpassungen an die Auswirkungen der Inflation zurückzuführen, d. h. auf inflationsbereinigte Preise. Der Preisspitzenwert von 677 Dollar (A) im Jahr 1980 ist also jetzt 2.673 Dollar (A), wie im zweiten Chart zu sehen ist; der Preisspitzenwert von 1.825 Dollar (B) im Jahr 2011 ist jetzt 2.471 Dollar, und so weiter. Da der Dollar im Laufe der Zeit immer mehr an Kaufkraft verliert, steigt der Goldpreis weiter an und spiegelt damit den Verlust der Kaufkraft des USD wider. Dies ist im ersten Chart oben zu sehen. Wenn wir nun jedoch die Goldpreisentwicklung unter Berücksichtigung der Inflationseffekte im zweiten Chart betrachten, können wir die Goldpreisentwicklung aus einer zusätzlichen, klareren Perspektive betrachten.Wichtig ist, dass der Goldpreis jedes Mal in die Nähe seines vorherigen inflationsbereinigten Höchststandes zurückkehrt. Bei jedem dieser aufeinanderfolgenden Höchststände spiegelt der Goldpreis den tatsächlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider, der seit dem vorherigen Höchststand eingetreten ist. Als der Goldpreis beispielsweise 1980 (A) mit 677 Dollar seinen Höchststand erreichte, spiegelte er die Auswirkungen der Inflation wider, die in den vorangegangenen Jahrzehnten aufgetreten war. Der Anstieg des Goldpreises von 677 Dollar (A) auf 1.825 Dollar (B) spiegelte die zusätzlichen Inflationseffekte nach 1980 und bis 2011 (B) wider. Der Anstieg von 2011 (B) auf 2020 (C) berücksichtigte die zusätzlichen Inflationsauswirkungen nach 2011 und bis 2020.A. Der Goldpreis steigt im Laufe der Zeit weiter an, um den tatsächlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar widerzuspiegeln. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Gold an Wert gewinnt, wenn sein Preis steigt, während in Wirklichkeit der US-Dollar an Kaufkraft verliert und mehr Dollar benötigt werden, um dieselbe Unze Gold wie zuvor zu kaufen.B. Der Goldpreis unterliegt nach Spitzenzeiten erheblichen Rückgängen. Dies geschah nach 1980, 2011 und 2020. Es geschah auch nach geopolitischen Schocks wie dem Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 und in Israel 2023. (siehe " The Gold Price And Geopolitical Concerns ")C. Gold ist echtes Geld und ein langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Während der Dollar an Wert (Kaufkraft) verliert, gewinnt Gold an Preis. Der jüngste Höchstpreis von 2.060 Dollar je Unze ist hundertmal höher als sein ursprünglicher Festpreis von 20,67 Dollar je Unze und spiegelt einen 99%igen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar während des letzten Jahrhunderts wider.(Siehe auch " The Significance Of 1980 Gold Price Peak ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 5. Februar 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.