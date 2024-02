Rechtfertigung für den Goldbesitz

Die Begründungen für einen deutlichen Anstieg des Goldpreises stoßen immer wieder an die Grenzen der Vorstellungskraft. In diesem Artikel werden wir versuchen, den Lärm in den Schlagzeilen herauszufiltern und das zu vereinfachen, was als etwas viel Komplexeres vermarktet wurde. Im Grunde genommen gibt es nur einen einzigen Grund, Gold zu besitzen - um sein Vermögen zu schützen und zu bewahren; aber warum sollte das so sein? Scheinbar muss es einen "Wert" geben, der mit dem Besitz von Gold verbunden ist und der es rechtfertigt, es zu halten. Den gibt es, und es gibt historische Präzedenzfälle, die diesen Wert und seine Anwendbarkeit für uns heute erklären helfen.Im Laufe der 5.000-jährigen Geschichte wurden viele Dinge als Geld verwendet. Nur Gold hat den Test der Zeit bestanden. Die Rolle des Goldes als Geld wurde durch seine praktische und bequeme Verwendung im Laufe der Zeit begründet. Der Wert des Goldes liegt in seiner Verwendung als Geld. (siehe " Gold Is Real Money ") Die jüngste Geschichte verdeutlicht diesen Grundsatz und hilft uns, seine heutige Bedeutung zu verstehen:"Die Federal Reserve Bank of the United States wurde im Jahr 1913 gegründet. Zu dieser Zeit war der US-Dollar zu einem Kurs von 20 (20,67) Dollar je Unze vollständig in Gold konvertierbar. Man konnte Papiergeld in Höhe von 20 Dollar gegen eine Unze Gold in Münzform eintauschen und umgekehrt. Die Münzen wurden von der US-amerikanischen Regierung geprägt. Gold in anderen Formen (Staub, Flocken, Nuggets usw.) zirkulierte ebenfalls als Geld im gleichen Verhältnis von 20 Dollar je Unze, sobald seine Reinheit und sein Gewicht festgestellt worden waren. Spulen wir 100 Jahre zurück. Der US-Dollar hat im Laufe des letzten Jahrhunderts 99% seiner Kaufkraft verloren. Mit anderen Worten, man braucht heute 100 Dollar, um das zu kaufen, was man vor 100 Jahren mit einem Dollar kaufen konnte, während man mit einer Unze Gold heute noch das kaufen kann, was man vor 100 Jahren kaufen konnte." - ( Quelle Nachdem wir nun den Wert des Goldbesitzes ermittelt und seine Anwendbarkeit veranschaulicht haben, können wir über den Goldpreis sprechen. Der Preis von Gold hat nichts mit seinem Wert zu tun. Der einzige Grund, warum der Goldpreis im Laufe der Zeit steigt, ist der tatsächliche Kaufkraftverlust des US-Dollar. Wir haben bereits über den 99%igen Kaufkraftverlust des Dollar gesprochen. Der Grund dafür, dass man mit einer Unze Gold heute immer noch das kaufen kann, was man vor 100 Jahren gekauft hätte, liegt darin, dass sein Preis in Dollar gestiegen ist, um den entsprechenden Kaufkraftverlust des US-Dollar auszugleichen.Tatsächlich lag der Goldpreis am 2. Januar 2024 bei 2.064 Dollar je Unze und damit fast genau hundertmal höher als sein ursprünglicher Dollarpreis von 20,67 Dollar. Der hundertfache Anstieg des Goldpreises sagt uns nichts über Gold oder seinen Wert. Er sagt uns nur, was mit dem US-Dollar geschehen ist (siehe " Price Of Gold Is Not About Gold "). Das bedeutet, dass der Goldpreis erst dann signifikant steigen wird, wenn der US-Dollar zusätzlich an Kaufkraft in erheblichem Umfang verliert.Da der Goldpreis um das Hundertfache gestiegen ist, könnte man meinen, dass es sich um eine gute Investition handeln würde. Damit etwas als Investition betrachtet werden kann, muss es jedoch die Möglichkeit eines Wertzuwachses bieten, d. h. sein Preis muss die Auswirkungen der Inflation übersteigen. Um auf unsere Erklärung über einen höheren Goldpreis und den Kaufkraftverlust des US-Dollar zurückzukommen: Obwohl der Goldpreis um das Hundertfache gestiegen ist, bleibt der Wert des Goldes (und seine Kaufkraft) unverändert. Wenn Sie dagegen US-Dollar halten würden, hätten Sie 99% ihres Wertes/ihrer Kaufkraft verloren. Im gleichen Zeitraum (über 100 Jahre) sind die Aktien um das 700-Fache gestiegen. Die Rendite von Aktien stellt einen Wertzuwachs dar und ist siebenmal höher als der hundertfache Wertzuwachs von Gold. Aktien sind eine Investition, Gold ist keine.Bei den Argumenten für Gold geht es nicht um Gold. Es geht um den US-Dollar und alle Fiatwährungen. Solange die US-Notenbank das Geld- und Kreditangebot ausweitet, werden die Auswirkungen der Inflation zu weiteren Verlusten der Kaufkraft des US-Dollar führen. Diese Verluste werden sich später in einem höheren Goldpreis niederschlagen, aber nicht vorher. Je stärker der Kaufkraftverlust des US-Dollar ausfällt, desto höher wird der Goldpreis steigen, um diesen Verlust widerzuspiegeln. Der daraus resultierende höhere Goldpreis stellt jedoch keine Gewinne dar. Das mag für Sie unlogisch klingen.Wenn ja, dann lesen Sie bitte die beiden vorangegangenen Absätze noch einmal. Wenn Sie einen Teil Ihrer Dollar (oder anderer Fiat-/Papierwährungen) in etwas anlegen wollen, das über Jahrhunderte hinweg seinen Wert behält, dann ist Gold eine ausgezeichnete Wahl. Wie wir zu Beginn dieses Artikels sagten, gibt es nur einen einzigen Grund, Gold zu besitzen: den Schutz und die Erhaltung von Vermögen. (Siehe auch: " Both Gold And Silver Peaked In 1980 ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 12. Februar 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.