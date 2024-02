Schifffahrtskosten erreichen angesichts sicherer Seerouten ein 15-Monats-Hoch

Etwa 80% aller S&P-500-Unternehmen haben am 16. Februar ihre Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, und von diesen haben 75% einen Gewinn je Aktie (EPS) über den Schätzungen ausgewiesen. Das liegt laut FactSet deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt.Ich erwähne dies, weil viele Anleger und Experten zu glauben scheinen, dass die einzigen Aktien, denen es derzeit gut geht, die sogenannten Magnificent Seven (Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla) sind. Es besteht kein Zweifel, dass diese Tech-Giganten einen übermäßig großen Teil der Marktleistung erbringen. NVIDIA war im vergangenen Jahr die Aktie mit der besten Performance im S&P 500, die im Zuge einer durch künstliche Intelligenz (KI) angeheizten Rally um fast 240% zulegte, und im Jahr 2024 liegt der Chiphersteller bisher fast 50% im Plus.Dieser eine Name sagt jedoch nicht alles aus, und Anleger, die an der Seitenlinie sitzen, zahlen möglicherweise hohe Opportunitätskosten. Oder vielleicht auch nicht. Letzte Woche erfuhren wir, dass Japan und das Vereinigte Königreich in eine Rezession geraten sind, wobei Japan seinen Status als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt an Deutschland verloren hat. Contagion ist ein echtes Risiko.Deshalb plädiere ich stets für eine Diversifizierung des Portfolios. Konkret empfehle ich eine Gewichtung von 10% in Gold, davon 5% in physischen Goldbullion (Barren, Münzen und Schmuck) und die anderen 5% in hochwertigen Goldbergbauaktien, Investmentfonds und ETFs. Nehmen Sie mindestens einmal im Jahr eine Neugewichtung vor.Es gibt einen Chart, den ich fast regelmäßig aktualisiere und in der ich die Performance von Gold und dem Markt in diesem Jahrhundert vergleiche. Im letzten Jahr übertraf Gold immer noch den S&P 500, wobei das gelbe Metall eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,46% erzielte und damit die 7,07% des S&P 500 übertraf. (Die Drachen erscheinen auf dem untenstehenden Chart in Anbetracht des chinesischen Neujahrsfestes. Frohes Jahr des Drachen!)Die Transportkosten für die Schifffahrtsindustrie sind auf ein 15-Monats-Hoch gestiegen, da die Handelsschiffe weiterhin die längere, aber sicherere Route um das Kap der Guten Hoffnung herum nehmen, um die von den Houthi kontrollierten Gewässer des Roten Meeres zu umgehen. Der Umweg ist zwar vorerst notwendig, hat aber weitreichende Auswirkungen, die über die erhöhten Betriebskosten hinausgehen. In Westeuropa wurden Autofabriken stillgelegt, während sich Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) verzögerten oder storniert wurden. Viele Unternehmen melden den höchsten Bestandsaufbau seit Juni letzten Jahres.Die Umleitung von Schifffahrtsrouten, insbesondere auf den Asien-Europa-Routen, unterstreicht die Anfälligkeit der Branche für geopolitische Spannungen und die Notwendigkeit einer flexiblen Betriebsführung. Zum Glück für die Anleger lässt sich diese Anfälligkeit möglicherweise ausnutzen.Wenn Sie sich erinnern, sind die Frachtraten im Jahr 2022 aufgrund von pandemiebedingten Problemen in der Lieferkette ebenfalls auf ein Allzeithoch gestiegen. Die Mehreinnahmen in diesem Jahr verhalfen den Spediteuren laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) zu jährlichen Rekordgewinnen von fast 300 Mrd. USD beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT). Der Markt scheint das Chaos zu bevorzugen. Der Solactive Global Shipping Index verzeichnete im vergangenen Jahr mit einem Plus von 25,5% den dritten Jahresgewinn in Folge, nachdem er 2021 um sagenhafte 83,2% und 2022 um 5,4% zugelegt hatte.Werden die Anleger angesichts der erneut unter starkem Aufwärtsdruck stehenden Frachtraten ein weiteres Spitzenjahr erleben? Das ist unmöglich zu sagen, und außerdem haben Schifffahrtsaktien mehr als nur eine gute Performance zu bieten. Der Solactive Global Shipping Index wird derzeit zum sehr attraktiven 4,9-fachen der Gewinne gehandelt und ist damit mehr als viermal günstiger als der S&P 500 und der S&P Industrial Sector, zu dem die Schifffahrt gehört, sowie mehr als siebenmal günstiger als der technologielastige Nasdaq Composite.