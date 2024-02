Yintai erwirbt Osino für 368 Millionen CAD

Yintai Gold Co., Ltd und Osino Resources Corp. gaben kürzlich bekannt, dass sie ein verbindliches Arrangement abgeschlossen haben, demzufolge Yintai alle ausstehenden Stammaktien von Osino im Rahmen eines Arrangement-Plans erwirbt. Dies geschieht in Form einer Barzahlung von 1,90 CAD pro Osino-Stammaktie, wodurch Osino mit etwa 368 Millionen CAD bewertet wird.Nach Abschluss des Arrangements wird das Portfolio von Osino ausschließlich aus goldbezogenen Vermögenswerten in Namibia bestehen, in erster Linie aus dem Goldprojekt Twin Hills in Zentralnamibia sowie den Explorationsprojekten Ondundu und Eureka.Osino wird dementsprechend sein 287-Millionen-CAD-Abkommen mit dem kanadischen Goldförderer Dundee Precious Metals Inc. beenden, das im Dezember angekündigt wurde. Zum begleichen der Kündigungsgebühr und unter Anderem um die Entwicklung des Twin Hills Goldprojekts in Zentralnamibia zu beschleunigen, erhält Osino eine sofortige Bargeldzufuhr in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.© Redaktion MinenPortal.de