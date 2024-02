Prospector Metals beendet Konsolidierung

Kürzlich gab das Unternehmen Prospector Metals Corp. bekannt, dass die Aktienkonsolidierung, die zuerst in einer Mitteilung am 3. Januar angekündigt wurde, ab dem 4. März wirksam macht. Die Stammaktien des Unternehmens werden auf einer Basis von 3-1 konsolidiert, was die Anzahl von 63.462.472 ausstehenden Aktien auf etwa 21.154.157 reduzieren wird.Auf die Konsolidierung folgen keine Namensänderung oder neue Ticker, allerdings eine neue CUSIP (74359L204) und ISIN (CA74359L2049).© Redaktion MinenPortal.de