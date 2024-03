Energieversorgung gefährdet!!, Rentengeld für´s Klima!? & weg mit Bargeld!!

Der Bundesrechnungshof kritisiert die Regierung scharf, sie bleibe hinter ihren Zielen bei der Energiewende weit zurück. Es gäbe einen Mangel an "... gesicherter, steuerbarer Kraftwerksleistung", die Versorgungssicherheit sei gefährdet, Strom sei teuer, es gäbe Risiken für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Akzeptanz in der Bevölkerung.Zur Sicherung der Renten möchte die Bundesregierung im Zuge des neuen Rentenpaketes II 200 Mrd. Euro in ESG-konforme Anlagen investieren. Wovon sich Blackrock und andere Finanzprofis wegen Unwirtschaftlichkeit verabschieden, wird hier sicher gelingen.In Düsseldorf geht der Kampf gegen das Bargeld in eine neue Runde. Testweise möchte man in drei Bürgerbüros kein Bargeld mehr annehmen. Vor einigen Wochen trafen sich 60 EU-Beamte und andere Experten, um den Fall einer gravierenden Lebensmittelknappheit in Europa durchzuspielen.Ergänzung: Haltet mich für verrückt, aber ich denke, Silber ist sowas wie Game Stop, bevor sich die Apes drauf gestürtzt haben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)