Zwei Gründe für die Zinsmanipulation der Fed

Es gibt zwei Gründe, warum die Fed die Zinssätze manipuliert. Bevor wir über diese Gründe sprechen, ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass die Fed die Zinssätze nicht wirklich kontrolliert. Die Zinssätze werden auf dem Anleihemarkt festgelegt. Käufer und Verkäufer (Händler) bieten Anleihen an und bieten sie zum Verkauf an. Wenn sich Käufer und Verkäufer auf einen Preis einigen, ist der Handel abgeschlossen. Der spezifische Preis in Verbindung mit dem Nennwert der Anleihe (immer 1.000 Dollar) und dem angegebenen Kupon der Anleihe (und der Zeitspanne bis zur Fälligkeit der Anleihe für die Rendite bis zur Fälligkeit) fließt in die Formel ein, die die aktuelle Rendite oder den so genannten aktuellen Zinssatz der Anleihe bestimmt.Darüber hinaus legt die Fed den Leitzins nicht fest. Der Leitzins ist der Zinssatz, den die Mitgliedsbanken (Banken, die dem Federal Reserve System angehören) zahlen, um sich auf dem Tagesgeldmarkt gegenseitig Geld zu leihen. Die Fed gibt lediglich ihr "Zielband" für die Fed Funds Rate bekannt. Die Fed hofft, dass die Mitgliedsbanken ihre Kreditvergabe untereinander auf den öffentlich bekannt gegebenen Zielbereich beschränken. Die Fed hat nur auf einen bestimmten Zinssatz direkten Einfluss - den Diskontsatz. Der Diskontsatz ist der Satz, den die Mitgliedsbanken zahlen, wenn sie sich direkt bei der Federal Reserve Geld leihen. Der spezifische Satz, den die Fed den Mitgliedsbanken an ihrem "Diskontfenster" in Rechnung stellt, kann den Handel auf dem Fed-Funds-Markt beeinflussen und tut dies auch.Das Ausmaß des Einflusses der Fed beschränkt sich hauptsächlich auf die kurzfristigen Zinssätze, wie die oben genannten. Da sie die Zinssätze, insbesondere die langfristigen Zinssätze, nicht wirklich kontrolliert, wie beeinflusst sie dann die Handelsaktivitäten auf den Anleihemärkten? Sie reden viel. Dies sollte den meisten Beobachtern klar sein. Ein entscheidenderer Faktor ist jedoch die aktive Beteiligung der Fed am Anleihemarkt: Sie kauft und verkauft riesige Mengen an US-Staatsanleihen (und in letzter Zeit auch an CMOs).Die Geschichte der Federal Reserve ist eine Geschichte der Zinsmanipulation. Die spezifische Zinspolitik der Fed und das anschließende Entgegenkommen auf den Kreditmärkten führten zu einem Trend niedriger Zinssätze, der fast vier Jahrzehnte zurückreicht. Dieser Trend begann in den 1980er Jahren und hielt bis vor wenigen Jahren an. Leider führten die Kollateralschäden des "billigen und leichten Geldes (Kredit)" zu Krisenbedingungen auf den Kredit- und Devisenmärkten. Das Gespenst der Inflation schien die Märkte und die Wirtschaft zu überwältigen, und wie schon in der Vergangenheit vollzog die Fed eine Zinswende. Zu Recht, würden manche sagen; nur spielt die Fed seit ihrer Gründung im Jahr 1913 immer dasselbe Spiel - und sie hat eine schlechte Bilanz. (siehe " Fed Interest Rate Policy - 2008, 1929, And Now "). Warum spielt die Fed also weiterhin ein Spiel, das sie immer wieder verliert?Dafür gibt es zwei spezifische Gründe. Der erste ist, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt. Die Federal Reserve ist eine private Institution. Sie ist eine Bank für Banker. Die Fed schafft ein Umfeld, das es den Banken ermöglicht, auf ewig Geld zu schaffen und bis ins Unendliche Zinsen zu kassieren. Die Manipulation der Zinssätze durch die Fed ist ein fehlgeleiteter Versuch, die Wohlstandsphase des Wirtschaftszyklus zu verlängern und zu kontrollieren. Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben die Auswirkungen der von der Federal Reserve erzeugten Inflation die Volatilität und Häufigkeit von Finanzkatastrophen und wirtschaftlichen Verwerfungen erhöht. Daher verbringt die Fed die meiste Zeit damit, Brände zu löschen. Dies steht natürlich im Widerspruch zu den Möglichkeiten der Fed und der ihr angeschlossenen Banken, ihre Kreditvergabekapazität und ihre Einkünfte aus den Zinsen, die sie auf ihr "Falschgeld" kassieren, zu steigern, und schränkt diese ein.Der zweite Grund für die anhaltende Manipulation der Zinssätze durch die Fed hängt mit dem ersten Grund zusammen, und er betrifft die US-Regierung. Bevor die Federal Reserve vom Kongress ermächtigt wurde, trafen sich Vertreter der Kabale von Bankern und Politikern, die versuchten, bestimmte Gesetze durch den Kongress und zur Unterzeichnung auf den Schreibtisch des Präsidenten zu bringen, mit einigen hochrangigen Regierungsbeamten. Bei diesem Treffen wurde ein Versprechen abgegeben, das der US-Regierung garantierte, dass sie immer über die gewünschten Mittel verfügen würde - wenn das Gesetz verabschiedet würde, das die Gründung und den Betrieb der (privaten) Federal Reserve genehmigte. Das Gesetz wurde verabschiedet.Wenn man heute oder zu jeder Zeit Politiker hört, die sich über die Federal Reserve beschweren, kann man relativ sicher sein, dass alle Versuche des Kongresses, die Federal Reserve und ihre Operationen zu behindern, nicht sehr weit kommen werden. Die Hand beißen, die einen füttert? Die goldene Gans töten? Ich glaube nicht. Auch die Federal Reserve ist mit dieser Regelung sehr zufrieden. Größte Einnahmequelle der Federal Reserve? Zinsen auf US-Staatsanleihen. Das ist kein Zufall. Es ist das perfekte Beispiel für eine Win-Win-Situation. (siehe " US Government Is Beholden To The Fed And Vice-Versa ")Der Grund für den Versuch der Fed, die Zinssätze anzuheben, liegt darin, dass sie an einem Punkt angelangt war, an dem eine weitere Lockerung erneut einen massiven Rückgang des Dollar auslösen könnte. Andererseits erhöhen steigende Zinssätze das Risiko einer möglichen Implosion auf den Kreditmärkten. Wir haben bereits erwähnt, dass die Fed die meiste Zeit damit verbringt, Brände zu löschen. Die Aktivitäten der Federal Reserve in den letzten Jahren beruhen auf Angst. Sie haben Angst, einen völligen Zusammenbruch des US-Dollar auszulösen, aber auch Angst, dass ihre Bemühungen, die Zinssätze wieder auf ein historisch normales Niveau zu bringen, abgelehnt werden und die Kreditmärkte zusammenbrechen und eine wirtschaftliche Depression einleiten.Die Ironie dabei ist, dass sie versuchen, die Auswirkungen der von ihnen selbst verursachten Inflation zu bewältigen. Und sie leisten dabei schlechte Arbeit. Mit der Geschichte als Leitfaden (siehe " The Fed's Changing Game Plan ") und unter Berücksichtigung des mangelnden Erfolgs der Fed im Laufe der Jahrzehnte, scheint es, dass die Wette auf eine "Fed-Kehrtwende", um Investitionsgewinne inmitten neuer Bullenmärkte auszulösen, mehr potenzielle Risiken als Belohnungen birgt. (siehe auch " Federal Reserve - Verschwörung oder nicht? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 10. März 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.