Chesapeake Gold Corp. - Eine gigantische Gold-Silber-Ressource in Mexiko!

Chesapeake Gold Corp. (TSX: CKG, WKN: 692606) entwickelt im mexikanischen Bundesstaat Durango das Metates Projekt, eine der weltweit größten Gold- und Silberressourcen. Die M&I Ressourcen belaufen sich auf 423 Mio. oz Silber und 16,77 Mio. oz Gold plus abgeleitete Ressourcen von 59 Mio. oz Silber und 2,13 Mio. oz Gold. Das neue Verfahren der Sulfid-Haufenauslaugung soll die Kapitalkosten wesentlich senken und das Projekt deutlich umweltfreundlicher machen. Mit dem Lucy Projekt verfügt das Unternehmen über ein weiteres spannendes Explorationsprojekt. Mit seinen gewaltigen Ressourcen kann man Chesapeake als Option ohne Verfallsdatum auf die Preise von Gold und Silber betrachten. Zu den Aktionären von Chesapeake gehört u.a. Eric Sprott.Alberto Galicia ist Geologe mit 25 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration in Mexiko und Mittelamerika sowie im damit verbundenen ESG-Management. Im Jahr 1996 schloss sich Galicia dem Team der Francisco Gold Corp an und war zwei Jahre später Mitentdecker der Goldlagerstätte Marlin in Guatemala. Herr Galicia schloß 1993 sein Studium der Geologie an der "Universidad de San Carlos de Guatemala" ab. Er ist ein eingetragener professioneller Geowissenschaftler (P. Geo. / APEGBC) und Mitglied der Society of Economic Geologists. (Quelle: Chesapeake Gold Corp. Webseite) Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates Projekt im Bundesstaat Durango, Mexiko. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika mit über 16,77 Millionen Unzen Gold mit 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber mit 14,3 g/t innerhalb von 921,2 Millionen Tonnen in der Kategorie gemessene und angezeigte Mineralressourcen sowie weitere 2,13 Millionen Unzen Gold mit 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber mit 13,2 g/t innerhalb von 139,5 Millionen Tonnen in der Kategorie abgeleitete Mineralressourcen. Beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I" vom 13. Januar 2023 und die Pressemitteilung vom 23. Februar 2023.Chesapeake verfügt über eine organische Pipeline von Satelliten-Explorationsgrundstücken, die sich strategisch in der Nähe von Metates befinden, einschließlich der neuen Goldentdeckung bei seinem Projekt Lucy (siehe Pressemitteilung vom 3. Oktober 2023). Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 68 % von Gunpoint Exploration Ltd., dem Eigentümer des Talapoosa Gold-Silber-Projekts in Nevada.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.Es bestehen keine Interessenkonflikte