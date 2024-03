Abflug: Der Goldene Bulle kehrt zurück

Die meiste Zeit des Jahres 2023, und eigentlich schon seit Januar 2020, als ich den GGMA-Beratungsservice ins Leben rief, habe ich die Wunder des Goldbesitzes aus einer Vielzahl von Gründen angepriesen, die bis zum GFC 2008 zurückreichen. Ohne diese Gründe aufzählen zu wollen, Sie alle kennen sie. Egal, ob es sich um geopolitische Unruhen, verschwenderische Staatsausgaben oder Bankenkriminalität handelt, wenn ich sie alle im Jahr 2005 aufzählen und Sie bitten würde, den Wert von Gold in Dollar zu beziffern, würden Sie mir eine Zahl nördlich von 5.000 US-Dollar je Unze nennen.Doch trotz der schändlichsten Entwertungskampagnen in der Geschichte der modernen Zivilisation trotzte der US-Dollar jeglicher Logik und Analyse und weigerte sich standhaft, die 2011 festgelegte Obergrenze zu durchbrechen, nachdem die US-Regierung dem internationalen Bankenkartell einen Blankoscheck ausgestellt und die Welt mit Greenbacks überschwemmt hatte. Diese Woche stellt für mich in vielerlei Hinsicht einen Wendepunkt dar.Es bestätigt, worüber ich die meiste Zeit meiner Karriere geschrieben habe: dass Gold Geld ist und dass alles andere in der Tat Schulden sind. Gold ist das Geld der Könige, und Schulden sind das Geld der Sklaven. Folgt man diesem Mantra, dann sind Bargeld, Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und praktisch jede andere Form von finanziellen Vermögenswerten lediglich ein Stellvertreter für Schulden und völlig anfällig für das Gegenparteirisiko. Für diejenigen Gleichgesinnten, die ihr ganzes Leben lang nach Freiheit von den Fesseln des gesellschaftlichen Drucks und der staatlichen Unterdrückung gestrebt haben, war der einzige klare Weg zur finanziellen Freiheit schon immer der Besitz von Gold.Vor einigen Monaten, als sich Gold in der irrsinnigen, von den Bullionbanken orchestrierten Handelsspanne zwischen 1.800 und 2.000 Dollar suhlte, schrieb ich, dass 2024 das Jahr sein würde, in dem Gold endlich ausbrechen würde. Ich drängte auf eine Übergewichtung von Positionen in Kryptowährungen oder Lithium oder Uran oder einem der "Flaveur du jour"-Narrativen, die von den Legionen von Podcasts und YouTube-"Influencern" vorgebracht werden, wo das Aufpumpen von Aktienpositionen, die man hält, zu einer Kunstform geworden ist und nicht zu den verpönten Tändeleien der prominenten Fondsmanager.Die meiste Zeit der letzten sechs Monate habe ich behauptet, dass wir uns bei Goldbullion der Fluchtgeschwindigkeit nähern, während ich dafür betete (und nicht vorhersagte), dass die Goldminenbetreiber endlich das Memo erhalten würden.Als Tausende von PDAC-Teilnehmern am vergangenen Mittwoch die heiligen Hallen des Toronto Metro Convention Centre verließen und eine Spur von zerbrochenen Träumen und weggeworfenen Präsentationsbroschüren auf dem vermüllten Boden hinterließen, war es die Uranmenge, die am meisten entmutigt war, denn als die Buchungen im dritten Quartal 2023 bestätigt wurden, schien es, dass Uran der Lieblingssohn des Kongresses sein würde.Die Preise waren in den Wochen vor der Konferenz von 50 Dollar je Pfund während der letztjährigen PDAC auf einen Höchststand von 105 Dollar je Pfund hochgeschnellt, und der Anzahl der Uran-Penny-Aktien nach zu urteilen, die auf der Konferenz ausstellten, erwarteten sie ganz sicher ein verstärktes Fest des Kapitalismus, wenn die Türen geschlossen wurden.Das Hauptthema war jedoch zunächst Kupfer, das in den ersten Sitzungen im Rampenlicht stand, doch am Mittwoch war es die atemberaubende Explosion des Goldpreises, die die Anleger in ihren Bann zog. Während ich daran festhielt, die PDAC nicht zu besuchen (seit 2016), machten Kollegen, die dort anwesend waren, die augenzwinkernde Bemerkung: "Ich schätze, es wird eine Menge Namensänderungen von "Lithium" zu "Gold" geben!" Ich möchte hinzufügen, dass die Möchtegerns, die 2023 von Lithium zu Uran wechselten, nun wieder zu Gold zurückkehren werden, wo sie vor fünf Jahren als börsennotierte Hülle begannen. So ist das Leben in der Welt des Junior-Ressourcensektors.Ich habe meinen Abonnenten gesagt, dass sie all die sensationslüsternen Großtaten der üblichen Rockstar-Gurus ignorieren sollen, die "100-Dollar-Silber!" und "300-Dollar-Yellowcake!" fordern, während sie alle Augen auf das eine Instrument richten sollen, das von den Algobots, die heutzutage die globalen Finanzmärkte beherrschen, weithin verfolgt wird, nämlich den SPDR Gold Shares ETF, der eigentlich nicht die Goldaktien, sondern den Goldbullionpreis in einem Verhältnis von 10:1 abbildet, das ursprünglich vorgesehen war.Die nicht-menschlichen Angebotsjäger, die die Cyberwelt des Aktienhandels mit Bergen von Liquidität durchstreifen, die von den Zentralbanken und Regierungen geschaffen wurden, konzentrieren sich nicht auf den COMEX-Preis oder die Londoner Preisfestlegungen oder sogar auf den Spot-Goldpreis in New York oder Shanghai; sie konzentrieren sich auf den GLD.Sie handeln mit allem, was sie in die Finger bekommen können, und deshalb war der Höchststand vom August 2020 bei 194,45 Dollar für mich und meine Abonnenten die einzige Zahl, die in Bezug auf den Ausbruch zählte. Ich schrieb von der Notwendigkeit eines "2-Tages-Schlusskurses über 194,45 Dollar", um die Möglichkeit einer Intraday-Peitsche zu vermeiden, und genau das geschah am vergangenen Montag und Dienstag, als der GLD am Montag bei 196,05 Dollar aus dem Handel ging und sich dann weigerte, zurückzuschauen.Während die Champagnerflöten klirrten und die goldenen Pompons abgestaubt wurden, gab es einige Bedenken, die weiterhin zur Vorsicht mahnten. Der Silberpreis weigert sich nach wie vor, die Führungsrolle zu übernehmen, die Edelmetallbullenmärkte verlangen.Obwohl er auf Wochensicht zugelegt hat, erinnert das GTSR (Gold-Silber-Verhältnis) mit fast 90 an die Zeit nach der Pandemie, als der Goldpreis als Reaktion auf die ungeheuerlichen Konjunkturprogramme der Fed und des US-Finanzministeriums regelrecht explodierte, während der Silberpreis kläglich scheiterte. Auch die Goldaktien, allen voran der VanEck Senior Gold Miners ETF (GDX), konnten die Gunst der Stunde nicht nutzen, denn ihr wöchentlicher Anstieg war zwar beeindruckend, aber im Vergleich zum Goldpreis immer noch miserabel, wie dieser Chart zeigt.Die Quasi-Experten, die tagtäglich auf Instagram, X und YouTube zitiert werden, verweisen alle auf die schlechte Managementgeschichte der globalen Goldbergbauunternehmen als Rechtfertigung für die Underperformance. Sie berufen sich auf "steigende Inputkosten" oder "schlecht getimte Übernahmen" oder "zu viele Führungskräfte", während sie verächtlich mit den Fingern wedeln, aber dieses Argument stößt auf taube Ohren, wenn man erkennt, dass die Algobots, die die heutigen Börsen kontrollieren, keine Gewinn- und Verlustrechnungen oder Bilanzen lesen.Sie kennen nur Volumen und Preis, und es ist das Zusammenspiel zwischen Volumen und Preis, das den "Fluss" bestimmt, und für diese KI-gesteuerten Maschinen ist das alles, was zählt. Da also der gesamte Goldminensektor von einem Bruchteil der Marktkapitalisierung von Nvidia gekauft werden könnte, ist die Liquidität der Bergbauunternehmen nicht ausreichend, um auch nur den geringsten Teil der passiven Investitionsströme anzuziehen, die jeden Monat mit unnachgiebiger Beständigkeit automatisch in die Unglaublichen-Sieben-Aktien fließen.