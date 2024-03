AngloGold Ashanti veröffentlicht vorläufigen, ungeprüften, zusammengefassten Konzernabschluss für die 6 Monate und das Jahr bis zum 31.12. 2023

KONZERN - Wesentliche Statistiken Sechs Monate

bis

Dez 2023 Sechs Monate

bis

Juni 2023 Sechs Monate

bis

Dez 2022 Jahr

Dez 2023 Jahr bis

Dez 2022 Angepasst(2) Angepasst(2) Angepasst(2) US Dollar / Imperial Finanzieller Überblick (Verlust) Gewinn vor Steuern - $ Mio. (13 ) 76 62 63 472 Bereinigtes EBITDA* - $ Mio. 744 676 923 1,420 1,792 Den Aktionären zurechenbarer (Verlust) Gewinn - $ Mio. (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 - US Cents/Aktie (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55 Gesamtgewinn (Verlust)(1) - $ Mio. (107 ) 61 185 (46 ) 489 - US Cents/Aktie (25 ) 14 44 (11 ) 116 Kreditaufnahmen insgesamt - $ Mio. 2,410 2,091 2,169 2,410 2,169 Bereinigte Nettoverschuldung* - $ Mio. 1,268 1,194 878 1,268 878 Gesamtverschuldung zu Gewinn (Verlust) vor Steuern - Zeiten 38.25 15.15 4.60 38.25 4.60 Bereinigte Nettoverschuldung* zu bereinigtem EBITDA* - Zeiten 0.89 0.75 0.49 0.89 0.49

KONZERN - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Mio. US-Dollar Jahr bis Dez. 2022 Zuvor berichtet Anpassung Ungeprüft Angepasst Ungeprüft Kosten der Umsatzerlöse (3,362 ) (4 ) (3,366 ) Bruttogewinn 1,133 (4 ) 1,129 Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung (304 ) (11 ) (315 ) Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen (128 ) 3 (125 ) Anteil am Gewinn von verbundenen Unternehmen und Joint Ventures 166 (5 ) 161 Gewinn vor Steuern 489 (17 ) 472 Steuern (173 ) (48 ) (221 ) Jahresgewinn 316 (65 ) 251 Den Aktionären zurechenbares Ergebnis 297 (64 ) 233 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis 19 (1 ) 18 Gewinn pro Aktie Unverwässerter Gewinn je Stammaktie (US-Cents) 71 (16 ) 55 Verwässertes Ergebnis je Stammaktie (US-Cents) 71 (16 ) 55 Gesamtergebnis(1) 544 (55 ) 489 Gesamtgewinn je Aktie (1)

Gesamtgewinn je Stammaktie (US-Cents) (1) (2) 129 (13 ) 116 Verwässertes Ergebnis je Stammaktie (US-Cents) (1) (3) 129 (13 ) 116 Unverwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien 420,197,062 - 420,197,062 Verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien 420,869,866 - 420,869,866

AngloGold Ashanti plc ("AngloGold Ashanti", "AGA" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen vorläufigen, ungeprüften, verkürzten Konzernabschluss für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 (die "GJ 2023 Gewinnmitteilung") zu veröffentlichen.Die Gewinnmitteilung für das Geschäftsjahr 2023 sollte zusammen mit dem vorläufigen Finanzupdate von AngloGold Ashanti für die sechs Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2023 gelesen werden, das vom Unternehmen am 23. Februar 2024 veröffentlicht wurde (das "vorläufige Finanzupdate für das Geschäftsjahr 2023"). In der Gewinnmitteilung für das GJ 2023 wurden keine Änderungen in Bezug auf die in der vorläufigen Finanzaktualisierung für das GJ 2023 enthaltenen Produktions-, Kosten- oder Cashflow-Informationen vorgenommen. Das vorläufige Finanz-Update für das Geschäftsjahr 2023 in Kombination mit der Gewinnmitteilung für das Geschäftsjahr 2023 stellt das finanzielle und operative Update des Unternehmens für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 dar.Die Jahreshauptversammlung 2024 von AngloGold Ashanti ("AGM") wird am Dienstag, den 28. Mai 2024 in Denver, Colorado, USA, stattfinden. Die Aktionäre werden ermutigt, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Weitere Einzelheiten zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Stimmabgabe werden in der Einladung zur Jahreshauptversammlung dargelegt, die AngloGold Ashanti zu gegebener Zeit veröffentlichen wird. Der Stichtag für die Jahreshauptversammlung ist Dienstag, der 2. April 2024.Wie bereits im vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 berichtet, hat AngloGold Ashanti während des Prüfungsprozesses zum Jahresende 2023 einen potenziellen Fehler bei der Berechnung eines latenten Steueranspruchs in Bezug auf die Obuasi-Mine festgestellt, der sich auf den geprüften Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 und den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss zum 30. Juni 2023 auswirkt. Nach weiteren Gesprächen in dieser Angelegenheit mit dem früheren Abschlussprüfer, Ernst & Young Inc. und dem derzeitigen Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers Inc. ist AngloGold Ashanti zu dem Schluss gekommen, dass die betroffenen Abschlüsse Fehler enthielten, und hat beschlossen, die betroffenen Abschlüsse in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board ("IASB") herausgegebenen International Financial Reporting Standards ("IFRS") neu zu erstellen. Der Fehler im Zusammenhang mit dem ausgewiesenen Betrag des latenten Steueranspruchs in Bezug auf die Obuasi-Mine ist nicht zahlungswirksam und hat keine Auswirkungen auf die Produktion, die Kosten oder den Cashflow. Weitere Informationen finden Sie unter "Nichtberücksichtigung und Anpassung früher veröffentlichter Abschlüsse " auf den Seiten 2 bis 6 unten.(1) Die Finanzkennzahlen "Gesamt(verlust)ergebnis" und "Gesamt(verlust)ergebnis je Aktie" werden nicht in Übereinstimmung mit IFRS berechnet. Diese Kennzahlen müssen jedoch gemäß den Börsenzulassungsanforderungen der Johannesburger Börse (JSE) veröffentlicht werden und stellen daher keine Nicht-GAAP-Kennzahlen im Sinne der Regeln und Vorschriften der US Securities and Exchange Commission ("SEC") dar, die für die Verwendung und Veröffentlichung von Nicht-GAAP-Kennzahlen gelten.(2) Weitere Informationen finden Sie unter "Nicht-Berücksichtigung und Anpassung früher veröffentlichter Finanzberichte" auf den Seiten 2 bis 6 unten.* Für Definitionen und Überleitungen siehe "Nicht-GAAP-Angaben".$ steht für US Dollar, sofern nicht anders angegeben.Durch die Rundung von Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.Der unverwässerte Verlust (den Anteilseignern zurechenbarer Verlust) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr belief sich auf 235 Mio. $ bzw. 56 US-Cents pro Aktie, verglichen mit einem unverwässerten Gewinn (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) von 233 Mio. $ bzw. 55 US-Cents pro Aktie für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr. Das unverwässerte Ergebnis ging im Vergleich zum Vorjahr zurück, was vor allem auf einen geringeren Goldabsatz (54 US-Cents pro Aktie), höhere Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmensumstrukturierung (Steuern und Gebühren) (75 US-Cents pro Aktie) und höhere Umweltrückstellungen für alte Absetzanlagen (16 US-Cents pro Aktie) zurückzuführen ist, höhere Wartungs- und Instandhaltungskosten in Verbindung mit dem Betrieb Córrego do Sítio (CdS"), der im August 2023 in die Wartungs- und Instandhaltungsphase versetzt wurde (15 US-Cents pro Aktie), höhere Betriebs- und Explorationskosten (40 US-Cents pro Aktie), höhere Währungsverluste (7 US-Cents pro Aktie) und höhere Steueraufwendungen (15 US-Cents pro Aktie). Diese Effekte wurden teilweise durch höhere Erträge aus Joint Ventures, die nach der Equity-Methode bilanziert werden (11 US-Cent pro Aktie), höhere Finanzerträge (11 US-Cent pro Aktie), geringere Wertminderungen und Ausbuchungen in Brasilien (26 US-Cent pro Aktie) und einen höheren durchschnittlich erzielten Goldpreis pro Unze* (76 US-Cent pro Aktie) ausgeglichen.Der Gesamtverlust ‡ für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr betrug 46 Mio. USD oder 11 US-Cents pro Aktie, verglichen mit einem Gesamtgewinn von 489 Mio. USD oder 116 US-Cents pro Aktie für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr. Der Gesamtgewinn‡ ging im Vergleich zum Vorjahr zurück, was hauptsächlich auf geringere Goldverkäufe (54 US-Cents pro Aktie), höhere Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmensumstrukturierung (Steuern und Gebühren) (75 US-Cents pro Aktie), höhere Umweltrückstellungen für alte TSFs (16 US-Cents pro Aktie) zurückzuführen ist, höhere Wartungs- und Instandhaltungskosten und Kosten für den Stellenabbau im Zusammenhang mit CdS (15 US-Cent pro Aktie), höhere Betriebs- und Explorationskosten (40 US-Cent pro Aktie), höhere Währungsverluste (7 US-Cent pro Aktie) und höhere Steueraufwendungen (9 US-Cent pro Aktie). Diese Effekte wurden teilweise durch höhere Erträge aus Joint Ventures, die nach der Equity-Methode bilanziert werden (11 US-Cent pro Aktie), höhere Finanzerträge (11 US-Cent pro Aktie) und einen höheren durchschnittlich erhaltenen Goldpreis pro Unze* (76 US-Cent pro Aktie) ausgeglichen.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA")* für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr belief sich auf 1.420 Mio. $, verglichen mit 1.792 Mio. $ für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr. Das bereinigte EBITDA* war im Vergleich zum Vorjahr niedriger, was in erster Linie auf höhere Gesamtbetriebskosten, höhere Explorations- und Evaluierungskosten, höhere Umweltrückstellungen für alte TSFs infolge neuer Gesetze in Brasilien in Bezug auf Notfallmaßnahmen und Sicherheitsmanagement für TSFs, Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmensumstrukturierung und geringere Goldverkäufe zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde teilweise durch höhere Erträge aus Joint Ventures, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, und durch den höheren durchschnittlichen Goldpreis pro Unze* ausgeglichen.Die bereinigte Nettoverschuldung* stieg von 878 Mio. $ zum 31. Dezember 2022 auf 1.268 Mio. $ zum 31. Dezember 2023. Dieser Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf die geringere Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, geringere Dividenden aus dem Kibali-Joint-Venture und die einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmensumstrukturierung zurückzuführen. Das Verhältnis von bereinigter Nettoverschuldung* zu bereinigtem EBITDA* lag zum 31. Dezember 2023 beim 0,89-fachen, gegenüber dem 0,49-fachen zum 31. Dezember 2022. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten und strebt ein Verhältnis der bereinigten Nettoverschuldung* zum bereinigten EBITDA* von 1,0 über den gesamten Zyklus an. Die Bilanz blieb zum Jahresende stark. Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von ca. 955 Mio. $ (abzüglich Überziehungskrediten).Der unverwässerte Verlust (den Anteilseignern zurechenbarer Verlust) für das zweite Halbjahr 2023 belief sich auf 196 Mio. US-Dollar oder 47 US-Cent je Aktie, verglichen mit einem unverwässerten Verlust von 69 Mio. US-Dollar oder 16 US-Cent je Aktie für das zweite Halbjahr 2022.Der Gesamtverlust ‡ für das zweite Halbjahr 2023 betrug 107 Mio. US-Dollar oder 25 US-Cents pro Aktie, verglichen mit einem Gesamtgewinn ‡ von 185 Mio. US-Dollar oder 44 US-Cents pro Aktie für das zweite Halbjahr 2022.Das bereinigte EBITDA* lag im zweiten Halbjahr 2023 bei 744 Mio. USD, verglichen mit 923 Mio. USD im zweiten Halbjahr 2022.‡ Die Finanzkennzahlen "Gesamtgewinn (-verlust)" und "Gesamtgewinn (-verlust) je Aktie" werden nicht nach IFRS berechnet. Diese Kennzahlen müssen jedoch gemäß den Börsenzulassungsanforderungen der Johannesburger Börse (JSE) offengelegt werden und stellen daher keine Nicht-GAAP-Kennzahlen im Sinne der Regeln und Vorschriften der SEC dar, die für die Verwendung und Offenlegung von Nicht-GAAP-Kennzahlen gelten.* Siehe "Nicht-GAAP-Offenlegung" für Definitionen und Überleitungen.Wie bereits im vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 angekündigt, kam der Prüfungs- und Risikoausschuss des Vorstands (der "Prüfungsausschuss") des Unternehmens als Nachfolgeemittent von AngloGold Ashanti Limited (derzeit bekannt als AngloGold Ashanti (Pty) Ltd) ("AGA Limited") am 21. Februar 2024 auf Empfehlung und nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass (i) der zuvor veröffentlichte geprüfte Konzernabschluss von AGA Limited zum und für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr, der im Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr enthalten ist, der von AGA Limited am 17. März 2023 bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde (das "Formblatt 20-F") (der "ursprüngliche Jahresabschluss 2022") und (ii) der zuvor veröffentlichte ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss von AGA Limited zum und für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2023, der in einem Bericht auf Formular 6-K enthalten ist, der von AGA Limited am 4. August 2023 bei der SEC eingereicht wurde (das "Formular 6-K für das Halbjahr 2023") (der "ursprüngliche Halbjahresabschluss 2023" und zusammen mit dem ursprünglichen Jahresabschluss 2022 die "betroffenen Finanzberichte"), nicht mehr als zuverlässig angesehen werden sollten.Das Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass der betroffene Abschluss einen Fehler in Bezug auf den ausgewiesenen Betrag des latenten Steueranspruchs in Bezug auf die Obuasi-Mine enthält. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Fehler auf eine falsche Auslegung des ghanaischen Steuerrechts in Bezug auf die Obuasi-Mine zurückzuführen ist, verbunden mit der Verwendung falscher zugrunde liegender Daten im Modell für latente Steuern und der potenziell falschen Anwendung der Anforderungen der vom International Accounting Standards Board ("IASB") herausgegebenen International Financial Reporting Standards ("IFRS"), insbesondere von IAS 12 - Ertragsteuern, in beiden Fällen in Bezug auf die Obuasi-Mine. Die betroffenen Finanzberichte werden dementsprechend in Übereinstimmung mit den vom IASB herausgegebenen IFRS angepasst. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Rahmen der Vorbereitung der Anpassungen der betroffenen Finanzberichte auch andere unwesentliche Fehler korrigieren, die es in diesen betroffenen Finanzberichten identifiziert hat.Nach weiteren Gesprächen in dieser Angelegenheit mit Ernst & Young Inc., der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von AGA Limited für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022, und PricewaterhouseCoopers Inc, der unabhängigen, eingetragenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, hat das Unternehmen festgestellt, dass es die betroffenen Finanzzahlen anpassen muss, was zu einer Verringerung des Gewinns für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr um 49 Mio. $ und zu einer Verringerung des Gewinns für das am 30. Juni 2023 endende Halbjahr um 79 Mio. $ aufgrund des Fehlers im Zusammenhang mit dem ausgewiesenen Betrag des latenten Steueranspruchs in Bezug auf die Obuasi-Mine führt, wie oben erwähnt. Das Unternehmen wird auch andere unwesentliche Fehler korrigieren, die zuvor in den betroffenen Finanzberichten identifiziert wurden, wodurch sich der Gewinn für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr um 16 Mio. $ und der Gewinn für das am 30. Juni 2023 endende Halbjahr um 1 Mio. $ weiter verringern wird. Weitere Informationen zu den vorläufigen geschätzten angepassten Beträgen finden Sie unter " - Aufstellungen der betroffenen Posten" weiter unten. Das Unternehmen stellt fest, dass diese Fehler einen negativen Gesamteffekt von 65 Mio. $ auf den Gewinn für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (verglichen mit bis zu ca. 113 Mio. $, wie zuvor im vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 offengelegt) und einen negativen Gesamteffekt von 80 Mio. $ auf den Gewinn für das am 30. Juni 2023 endende Halbjahr (verglichen mit bis zu ca. 50 Mio. $, wie zuvor im vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 offengelegt) haben.Der Prüfungsausschuss hat die hier beschriebenen Angelegenheiten mit dem Management, mit Ernst & Young Inc. und mit PricewaterhouseCoopers Inc. besprochen.Wie bereits im vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 angekündigt, sollten auch alle Pressemitteilungen, Gewinnmitteilungen und Mitteilungen an Investoren, in denen die finanzielle Leistung des Unternehmens für die oben genannten Zeiträume beschrieben wird, nicht mehr als zuverlässig angesehen werden.Die folgenden Tabellen fassen die zuvor berichteten Beträge, die von den festgestellten Fehlern betroffen sind, sowie die vorläufigen geschätzten Anpassungen und die vorläufigen geschätzten angepassten Beträge zusammen.

(1) Die Finanzkennzahlen "Gesamtgewinn" und "Gesamtgewinn pro Aktie" werden nicht nach IFRS berechnet. Diese Kennzahlen müssen jedoch gemäß den Listing Requirements der Johannesburger Börse (JSE) veröffentlicht werden und stellen daher keine Nicht-GAAP-Kennzahlen im Sinne der Regeln und Vorschriften der SEC dar, die für die Verwendung und Veröffentlichung von Nicht-GAAP-Kennzahlen gelten.

(2) Berechnet auf der Grundlage der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

(3) Berechnet auf der Grundlage der verwässerten gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

KONZERN - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Mio. US-Dollar Sechs Monate bis Ende Juni 2023 Zuvor berichtet Anpassung Ungeprüft Angepasst Ungeprüft Restrukturierung, Wartung und Instandhaltung und sonstige (Aufwendungen) Erträge (58 ) (10 ) (68 ) Anteil am Ergebnis von verbundenen Unternehmen und Joint Ventures 75 9 84 Gewinn vor Steuern 77 (1 ) 76 Steuern (32 ) (79 ) (111 ) Jahresergebnis 45 (80 ) (35 ) Den Aktionären zurechenbarer Gewinn (Verlust) 40 (79 ) (39 ) Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis 5 (1 ) 4 Gewinn je Aktie Unverwässerter Gewinn (Verlust) je Stammaktie (US-Cents) 10 (19 ) (9 ) Verwässerter Gewinn (Verlust) je Stammaktie (US-Cents) 10 (19 ) (9 ) Gesamtgewinn(1) 140 (79 ) 61 Gesamtgewinn je Aktie (1)

Kurzfristiger Gewinn je Stammaktie (US-Cents)(1) (2) 33 (19 ) 14 Verwässertes Ergebnis je Stammaktie (US-Cents)(1) (3) 33 (19 ) 14 Unverwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien 420,818,545 - 420,818,545 Verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien 421,077,248 (258,703 ) 420,818,545

(1) Die Finanzkennzahlen "Gesamtgewinn" und "Gesamtgewinn je Aktie" werden nicht nach IFRS berechnet. Diese Kennzahlen müssen jedoch gemäß den Börsenzulassungsanforderungen der Johannesburger Börse (JSE) offengelegt werden und stellen daher keine Nicht-GAAP-Kennzahlen im Sinne der Regeln und Vorschriften der SEC dar, die für die Verwendung und Offenlegung von Nicht-GAAP-Kennzahlen gelten.

(2) Berechnet auf der Grundlage der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

(3) Berechnet auf der Grundlage der verwässerten gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

KONZERN - BILANZ Mio. US-Dollar Stand: Dez. 2022 Zuvor berichtet Anpassung Angepasst Ungeprüft Ungeprüft Aktiva Langfristige Vermögenswerte Materielle Vermögenswerte 4,209 (1 ) 4,208 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures 1,100 (9 ) 1,091 Latente Steuern 72 (49 ) 23 Eigenkapital und Verbindlichkeiten Eigenkapital 4,100 (60 ) 4,040 Nicht-beherrschende Anteile 34 1 35 Langfristige Verbindlichkeiten Leasing-Verbindlichkeiten 102 13 115 Umweltsanierung und sonstige Rückstellungen 634 (38 ) 596 Kurzfristige Verbindlichkeiten Leasing-Verbindlichkeiten 84 (13 ) 71 Umweltsanierung und sonstige Rückstellungen 42 39 81 Mio. US-Dollar Stand: Juni 2023 Zuvor berichtet Anpassung Angepasst Ungeprüft Ungeprüft Aktiva Langfristige Vermögenswerte Materielle Vermögenswerte 4,277 (11 ) 4,266 Latente Steuern 146 (105 ) 41 Eigenkapital und Verbindlichkeiten Eigenkapital 4,048 (139 ) 3,909 Langfristige Verbindlichkeiten Latente Steuern 318 23 341

Im Auftrag des Vorstands M RAMOS A CALDERON G DORAN Vorsitzender Chief Executive Officer Chief Financial Officer 19. März 2024

KONZERN - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Sechs Monate Sechs Monate Sechs Monate Jahr Jahr bis bis bis bis bis Dez. Juni Dez. Dez. Dez. 2023 2023 2022 2023 2022 Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Mio. US-Dollar Angepasst Angepasst Angepasst Erlöse aus Produktverkäufen 2,396 2,186 2,346 4,582 4,501 Kosten der Umsatzerlöse (1,792 ) (1,749 ) (1,771 ) (3,541 ) (3,366 ) Verlust aus Nicht-Hedge-Derivaten und anderen Rohstoffkontrakten (12 ) (2 ) (6 ) (14 ) (6 ) Bruttogewinn 592 435 569 1,027 1,129 Zentrale Verwaltung, Marketing und damit verbundene Kosten (50 ) (44 ) (37 ) (94 ) (79 ) Kosten für Exploration und Evaluierung (142 ) (112 ) (121 ) (254 ) (205 ) Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung (95 ) (126 ) (313 ) (221 ) (315 ) Umstrukturierungs-, Pflege- und Wartungskosten und sonstige (Aufwendungen) Erträge(1) (350 ) (68 ) (13 ) (418 ) (26 ) Finanzielle Erträge 70 57 50 127 81 Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen (79 ) (75 ) (72 ) (154 ) (125 ) Finanzierungskosten und Auflösung von Verpflichtungen (82 ) (75 ) (84 ) (157 ) (149 ) Anteil am Gewinn von verbundenen Unternehmen und Joint Ventures 123 84 83 207 161 Ergebnis vor Steuern (13 ) 76 62 63 472 Steuern (174 ) (111 ) (127 ) (285 ) (221 ) Ergebnis des Berichtzeitraums (187 ) (35 ) (65 ) (222 ) 251 Zugewiesen wie folgt: Aktionäre (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 Nicht beherrschende Anteile 9 4 4 13 18 (187 ) (35 ) (65 ) (222 ) 251 Unverwässerter (Verlust) Gewinn je Stammaktie (US-Cents)(2) (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55 Verwässerter (Verlust) Gewinn je Stammaktie (US-Cents) (3) (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55

Die hier angegebenen angepassten Beträge sind vorläufig, ungeprüft und unüberprüft und können sich noch ändern, wenn das Unternehmen seine Verfahren abschließt und die Anpassungen der betroffenen Finanzdaten vorbereitet und die unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PricewaterhouseCoopers Inc. und Ernst & Young Inc. ihre Verfahren abschließen.Wie bereits im vorläufigen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben, hat die Geschäftsführung aufgrund der oben beschriebenen Fehler und der damit verbundenen Anpassungen eine oder mehrere wesentliche Schwachstellen im internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung des Unternehmens festgestellt. Die Geschäftsleitung ist daher zu dem Schluss gekommen, dass das interne Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung des Unternehmens zum 31. Dezember 2022 nicht wirksam war und dass seine Offenlegungskontrollen und -verfahren zum 31. Dezember 2022 ebenfalls nicht wirksam waren. Da die Schlussfolgerung, die betroffenen Finanzdaten anzupassen, nach dem 31. Dezember 2023 getroffen wurde und die entsprechenden Abhilfemaßnahmen zum 31. Dezember 2023 noch nicht umgesetzt waren, wird das Unternehmen in seinem Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (das "Formblatt 20-F") berichten, dass seine internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung und seine Offenlegungskontrollen und -verfahren zum 31. Dezember 2023 nicht wirksam waren.Weder das Management noch PricewaterhouseCoopers Inc. haben die Bewertung der Effektivität der internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es in Anbetracht seiner Absicht, das Formular 20-F für das Jahr 2023 in den nächsten Wochen einzureichen, vorzuziehen ist, alle angepassten ursprünglichen Jahresabschlüsse für das Jahr 2022 zusammen mit den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens zum 31. Dezember 2023 in diesem Formular 20-F zu präsentieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies den Lesern eine einfachere Überprüfung aller relevanten Daten in einem einzigen Dokument ermöglicht und plant daher keine Änderung des Formulars 20-F für 2022. Darüber hinaus plant das Unternehmen, den angepassten ursprünglichen Halbjahresabschluss 2023 entweder in einem Nachtrag zum Formular 6-K für das Halbjahr 2023 oder im Formular 20-F für das Jahr 2023 zu veröffentlichen.UNTERNEHMENS-UPDATEDie Goldproduktion in der Tropicana-Goldmine in Westaustralien wurde im März durch starke Regenfälle und Überschwemmungen beeinträchtigt. Tropicana ist ein Gemeinschaftsunternehmen von AngloGold Ashanti (70 % und Betreiber) und AFB Resources Pty Limited (30 %), einer Tochtergesellschaft von Regis Resources Limited. Tropicana befindet sich 200 km östlich von Laverton und 330 km ostnordöstlich von Kalgoorlie in Westaustralien.In dem Gebiet, in dem sich die Tropicana-Goldmine befindet, fielen am 9. März innerhalb von 72 Stunden mehr als 350 mm Regen, das sind fast 50 % mehr als die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge. Die anschließenden Überschwemmungen führten zu einer Unterbrechung der Stromversorgung der Aufbereitungsanlage und machten eine vorübergehende Unterbrechung des Bergbaubetriebs erforderlich. Die Stromversorgung wurde wiederhergestellt, ebenso wie der Zugang zum Untertagebau. Der Abbau in den offenen Gruben bleibt jedoch eingeschränkt, bis das Oberflächenwasser durch Pumpen und Verdunstung abgepumpt ist. Während dieses Zeitraums gab es keine sicherheitsrelevanten Zwischenfälle, und die Mineninfrastruktur ist weiterhin intakt. Die Zufahrtsstraße zur Tropicana-Goldmine ist teilweise überflutet, und die Aufbereitungsanlage verarbeitet das auf Halde liegende Erz mit reduzierter Durchsatzrate. Die Verarbeitung muss möglicherweise unterbrochen werden, wenn die Vorräte an Verbrauchsmaterialien am Standort aufgebraucht sind, bevor die Straße wieder geöffnet wird.AngloGold Ashanti geht zwar davon aus, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zu einer gewissen Beeinträchtigung der Goldproduktion bei Tropicana kommen könnte, es wird jedoch erwartet, dass ein etwaiger Rückgang in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 weitgehend wieder aufgeholt werden kann. Folglich glaubt das Unternehmen nicht, dass dieses Ereignis Auswirkungen auf die im Februar 2024 gegebene Prognose für die Goldproduktion und die Kosten haben wird, die daher beibehalten wird.

(1) Umstrukturierungs-, Pflege- und Wartungskosten sowie sonstige (Aufwendungen) Erträge für das zweite Halbjahr 2023 waren um 337 Mio. $ höher als im zweiten Halbjahr 2022. Dies ist hauptsächlich auf einen Anstieg der Kosten für Unternehmensumstrukturierung und Projekte in Höhe von 286 Mio. $ (hauptsächlich aufgrund der Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmensumstrukturierung von AngloGold Ashanti und den damit verbundenen Steuern), Pflege und Wartung in Höhe von 50 Mio. $ (hauptsächlich im Zusammenhang mit den Minen Córrego do Sítio (CdS) und Cuiabá) und einen Anstieg der Kosten für Personalabbau und damit verbundene Kosten in Höhe von 14 Mio. $ (hauptsächlich in Brasilien) zurückzuführen, die teilweise durch andere Bewegungen in Höhe von 13 Mio. $ ausgeglichen wurden.

(2) Berechnet auf der Grundlage der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

(3) Berechnet auf der Grundlage der verwässerten gewichteten durchschnittlichen Anzahl von Stammaktien.

Die Zwischensumme des Betriebsgewinns (-verlusts), die zuvor in der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten war, wurde entfernt, da dies keine IFRS-Kennzahl ist und für die Nutzer des Jahresabschlusses als nicht relevant angesehen wird.

KONZERN - BILANZ Stand: Dez. Stand: Juni Stand: Dec 2023 2023 2022 Mio. US-Dollar Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Angepasst Angepasst AKTIVA Langfristige Vermögenswerte Materielle Vermögenswerte 4,419 4,266 4,208 Nutzungsrechte an Vermögenswerten 142 152 156 Immaterielle Vermögenswerte 107 104 106 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Joint Ventures 599 1,129 1,091 Sonstige Kapitalanlagen 1 1 3 Forderungen aus Darlehen 358 - - Vorräte 2 4 5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 254 222 231 Erstattungsanspruch für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 35 12 12 Latente Steuern 50 41 23 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 34 34 33 6,001 5,965 5,868 Umlaufvermögen Forderungen aus Darlehen 148 - - Vorräte 829 800 773 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 199 317 237 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränku 34 25 27 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 964 722 1,108 2,174 1,864 2,145 Aktiva insgesamt 8,175 7,829 8,013 PASSIVA Grundkapital und Agio 420 - - Kumulierte Gewinne und sonstige Rücklagen 3,291 3,909 4,040 Eigenkapital 3,711 3,909 4,040 Nicht beherrschende Anteile 29 33 35 Summe Eigenkapital 3,740 3,942 4,075 Langfristige Verbindlichkeiten Anleihen 2,032 1,896 1,965 Leasing-Verbindlichkeiten 98 106 115 Umweltsanierung und sonstige Rückstellungen 636 611 596 Rückstellung für Pensionen und Ruhestandsleistungen 64 68 71 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 5 8 7 Latente Steuern 395 341 300 3,230 3,030 3,054 Kurzfristige Verbindlichkeiten Anleihen 207 17 18 Leasing-Verbindlichkeiten 73 72 71 Umweltsanierung und sonstige Rückstellungen 80 103 81 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten 772 641 667 Steuern 64 19 45 Kontokorrentkredite 9 5 2 1,205 857 884 Verbindlichkeiten insgesamt 4,435 3,887 3,938 Passiva insgesamt 8,175 7,829 8,013

KONZERN - KAPITALFLUSSRECHNUNG Sechs Monate bis Dez. Sechs Monate bis Juni Sechs Monate bis Dez. Jahr bis Dez. Year ended Dec Mio. US-Dollar 2023 Ungeprüft 2023 Ungeprüft 2022 Ungeprüft 2023 Ungeprüft 2022 Unaudited Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 555 316 714 871 1,244 Erhaltene Dividenden von Joint Ventures 143 37 145 180 694 Steuererstattung 36 - 32 36 32 Gezahlte Steuern (56 ) (60 ) (79 ) (116 ) (166 ) Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 678 293 812 971 1,804 Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (589 ) (453 ) (594 ) (1,042 ) (1,028 ) Aktivierte und gezahlte Zinsen - - (1 ) - (2 ) Erwerb von Vermögenswerten - - (152 ) - (517 ) Ausschüttungen von verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen 6 6 10 12 18 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 8 6 8 14 8 Sonstige Kapitalanlagen und erworbene Vermögenswerte - - - - (16 ) Erlöse aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalanlagen 20 - - 20 - Vorausbezahlte Anleihen - (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (Zunahme) Abnahme der Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung (8 ) (1 ) 6 (9 ) (4 ) Erhaltene Zinsen 60 49 49 109 81 Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit (503 ) (394 ) (675 ) (897 ) (1,461 ) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgaben für die Ausgabe von Aktien (19 ) - - (19 ) - Einzahlungen aus der Aufnahme von Anleihen 335 8 64 343 266 Rückzahlung von Anleihen (13 ) (74 ) (88 ) (87 ) (184 ) Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten (50 ) (44 ) (42 ) (94 ) (82 ) Finanzierungskosten - Anleihen (55 ) (56 ) (50 ) (111 ) (99 ) Finanzierungskosten - Leasingverträge (6 ) (5 ) (5 ) (11 ) (10 ) Sonstige Fremdkapitalkosten - (1 ) - (1 ) (11 ) Gezahlte Dividenden (31 ) (76 ) (134 ) (107 ) (203 ) Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit 161 (248 ) (255 ) (87 ) (323 ) Nettozunahme (-abnahme) der Barmittel und Barmitteläquivalente 336 (349 ) (118 ) (13 ) 20 Umrechnung (98 ) (40 ) (42 ) (138 ) (68 ) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 717 1,106 1,266 1,106 1,154 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 955 717 1,106 955 1,106

Gesamtergebnis (1) Sechs Monate Sechs Monate Sechs Monate Jahr bis Jahr bis bis Dez. bis Juni bis Dez. Dez. Dez. 2023 2023 2022 2023 2022 Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Mio. US-Dollar Angepasst Angepasst Angepasst Der (Verlust) Gewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, wurde wie folgt berichtigt, um den Gesamt(verlust) gewinn zu erhalten: Den Aktionären zurechenbarer (Verlust) Gewinn (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 Netto-Wertminderung von Sachanlagen und Nutzungsrechten an Vermögenswerten 100 92 315 192 315 Besteuerung der Netto-Wertminderung von Sachanlagen und Nutzungsrechten am Anlagevermögen (7 ) (21 ) (60 ) (28 ) (60 ) (Gewinn) Verlust aus der Ausbuchung von Vermögenswerten (3 ) 38 2 35 4 Besteuerung bei Ausbuchung von Vermögenswerten 1 (6 ) - (5 ) - Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (2 ) (4 ) (4 ) (6 ) (4 ) Netto-Wertminderungen auf Kapitalanlagen - 1 1 1 1 Gesamtergebnis (107 ) 61 185 (46 ) 489 Gesamtergebnis je Stammaktie (US-Cents) (2) (25 ) 14 44 (11 ) 116 Verwässerter Gewinn (Verlust) pro Stammaktie (US-Cents)(3) (25 ) 14 44 (11 ) 116 Anzahl der Aktien Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien 420,971,227 420,818,545 420,074,065 421,105,111 420,197,062 Verwässerungspotenzial der Aktienoptionen - - - - 672,804 Verwässernde gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 420,971,227 420,818,545 420,074,065 421,105,111 420,869,866

(1) Die Finanzkennzahlen "Gesamtergebnis" und "Gesamtergebnis je Aktie" werden nicht nach IFRS berechnet. Diese Kennzahlen müssen jedoch gemäß den Listing Requirements der Johannesburger Börse (JSE) veröffentlicht werden und stellen daher keine Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen im Sinne der Regeln und Vorschriften der US Securities and Exchange Commission ("SEC") dar, die für die Verwendung und Veröffentlichung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen gelten.

(2) Berechnet auf der Grundlage der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

(3) Berechnet auf der Grundlage der verwässerten gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien.

Nicht-GAAP-Offenlegung

Von Zeit zu Zeit kann AngloGold Ashanti bestimmte "Nicht-GAAP"-Finanzkennzahlen im Rahmen von Finanzpräsentationen, Gewinnmitteilungen, Gewinntelefonkonferenzen oder anderweitig öffentlich bekannt geben.

In diesem Dokument stellt AngloGold Ashanti die Finanzposten "Bereinigtes EBITDA", "Bereinigte Nettoverschuldung" und "Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze" dar, bei denen es sich nicht um Kennzahlen nach IFRS handelt. Ein Anleger sollte diese Posten nicht isoliert oder als Alternative zum Gewinn (Verlust) vor Steuern, zur Gesamtverschuldung, zu den Goldeinkünften oder zu einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung, die gemäß IFRS dargestellt wird, oder als Indikator für die Leistung der AngloGold Ashanti-Gruppe betrachten. Der AngloGold Ashanti Konzern verwendet bestimmte Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen und -Verhältnisse zur Steuerung des Geschäfts und kann den Nutzern dieser Finanzinformationen zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und den Ergebnissen früherer Geschäftsperioden bieten. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Ergänzung und nicht als Alternative zu den ausgewiesenen Betriebsergebnissen oder anderen Leistungskennzahlen zu sehen, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Darüber hinaus ist die Darstellung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die andere Unternehmen verwenden.

Bereinigtes EBITDA

Das "bereinigte EBITDA" ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl und umfasst, wie von AngloGold Ashanti berechnet und berichtet, den Gewinn (Verlust) vor Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Nutzungsrechte, Kosten für den Personalabbau in den Betrieben, Zins- und Dividendenerträge, sonstige Gewinne (Verluste), Pflege- und Wartungskosten, Finanzierungskosten und die Auflösung von Verpflichtungen, Wertminderung und Ausbuchung von Vermögenswerten, Wertminderung von Investitionen, Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung von Vermögenswerten und Investitionen, Gewinn (Verlust) aus nicht realisierten Nicht-Hedge-Derivaten und anderen Rohstoffkontrakten, Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert, Rückkaufprämie und Kosten für die Abwicklung von ausgegebenen Anleihen und der Anteil am EBITDA der assoziierten Unternehmen. Die Berechnung des bereinigten EBITDA basiert auf der Formel, die in den Verträgen über die revolvierende Kreditfazilität von AngloGold Ashanti für die Einhaltung der Formel für die Verschuldungsklausel enthalten ist.

Bereinigte Nettoverschuldung

Die "bereinigte Nettoverschuldung" ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl und beinhaltet, wie von AngloGold Ashanti berechnet und berichtet, die Gesamtverschuldung, bereinigt um den nicht amortisierten Teil der Fremdkapitalkosten und die Anpassungen des Leasingvertrags nach IFRS 16, abzüglich der Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (abzüglich der Überziehungskredite). Die Berechnung der bereinigten Nettoverschuldung basiert auf der Formel, die in den revolvierenden Kreditvereinbarungen von AngloGold Ashanti zur Einhaltung der Verschuldungsklausel enthalten ist.

Durchschnittlich erzielter Goldpreis pro Unze

Der "durchschnittlich erzielte Goldpreis pro Unze" ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl, die einen Hinweis auf die Einnahmen pro verkaufter Unze Gold gibt und die Goldeinnahmen und realisierte Nicht-Hedge-Derivate in ihre Berechnung einbezieht und als Benchmark für die Leistung im Vergleich zum Spot-Goldmarktpreis dient. Diese Kennzahl wird berechnet, indem die zurechenbaren Goldeinnahmen ("erzielter Preis") durch die zurechenbaren verkauften Unzen Gold geteilt werden.

Überleitungen

Eine Überleitung des Gewinns (Verlusts) vor Steuern, wie im vorläufigen ungeprüften verkürzten Konzernabschluss von AngloGold Ashanti für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 enthalten, zum "bereinigten EBITDA" für jeden der Sechsmonatszeiträume bis zum 31. Dezember 2023, 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 sowie für die Jahre bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 ist in Anmerkung A auf Gesamt- (Konzern-) und Segmentbasis dargestellt.

Eine Überleitung der Gesamtverschuldung, wie sie im vorläufigen, ungeprüften, verkürzten Konzernabschluss von AngloGold Ashanti für die sechs Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2023 enthalten ist, zur "Bereinigten Nettoverschuldung" zum 31. Dezember 2023, 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 wird auf Gesamt- (Konzern-) Basis in Anmerkung B dargestellt.

Eine Überleitung der Goldeinnahmen, wie sie im vorläufigen ungeprüften verkürzten Konzernabschluss von AngloGold Ashanti für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 enthalten sind, zum "durchschnittlich erzielten Goldpreis pro Unze" für jeden der Sechsmonatszeiträume bis zum 31. Dezember 2023, 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 sowie für die Jahre bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 wird in Anmerkung C auf Gesamtbasis (Tochtergesellschaften/Joint Ventures) dargestellt.

A Bereinigtes EBITDA

Für die sechs Monate bis 31. Dezember 2023

(in Mio. US-Dollar, wenn nichts anderes angegeben ist)

AFRIKA AUSTRALIEN AMERIKA Unternehmens- und sonstige Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrika sonstige Afrika Sunrise Dam Tropicana Australien sonstige Australien Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amerika sonstige Amerika Projekte Zwischensumme Abzüglich der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen Konzern Bereinigtes EBITDA (1) Ergebnis vor Steuern (359) 150 86 39 13 199 19 506 45 85 (42) 88 143 8 (107) (112) (68) (126) 41 (54) (13) Hinzurechnung: Finanzierungskosten und Auflösungen von Verpflichtungen 45 (2) 1 4 5 13 - 21 - 1 4 5 2 5 1 - 8 1 80 2 82 Finanzerträge (12) (1) - - (4) (7) - (12) - - (2) (2) (43) (1) - - (44) (1) (71) 1 (70) Abschreibung von Sachanlagen, Nutzungsrechten und immateriellen Vermögenswerten 2 54 63 31 24 50 - 222 32 65 1 98 20 46 24 - 90 - 412 (54) 358 Sonstige Abschreibungen 1 - - - - - - - - - - - - 10 (1) - 9 1 11 - 11 Anteil der verbundenen Unternehmen und Joint Ventures an Amortisation, Zinsen, Steuern und Sonstiges 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 119 120 EBITDA (322) 201 150 74 38 255 19 737 77 151 (39) 189 122 68 (83) (112) (5) (125) 474 14 488 Anpassungen: Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen (12) 14 - 1 2 6 - 23 - - - - (29) (1) 1 111 82 - 93 (14) 79 Pflege- und Wartungskosten - - - - - - - - - - - - - 49 - - 49 2 51 - 51 Personalabbau und damit verbundene Kosten - - - - - - - - - - - - - 16 - - 16 1 17 - 17 Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung - - - - (5) - - (5) - - - - - (32) 108 (1) 75 25 95 - 95 Nicht realisierter Verlust aus Nicht-Hedge-Derivaten 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - 11 Anteil der Joint Ventures an den Kosten - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 Realisierte sonstige Warenkontrakte 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 Konzerninterne Zinsen, Tantiemen, Dividenden und Managementgebühren (15) 22 4 - - - (22) 4 - - 5 5 - - - - - 6 - - - Bereinigtes EBITDA (336) 237 154 75 35 261 (2) 760 77 151 (34) 194 93 100 26 (2) 217 (91) 744 - 744

(1) EBITDA (bereinigt) und erstellt nach der in den Revolving Credit Agreements festgelegten Formel.

Durch Rundung der Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

(in Millionen US Dollar, sofern nicht anders angegeben)

AFRIKA AUSTRALIEN AMERIKA Unternehmens- und sonstige Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrika sonstige Afrika Sunrise Dam Tropicana Australien sonstige Australien Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amerika sonstige Amerika Projekte Zwischensumme Abzüglich der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen Konzern Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Bereinigtes EBITDA (1) Ergebnis vor Steuern (73) 84 38 77 19 126 21 365 54 63 (39) 78 57 (179) (26) (34) (182) (82) 106 (30) 76 Hinzurechnung: Finanzierungskosten und Auflösungen von Verpflichtungen 42 4 1 3 4 12 - 24 - 1 3 4 2 6 1 - 9 - 79 (4) 75 Finanzerträge (12) (7) - (2) 1 (9) - (17) - - (1) (1) (32) (1) - (1) (34) - (64) 7 (57) Abschreibung von Sachanlagen, Nutzungsrechten und immateriellen Vermögenswerten 2 45 66 30 15 41 - 197 25 40 1 66 19 42 19 - 80 - 345 (45) 300 Sonstige Abschreibungen - - - - - - - - - - - - - (8) - - (8) 1 (7) - (7) Anteil der verbundenen Unternehmen und Joint Ventures an Amortisation, Zinsen, Steuern und Sonstiges 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 79 81 EBITDA (39) 126 105 108 39 170 21 569 79 104 (36) 147 46 (140) (6) (35) (135) (81) 461 7 468 Anpassungen: Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen 3 7 4 5 2 9 1 28 - - (2) (2) 11 4 3 37 55 (2) 82 (7) 75 Pflege- und Wartungskosten - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 Personalabbau und damit verbundene Kosten - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 - 2 - 2 Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung - - - - - - - - - - - - - 121 9 (4) 126 - 126 - 126 Nicht realisierter Verlust aus Nicht-Hedge-Derivaten (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - (2) - (2) Realisierte sonstige Warenkontrakte 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 Konzerninterne Zinsen, Tantiemen, Dividenden und Managementgebühren (17) 23 1 - - - (23) 1 - - 8 8 - (1) - - (1) 9 - - - Bereinigtes EBITDA (50) 156 110 113 41 179 (1) 598 79 104 (30) 153 58 (15) 6 (2) 47 (72) 676 - 676

(1) EBITDA (bereinigt) und erstellt nach der in den Revolving Credit Agreements festgelegten Formel.

Durch Rundung der Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.

Für die sechs Monate bis 31. Dezember 2022

(in Millionen US Dollar, sofern nicht anders angegeben)

AFRIKA AUSTRALIEN AMERIKA Unternehmens- und sonstige Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrika sonstige Afrika Sunrise Dam Tropicana Australien sonstige Australien Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amerika sonstige Amerika Projekte Zwischensumme Abzüglich der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen Konzern Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Bereinigtes EBITDA (1) Ergebnis vor Steuern (87) 100 52 120 - 179 24 475 6 97 (48) 55 76 (224) (59) (53) (260) (76) 107 (45) 62 Hinzurechnung: Finanzierungskosten und Auflösungen von Verpflichtungen 41 (2) 1 4 9 16 - 28 - 1 5 6 2 4 1 - 7 - 82 2 84 Finanzerträge (11) (3) - (1) - - - (4) - - - - (36) (1) - (1) (38) - (53) 3 (50) Abschreibung von Sachanlagen, Nutzungsrechten und immateriellen Vermögenswerten 2 50 49 24 28 56 - 207 28 66 1 95 23 54 20 - 97 - 401 (50) 351 Sonstige Abschreibungen - - - - - - - - - - - - (4) (1) - - (5) 1 (4) - (4) Anteil der verbundenen Unternehmen und Joint Ventures an Amortisation, Zinsen, Steuern und Sonstiges 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 84 85 EBITDA (54) 145 102 147 37 251 24 706 34 164 (42) 156 61 (168) (38) (54) (199) (75) 534 (6) 528 Anpassungen: Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen 8 (6) 1 2 - (1) - (4) - - 1 1 (1) 4 - 57 60 1 66 6 72 Personalabbau und damit verbundene Kosten 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 - 3 - 3 Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung - - - 2 - - - 2 - - - - - 259 56 (4) 311 - 313 - 313 Nicht realisierter Verlust aus Nicht-Hedge-Derivaten 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 6 Anteil der Joint Ventures an den Kosten - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 Konzerninterne Zinsen, Tantiemen, Dividenden und Managementgebühren (9) 26 1 - - - (26) 1 - 1 4 5 - (2) - - (2) 5 - - - Bereinigtes EBITDA (48) 165 104 151 37 250 (1) 706 34 165 (37) 162 60 94 19 (1) 172 (69) 923 - 923

(1) EBITDA (bereinigt) und erstellt nach der in den Revolving Credit Agreements festgelegten Formel.

Durch Rundung der Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023

(in Millionen US Dollar, sofern nicht anders angegeben)

AFRIKA AUSTRALIEN AMERIKA Unternehmens- und sonstige Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrika sonstige Afrika Sunrise Dam Tropicana Australien sonstige Australien Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amerika sonstige Amerika Projekte Zwischensumme Abzüglich der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen Konzern Bereinigtes EBITDA (1) Ergebnis vor Steuern (432) 233 124 116 32 325 41 871 99 149 (82) 166 201 (170) (134) (146) (249) (209) 147 (84) 63 Hinzurechnung: Finanzierungskosten und Auflösungen von Verpflichtungen 87 3 2 7 8 25 - 45 - 2 8 10 4 9 3 1 17 1 160 (3) 157 Finanzerträge (25) (8) - (2) (2) (16) - (28) - - (3) (3) (75) (1) (1) (1) (78) (1) (135) 8 (127) Abschreibung von Sachanlagen, Nutzungsrechten und immateriellen Vermögenswerten 5 99 129 61 39 91 - 419 58 104 1 163 39 88 43 - 170 - 757 (99) 658 Sonstige Abschreibungen - - - - - - - - - - - - (1) 1 - - - 3 3 - 3 Anteil der verbundenen Unternehmen und Joint Ventures an Amortisation, Zinsen, Steuern und Sonstiges 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 199 202 EBITDA (362) 327 255 182 77 425 41 1,307 157 255 (76) 336 168 (73) (89) (146) (140) (206) 935 21 956 Anpassungen: Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen (8) 21 4 7 3 15 - 50 - (1) (2) (3) (18) 5 3 147 137 (1) 175 (21) 154 Pflege- und Wartungskosten - - - - - - - - - - - - - 49 - - 49 3 52 - 52 Personalabbau und damit verbundene Kosten - - - - - - - - - - - - 1 16 1 - 18 1 19 - 19 Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung - - - (1) (4) - - (5) - - - - - 90 116 (5) 201 25 221 - 221 Nicht realisierter Verlust aus Nicht-Hedge-Derivaten 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - 9 Anteil der Joint Ventures an den Kosten - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - 2 - 2 Realisierte sonstige Warenkontrakte 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 Konzerninterne Zinsen, Tantiemen, Dividenden und Managementgebühren (31) 45 5 - - - (45) 5 - - 13 13 - (1) - - (1) 14 - - - Bereinigtes EBITDA (385) 393 264 188 76 440 (2) 1,359 157 254 (65) 346 151 86 31 (4) 264 (164) 1,420 - 1,420

(1) EBITDA (bereinigt) und erstellt nach der in den Revolving Credit Agreements festgelegten Formel.

Durch Rundung der Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022

(in Millionen US Dollar, sofern nicht anders angegeben)

AFRIKA AUSTRALIE AMERIKA Unternehmens- und sonstige Kibali Iduapriem Obuasi Siguiri Geita Afrika sonstige Afrika Sunrise Dam Tropicana Australien sonstige Australien Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande Amerika sonstige Amerika Projekte Zwischensumme Abzüglich der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen Konzern Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Angepasst Bereinigtes EBITDA (1) Ergebnis vor Steuern (160) 175 118 178 73 293 45 882 39 175 (100) 114 157 (184) (65) (76) (168) (126) 542 (70) 472 Hinzurechnung: Finanzierungskosten und Auflösungen von Verpflichtungen 84 6 2 5 11 23 - 47 1 2 8 11 3 8 1 1 13 - 155 (6) 149 Finanzerträge (15) (8) - (1) - (1) - (10) - - - - (60) (2) - (2) (64) - (89) 8 (81) Abschreibung von Sachanlagen, Nutzungsrechten und immateriellen Vermögenswerten 4 95 80 40 54 102 - 371 54 117 1 172 39 106 40 - 185 - 732 (95) 637 Sonstige Abschreibungen - - - - - - - - - - - - (4) (1) - - (5) 2 (3) - (3) Anteil der verbundenen Unternehmen und Joint Ventures an Amortisation, Zinsen, Steuern und Sonstiges 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 163 165 EBITDA (85) 268 200 222 138 417 45 1,290 94 294 (91) 297 135 (73) (24) (77) (39) (124) 1,339 - 1,339 Anpassungen: Wechselkurs- und Zeitwertanpassungen 14 - 2 2 (1) (2) - 1 - - 6 6 12 10 2 79 103 1 125 - 125 Personalabbau und damit verbundene Kosten - - - - - - - - - - - - 2 3 1 (1) 5 1 6 - 6 Wertminderung, Ausbuchung von Vermögenswerten und Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung - - - 2 1 - - 3 - - - - - 259 56 (3) 312 - 315 - 315 Nicht realisierter Verlust aus Nicht-Hedge-Derivaten 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 6 Anteil der Joint Ventures an den Kosten - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 Konzerninterne Zinsen, Tantiemen, Dividenden und Managementgebühren (19) 63 2 - - 1 (63) 3 - - 13 13 - (4) - - (4) 7 - - - Bereinigtes EBITDA (84) 331 204 226 138 416 (17) 1,298 94 294 (72) 316 149 195 35 (2) 377 (115) 1,792 - 1,792

(1) EBITDA (bereinigt) und erstellt nach der in den Revolving Credit Agreements festgelegten Formel.

Durch Rundung der Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.

B Bereinigte Nettoverschuldung (1)

Stand Dez. Stand Juni Stand Dez. Mio. US-Dollar 2023 Ungeprüft 2023 Ungeprüft Angepasst 2022 Ungeprüft Angepasst Fremdkapital - langfristiger Anteil 2,032 1,896 1,965 Fremdkapital - kurzfristiger Anteil 207 17 18 Fremdkapital - gesamt 2,239 1,913 1,983 Leasingverbindlichkeiten - langfristiger Anteil 98 106 115 Leasingverbindlichkeiten - kurzfristiger Anteil 73 72 71 Leasingverbindlichkeiten - gesamt 171 178 186 Fremdkapital gesamt 2,410 2,091 2,169 Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (abzüglich Kontokorrentkredite) (955 ) (717 ) (1,106 ) Nettoverschuldung 1,455 1,374 1,063 Anpassungen

IFRS16-Leasing-Anpassungen (149 ) (153 ) (158 ) Nicht abgeschriebener Teil der Fremdkapitalkosten 30 32 33 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung (68 ) (59 ) (60 ) Bereinigte Nettoverschuldung 1,268 1,194 878 Bereinigte Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA 0.89:1 0.75:1 0.49:1 Fremdkapital insgesamt zu Ergebnis vor Steuern 38.25:1 15.15:1 4.60:1 (1) Nettoverschuldung (bereinigt) und erstellt gemäß der in den Revolving Credit Agreements festgelegten Formel.

C Durchschnittlich erzielter Goldpreis pro Unze

Sechs Monate Sechs Monate Sechs Monate Jahr Jahr bis bis bis bis bis Dez. Juni Dez. Dez. Dez. 2023 2023 2022 2023 2022 Mio. US-Dollar Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Verbundene Unternehmen Joint Ventures Verbundene Unternehmen Joint Ventures Verbundene Unternehmen Joint Ventures Verbundene Unternehmen Joint Ventures Verbundene Unternehmen Joint Ventures Erträge aus Gold 2,335 370 2,144 298 2,298 315 4,480 668 4,388 596 Realisierter Gewinn aus Nicht-Hedge-Derivaten 1 - 1 - - - 2 - - - Bereinigt um nicht beherrschende Anteile (49 ) - (50 ) - (51 ) - (99 ) - (112 ) - Zurechenbare Goldeinkünfte einschließlich realisierter Nicht-Hedge-Derivate 2,287 370 2,095 298 2,247 315 4,383 668 4,276 596 Zurechenbares verkauftes Gold - oz (000) (1)(1) 1,180 189 1,092 154 1,302 182 2,273 343 2,385 332 Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze - $/oz 1,939 1,953 1,917 1,941 1,725 1,732 1,928 1,948 1,793 1,795 (1) Einschließlich des verkauften Goldes aus CdS. Durch Rundung der Zahlen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.

