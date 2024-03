Geldmenge sinkt weiter, Wirtschaft verschlechtert sich - Anlegern ist das egal

Die Geldmenge sinkt weiter, aber das scheint die Anleger nicht zu kümmern. Sie sind überzeugt, dass ihr Erfolg mit einer möglichen Änderung der Zinspolitik der Fed zusammenhängt. Nichts anderes scheint eine Rolle zu spielen. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Finanzmärkte ihren Aufwärtstrend fortsetzen und der sich verschlechternden Wirtschaft immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und diese Verschlechterung wird immer schlimmer. Wenn auf die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen - insbesondere auf dem Arbeitsmarkt - hingewiesen wird, wird dies entweder nicht bemerkt oder ignoriert. Die Wohlhabenden und gut Vernetzten kümmern sich nicht darum, und andere wissen nicht genug, um sich darum zu kümmern. Wenn die Aktien steigen, muss alles in Ordnung sein.Kleinunternehmern ist das allerdings nicht egal. Sie sind diejenigen, die am stärksten von "Personalmangel" und Liquiditätsproblemen betroffen sind (siehe " System Liquidity Risk "). Dies ist seit COVID im Jahr 2020 ein immer wiederkehrendes Thema. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass eine Reihe größerer Unternehmen Umsatzeinbußen verzeichnen und Massenentlassungen und Schließungen angekündigt haben. Ein Teil dieser Diskrepanz ist darauf zurückzuführen, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger extrem auf die Technologie und in letzter Zeit auf KI verlagert hat. All dies wirft die Frage auf: "Wenn die Geldmenge sinkt und sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, woher kommt dann das Geld, das den Ansturm auf Aktien und andere Finanzanlagen anheizt?"Eine Antwort gibt Ryan McMaken in seinem jüngsten Artikel über die schrumpfende Geldmenge hier . In dem Artikel bezieht er sich auf Bemerkungen von Daniel Lacalle auf mises.org , der erklärte, dass "erhebliche Rückgänge der Geldmenge dennoch wiederholt durch die Bemühungen der Fed hinter den Kulissen abgemildert wurden, um sicherzustellen, dass die Liquidität weiterhin in große Banken fließt. Selbst wenn einige Sektoren der Wirtschaft mit einer deflationären Pleite konfrontiert sind, achtet die Zentralbank darauf, dass der mit der Politik verbundene Finanzsektor immer noch reichlich mit Geld versorgt wird."Die Liquiditätskrise, die sich in den normalen Wirtschaftskreisen immer deutlicher abzeichnet, nimmt an Umfang und Folgen zu. Sogar die oben erwähnten "Großbanken", die von der selektiven Verteilung der Liquidität profitieren, bekommen Schmerzen zu spüren. Die Bedingungen sind so, dass sich die Krise zu einer Katastrophe ausweitet, da die Folgen notleidender gewerblicher Immobilienkredite die Bilanzen der bereits insolventen Finanzinstitute überschwemmen. Wenn dann auch noch fast wertlose CMOs auf den Müllhaufen kommen, fängt es an, übel zu stinken. Weitere Bankenzusammenbrüche sind absehbar. Und das, obwohl es keine Mindestreserveanforderungen für Banken mehr gibt und eine unverhältnismäßig große Menge an Liquidität direkt in dieselben Banken fließt. Die Vorzugsbehandlung ist nicht hilfreich. Die meisten Banken sind heute illiquider als vor der Abschaffung der Mindestreservepflicht.Neben den Gewerbeimmobilien stehen auch Wohnimmobilien, Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und Rohstoffe vor einer Implosion. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die gesamte Finanzlandschaft ist von wilder Spekulation und ungerechtfertigter Erwartungshaltung geprägt. Mein Lieblingsbeispiel ist die Aktie von MicroStrategy (MSTR). Das Unternehmen ist ein Anbieter von mobiler Software und cloudbasierten Diensten. Einer der ursprünglichen Gründer scheint eher darauf bedacht zu sein, seine eigene Blase zu schaffen, die auf seinem Fanatismus für Bitcoin und den Einsatz von Höchstverschuldung beruht. Praktische Fundamentaldaten lassen eine Aktie nicht in weniger als einem Jahr von 200 auf 1.800 steigen. Es folgte ein Blitzabsturz auf 1.200 nach unten. Das ist eine tolle Volatilität für Zocker, aber nicht für echte Investoren.Die Anleger sollten nicht der FOMO (Angst, etwas zu verpassen) zum Opfer fallen. Auf die meisten Spekulationsblasen in der Geschichte, ob Aktien im Jahr 1929 oder Tulpenmanie im 16. Jahrhundert usw., folgen meist (immer?) katastrophale Einbrüche und unabsehbare Kollateralschäden. Überlegen Sie, was passieren könnte und wie Sie betroffen wären, wenn Ihre Blase zusammenbrechen würde. Bei "Ihrer" Blase könnte es sich um den Preis Ihres Hauses, den Wert Ihrer 401k oder Ihre übergewichtete Investition in Bitcoin handeln. Egal, wie gut es jetzt scheint, es wird nicht ewig dauern. Das tut es nie.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 24. März 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.