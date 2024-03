ATHA Energy beendet Fusion mit Latitude Uranium & Update zu 92 Energy

Am 7. Dezember 2023 schloss ATHA Energy Corp. eine Vereinbarung mit Latitude Uranium Inc. , in deren Rahmen ATHA alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Latitude erwerben würde. Jeder Latitude-Aktionär würde 0,2769 ATHA-Aktien für jede Latitude-Aktie erhalten. Dabei beläuft sich die Vergütung auf 0,28 CAD je Latitude-Aktie. Die Transaktion wurde zum 7. März 2024 als abgeschlossen verkündet. Dabei wurde Latitude zu einer 100%igen Tochtergesellschaft des Unternehmens.Im gleichen Zuge schloss ATHA eine Vereinbarung mit 92 Energy Limited , der zufolge ATHA alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von 92E erwerben würde. Jetzt erhielt die Transaktion die gerichtliche Genehmigung zur Durchführung der Vereinbarung. Diese soll voraussichtlich zum 11. April 2024 abgeschlossen werden.© Redaktion MinenPortal.de