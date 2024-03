Contact Gold hält Aktionärsmeeting für Übernahme durch Orla Mining

Kürzlich kündigte Contact Gold Corp. ein Meeting der Aktionäre an, in welchem über die bevorstehende Übernahme durch Orla Mining Ltd. abgestimmt werden soll. Die Übernahme, erstmals angekündigt am 26. Februar 2024, besteht aus einem Arrangement-Abkommen, welches vorsieht, dass sich Orla bereit erklärt, alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Contact Gold im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans zu einem impliziten Wert von 0,03 $ pro Aktie zu erwerben, der auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittspreisen der beiden Unternehmen am 23. Februar 2024 basiert.Gemäß den Bedingungen des endgültigen Abkommens erhalten die Aktionäre von Contact Gold für jede gehaltene Aktie 0,0063 Stammaktien von Orla. Das Umtauschverhältnis stellt für die Aktionäre von Contact Gold eine beträchtliche Prämie von 106% dar, basierend auf den Schlusskursen der beiden Unternehmen an der TSX Venture bzw. Toronto Stock Exchange am 23. Februar 2024.Die Transaktion wird zu einer Zusammenlegung des Railroad-Pinion-Distrikts in Nevada führen, indem das Oxidgoldprojekt Pony Creek von Contact Gold mit dem South-Railroad-Projekt von Orla kombiniert wird, das unmittelbar nördlich von Pony Creek liegt.Das Meeting der Aktionäre von Contact Gold soll am 23. April in Vancouver stattfinden. Die Transaktion soll bis voraussichtlich Ende April vollzogen werden.© Redaktion MinenPortal.de