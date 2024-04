Anleger sind zu verunsichert für Zinssenkungen

Ängstliche Anleger scheinen mehr zu erwarten, als in Bezug auf Zinssenkungen "versprochen" wurde. Einige (nicht wenige) scheinen zu zuversichtlich zu sein, dass die lang erwartete Kehrtwende bereits vollzogen ist. Darüber hinaus sind die erwarteten Ergebnisse der erwarteten Zinssenkungen bereits zu einem großen Teil in die Märkte eingebaut. Hier sind einige Überlegungen, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden:1) Angenommen, die Fed senkt die Zinsen im Laufe dieses Jahres, aber nicht so stark wie erwartet. Ist eine Zinssenkung um 0,25% oder 0,5% ausreichend, um die Konjunktur in Schwung zu bringen?2) Ist eine Kehrtwende der Fed eine vorübergehende Sache? Vielleicht senkt die Fed die Zinsen ein- oder zweimal um einen Viertelpunkt, schwenkt dann wieder um und beginnt von neuem mit Zinserhöhungen.3) Was ist, wenn die Fed die Zinsen überhaupt nicht senkt?(Danke, Carly Simon, für den perfekten Untertitel.) Die Möglichkeit von drei Zinssenkungen im Jahr 2024 wurde dahingehend erweitert, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr - 2024 - senken wird. Die Zinssenkungen, die von den meisten erwartet werden, sind die gleichen Zinssenkungen, die für den größten Teil des letzten Jahres - 2023 - angenommen und erwartet wurden. Ist es nicht möglich, dass die Zinssenkungen erneut verschoben werden? Wie lange können die hohen Aktienkurse und andere Vermögenswerte ihre hohen Niveaus halten, die auf der Erwartung niedrigerer Zinssätze beruhen, die weiterhin erwartet, aber nicht realisiert werden?In der Eile, mit der alle außerhalb der Federal Reserve die Zinssätze kleinreden, werden die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Powell übersehen, die den Satz "länger höher" enthalten. Diejenigen, die so sehr auf niedrigere Zinssätze hoffen, täten gut daran, nicht nur die Möglichkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit zu bedenken, dass die Zinssätze länger höher bleiben. Vor der offiziellen Ankündigung ihrer Zinserhöhungskampagne im März 2022 hat die US-Notenbank die Zinsen fast vier Jahrzehnte lang absichtlich gesenkt. Während dieser vier Jahrzehnte bewegte sich die Fed bei den Zinssätzen hin und her, sowohl nach oben als auch nach unten, aber alle Richtungsänderungen waren vorübergehend innerhalb eines langfristigen Rückgangs der Zinssätze, der fast 40 Jahre dauerte.Die Betonung auf "länger niedrig" führte dazu, dass die Zinssätze nahe bei Null lagen und eine Sucht nach billigem Geld und Krediten entstand. Die künstlich niedrigen Zinssätze, die diese Sucht schürten, waren nicht normal. Sie waren historisch gesehen ungewöhnlich niedrig und führten zu riesigen Blasen bei den Vermögenspreisen. Die finanzielle und wirtschaftliche Volatilität nahm zu, und der US-Dollar verlor an Glaubwürdigkeit und Kaufkraft. Infolgedessen war die Fed gezwungen, ihre Zinspolitik zu ändern, um den Dollar zu schützen und zu verteidigen. Nicht aus einem patriotischen Pflichtgefühl heraus, sondern um das Finanzsystem zu retten. Dafür könnte es nun zu spät sein. Das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Was ist, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt?Es ist sehr gut möglich, dass die Fed die Zinsen überhaupt nicht senkt. Die Neigung, dies zu tun, scheint sich von Woche zu Woche und von Monat zu Monat mit den sich ändernden Wirtschaftsdaten und Statistiken zu ändern. Jerome Powell hat sich immer wieder dahingehend geäußert, dass der Plan lautet, die Zinsen länger hoch zu halten. Vielleicht werden die Zinsen noch eine Weile auf dem aktuellen Niveau gehalten. Auf ihrem derzeitigen Niveau sind die Zinssätze im historischen Vergleich immer noch ungewöhnlich niedrig.Historisch gesehen liegen normale Zinssätze bei durchschnittlich 7% bis 8%. So weit sind wir noch nicht. Und angesichts der extrem niedrigen Zinssätze, die wir seit mehreren Jahrzehnten erlebt haben, gibt es eine erhebliche Menge an ineffizienter Geld- und Ressourcenallokation, die umverteilt werden muss. Das wird in unterschiedlichem Maße zu finanziellen und wirtschaftlichen Schmerzen führen.Die Federal Reserve hat eine lange Geschichte von Marktinterventionen und Manipulationen. Die Zinspolitik der Fed ist ein "Instrument" der Manipulation. Die Marktinterventionen und -manipulationen werden fortgesetzt. Der Hauptzweck besteht darin, ein Umfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das es den Banken ermöglicht, weiterhin Geld zu verleihen und auf Dauer Zinsen zu kassieren. Oft ist die Anwendung des "Werkzeugs" jedoch eine defensive Reaktion auf unbeabsichtigte und unerwartete finanzielle und wirtschaftliche Ereignisse. Seit vielen Jahren ist die Fed damit beschäftigt, die negativen Folgen ihrer früheren Politik und Maßnahmen zu bekämpfen. Sie sitzt zwar auf dem Fahrersitz, aber das Fahrzeug ist außer Kontrolle geraten.Stürmische See liegt vor uns. Wenn die Fed die Zinsen zu früh oder zu stark senkt, wird der billige Saft der Blase zu mehr Ineffizienzen und extremer Volatilität führen. Im Moment hat allein die Erwartung einer Rückkehr zu billigem und leichtem Geld/Kredit die Blasen in fast allem, was in Dollar bewertet wird, zum Platzen gebracht. Irgendwann müssen die Blasen platzen. Genau das versucht die Fed zu vermeiden. Zinssenkungen sind keine sichere Sache. Auf die Anleger könnte eine böse Überraschung zukommen. (siehe auch " Federal Reserve and Market Risk ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 31. März 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.