Technische Marktanalyse vom 07.04.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Auch an dieser Stelle soll es wieder einmal ganz deutlich gesagt sein: Gold steigt nicht, sondern die Währungen gegen Gold fallen. In diesen Tagen ist das besonders massiv zu beobachten. In den letzten beiden Wochen zieht Gold ggü. den Währungen, vor allem dem US-Dollar, ohne nennenswerte Korrekturen deutlich an. Verkaufssignale oder Divergenzen bei den Indikatoren werden weitgehend ignoriert. Das Edelmetall scheint runde Marken nicht abzuschrecken. Jedes neue Top stellt somit ein neues Rekordhoch dar.Zunächst hatte sich der Öl-Preis im Bereich der oberen Widerstandsbegrenzung recht schwergetan. Zum Wochenstart ist das schwarze Gold dann aber dynamisch nach oben ausgebrochen und hat damit den bestehenden Aufwärtstrend bestätigt. Die Tops vom Herbst vergangenen Jahres könnten nun wieder in Reichweite kommen. Die Indikatoren befinden sich zwar im überkauften Bereich, dürften kurzfristig aber noch keine Bremswirkung entfalten.Beim Bitcoin hat man schon oft gesehen, dass ein Ausbruch nach oben, sehr schnell signifikante Steigerungen nach sich zieht. Aktuell baut sich ein Dreieck auf, welches nach oben aufgelöst werden könnte. Die hellblaue Zone, um die die Kryptowährung derzeit schwankt, stellt das letzte Rekordhoch dar. Wenn nun der Ausbruch nach oben gelingen würde und das Halving in einigen Tagen über die Bühne gegangen ist, könnte sich erneut eine nachhaltige Aufwärtsbewegung beim Bitcoin einstellen. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren haben an der aktuellen Entwicklung keinen Anteil.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.