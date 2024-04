Silber & Gold: Die Siegerwette

Bevor ich mit meiner wöchentlichen Einschätzung der Marktbedingungen beginne, muss ich eine Geschichte erzählen, denn als ich mich in der Blogosphäre, im Twitterverse und in der gesättigten Welt der sich ständig wiederholenden Podcasts umschaute, gab es eine ausgeprägte Mischung aus Begeisterung, Aufregung und Gier, die den Edelmetallbereich überschwemmte, mit einer besonderen Schärfe für Silber und die Edelmetallunternehmen.Vor einigen Jahrzehnten hatte ich einen brillanten, sehr erfolgreichen Kunden, der es sich zur Gewohnheit machte, mich zu korrigieren, wenn ich ihm Anlageideen vorschlug. Ob es sich nun um meine grammatikalischen Fehler oder um sachliche Versehen handelte, kein Gespräch blieb von diesem selbsternannten Wunderkind intellektueller Überlegenheit unkritisiert, und Unterbrechungen über Unterbrechungen waren an der Tagesordnung, wann immer ich es wagte, anzurufen.In einem bestimmten Gespräch im Februar 2020 ging es um Gold und darum, dass ich es angesichts der lächerlichen Extreme, zu denen sich die Obrigkeiten der Freien Welt hinreißen lassen, um ihre Bürger vor dem sicheren Ruin und dem "Tod durch Mikroben" zu bewahren, für einen geeigneten Ort für Anlagekapital halte, nachdem Nachrichten über einen seltsamen neuen Virusstamm aus Zentralchina aufgetaucht waren.Nach mehreren Unterbrechungen und Anläufen begann mein geschätzter Kunde das Gespräch mit einem Vortrag, in dem er die Idee, dass Gold der "bevorzugte Vermögenswert" sei, zurückwies und meinte, wenn ich die Gebühren, die er mir zahlte, wert wäre, wüsste ich, dass es besser sei, in Silber zu investieren. Nun war es nicht so, dass ich nichts über Silber wusste. Ich habe schon früh in meiner Karriere auf Silber gesetzt, als es den ersten von den Gebrüdern Hunt angetriebenen Angriff auf die 50-Dollar-Marke unternahm, nur um dann von einer massiven Absprache zwischen der Regierung, der Wall Street, der CFTC, der SEC und dem DOJ mit aller Gewalt zurückgeschlagen zu werden.Nachdem ich nur knapp dem Wirbelsturm der Nachschussforderungen entkommen war, der die Rohstoffhändler auf der ganzen Welt heimsuchte, beschloss ich, dass, obwohl mir nichts mehr Spaß macht, als an einem sonnigen Sommernachmittag in Woodbine "mit den Ponys zu spielen", Silber für Kunden viel zu "riskant" wäre. Da dieser Kunde jedoch einen IQ hatte, der etwas größer war als sein beträchtlich aufgeblasenes Ego, stellte sich heraus, dass er am Ende meines Vortrags bereits seine eigene Strategie zur Zähmung der inflationären Bestie entwickelt hatte, die von den Pandemiekämpfern der Zentralbanken heraufbeschworen wurde.Ein paar Tage später wurde ich angewiesen, 100.000 Dollar auf sein Terminkonto einzuzahlen und eine Position in Juli-Silber zu eröffnen, während ich eine ebenso große Short-Position in Juni-Gold eingehen sollte. Der Gedanke dahinter war, dass, wenn Gold steigen würde, Silber offensichtlich besser abschneiden würde als Gold, so wie es in jedem größeren Bullenmarkt für Edelmetalle seit den Anfängen der Margin Calls der Fall war. In der Tat verkaufte er das Gold-Silber-Verhältnis (das "GSR") bei etwa 90, weil, wie er so nachdrücklich betonte, "das historische Verhältnis von Gold zu Silber bei 15 liegt, und wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht hätten, wüssten Sie das".Wie Sie sich denken können, ist der Rest, wie man so schön sagt, Geschichte. Ich warnte meinen begabten Kunden mit der überdimensionalen Stirn, dass es ein inhärentes Risiko darstelle, anzunehmen, dass Silber Gold sofort überholen würde, denn selbst in den 1970er Jahren gab es einen "Verzögerungseffekt", bei dem Silber gegenüber Gold aufholte, bevor es tatsächlich die Führung übernahm.Wie ich bereits im Februar angedeutet hatte, drückten die Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt auf den Panikknopf, als Fälle von COVID-19 in Europa und Nordamerika auftauchten, die von Busladungen neugieriger Touristen aus ganz China geliefert wurden, die kollektiv infizierte Mikroben ausspuckten, während sie Fotos vom Louvre, dem Washington Monument und den Niagarafällen schossen.Gold reagierte mit Nachdruck und sprang in den Vordergrund, wobei es aus eigenem Antrieb und zum Leidwesen meines Kunden ohne die fröhliche Begleitung von Silber stark anstieg. Der erste Margin Call kam vier Tage später, woraufhin mehr Geld überwiesen wurde, der zweite eine Woche später, woraufhin der Kunde ein "Treffen" verlangte, um zu besprechen, warum er auf "meine" Empfehlung hin sein letztes Hemd verlor.