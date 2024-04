Ich habe eine Aktie (AU) bei 20 gekauft; jetzt steht sie bei 23 - bin ich reich?

Goldpreise - 2020 bis 2024

...jetzt steht sie bei 23. Ich muss reich sein. Das klingt lächerlich und ist es auch. Aber so klingen einige Goldbullen, wenn sie von "neuen Höchstständen" für das gelbe Metall sprechen. Mindestens ein Analyst sprach von "vier Jahren Wartezeit" für den Ausbruch des Goldpreises, also gehen wir zurück ins Jahr 2020. Genauer gesagt, in den August 2020. Wenn irgendjemand eine Aktie gekauft hätte, für die vorhergesagt wurde, dass sie "die 20er-Marke durchbrechen und direkt auf die 30er-Marke steigen" würde, hätte das die gleiche Aufregung ausgelöst wie die Vorhersage, dass Gold von 2.000 auf 3.000 Dollar steigen würde?Wahrscheinlich nicht, aber das hat die Flut von Vorhersagen und überzogenen Erwartungen an den von einigen erwarteten Raketenstart nicht aufgehalten. Forderungen nach 5.000 Dollar, 10.000 Dollar und mehr schürten das Fieber und die Emotionen der besorgten Anleger. Leider mussten wir alle fast vier Jahre lang warten. Jetzt hoffen dieselben besorgten Anleger, dass der Raketenstart nicht wieder abgebrochen wurde. Wie bereits gesagt wurde, "wenn Gold erst einmal 2.000 Dollar oder 2.050 Dollar oder 2.100 Dollar usw. erreicht hat, wird es nichts mehr davon abhalten, direkt auf 3.000 Dollar zu steigen". Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn es diese Zahl erreicht, wird es dann ausreichen, um die Zeit zu kompensieren, die man in Erwartung dieses Preisziels mit dem Halten von Gold verbracht hat?Um noch einmal auf unsere Aktienanalogie zurückzukommen: Wenn Sie Anfang des Jahres eine Aktie zu 20 gekauft hätten und sie innerhalb des nächsten Jahres auf 30 steigen würde, wäre das sicherlich lohnenswert. Das Problem ist, dass die meisten Menschen, die am meisten darauf warten, dass etwas Glorreiches und Fabelhaftes passiert, diejenigen sind, die dies seit Jahren vorausgesagt und erwartet haben. Die meisten Aktienanleger sind nicht so geduldig. Außerdem ist das Abwarten sehr kostspielig gewesen.Lassen Sie uns noch weiter zurückgehen. Im August 2011 erreichte unsere Aktie ihren Höchststand bei knapp 19 Dollar je Aktie. Dreizehn Jahre später liegt sie bei 23. Sind wir reich? Bis zu diesem Punkt haben wir uns auf die nominalen Preise bezogen. Betrachten wir zunächst diese und dann die Auswirkungen der Inflation und der Volatilität. Nachfolgend ein Chart ( Quelle ), der den Goldpreis seit August 2020 zeigt...Seit dem Höchststand, der im Chart für August 2020 mit 1.971 Dollar angegeben ist, hat der Goldpreis um 373 Dollar (19%) zugelegt, bei einem heutigen Schlusskurs von etwa 2.344 Dollar. Legt man die runden Zahlen aus unserem Titel zugrunde (20 Dollar / 2.000 Dollar) und (23 Dollar / 2.300 Dollar) und ist dabei einigermaßen konservativ, beträgt der Gewinn bescheidenere 300 Dollar oder 15%. Wenn Sie natürlich klug genug waren, Ende 2022 Gold zu einem Preis von 1.650 Dollar zu kaufen, dann liegt Ihr Gewinn eher bei 700 Dollar, was 42% entspricht. Werfen wir nun einen Blick auf einen zweiten Chart. Dieser zeigt den Goldpreis über denselben Zeitraum, allerdings inflationsbereinigt...Hier sehen wir, dass die Auswirkungen der Inflation seit August 2020 die nominalen Gewinne zunichte gemacht haben. Das Endergebnis ist ein Nettoverlust von 31 Unzen. Der Höchststand von 1.971 Dollar im August 2020 liegt heute bei 2.375 Dollar in billigeren inflationsbereinigten Dollar. Wenn man die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt, ist Gold heute mit 2.344 Dollar billiger als vor fast vier Jahren mit 1.971 Dollar. Die realen Gewinne sind das Nettoergebnis der nominalen Preissteigerungen abzüglich der Auswirkungen der Inflation.Was die Volatilität angeht: Wenn die Aktie, die Sie bei 20 gekauft haben, zwei Jahre später auf 16 fallen würde, wären Sie dann geduldig genug gewesen, fast zwei weitere Jahre zu warten, um wieder Breakeven zu erreichen? Unser dritter Chart stammt aus dem Jahr 2011 und verweist auf die Entwicklung des Goldpreises seither...Der nominale Höchststand des Goldpreises im August 2011 lag bei 1.825 Dollar je Unze. Beim aktuellen Preis von 2.344 Dollar je Unze beträgt der Gewinn 519 Dollar je Unze oder 28% (die jährliche Rate beträgt 1,9%). Berücksichtigt man die Auswirkungen der Inflation, wie im obigen Chart dargestellt, ist der Gewinn von 28% in Wirklichkeit ein Nettoverlust von 172 Unzen oder -6,7%.Einige Analysten sind der Meinung, dass der solide Durchbruch des Goldpreises bei 2.000 Dollar je Unze besonders bedeutsam ist und auf einen viel höheren Preis hindeutet. Das ist möglich, aber die Erwartung eines solchen Preisanstiegs beruht auf der Überzeugung, dass Gold von verschiedenen Faktoren wie Zinssätzen, geopolitischen Bedenken, finanziellen und wirtschaftlichen Turbulenzen, sozialen Unruhen usw., Misstrauen gegenüber Regierungen und Zentralbanken usw. beeinflusst oder beeinträchtigt wird.Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der jüngste Anstieg des Goldpreises nur eine Frage der Berücksichtigung der Inflationseffekte ist, die seit 2020 in die Wirtschaft eingeflossen sind. Historisch gesehen ist dies alles, was sich in den bisherigen Preisspitzen von Gold widerspiegelt. Die jüngste Preisentwicklung unterstreicht dieses Muster und ist in unserem letzten Chart unten dargestellt...Der durchschnittliche monatliche Schlusskurs für Gold lag im Januar 1980 bei 677 Dollar je Unze. Der heutige Schlusskurs für Gold liegt bei 2.344 Dollar je Unze. Der Gesamtanstieg beträgt fast 250%. Natürlich in nominalen Werten. Nach Berechnung der Inflationseffekte, die in der obigen Grafik dargestellt sind, beträgt der Goldpreis von 677 Dollar je Unze im Jahr 1980 heute 2.722 Dollar je Unze. Das bedeutet, dass Gold in realen, konstanten Dollar heute immer noch billiger ist als 1980. Der derzeitige Goldpreis müsste höher als 2.700 Dollar sein, um den Höchststand von 1980 in konstanten Dollar zu erreichen.Der höhere Goldpreis hat nichts mit Gold zu tun. Er spiegelt die Auswirkungen der Inflation wider, die sich in einem Kaufkraftverlust des US-Dollar niederschlägt, und zwar immer im Nachhinein. Alle bisherigen Höchststände des Goldpreises liegen an oder knapp unter demselben Punkt - dem jüngsten inflationsbereinigten Preis auf der Basis des aktuellen US-Dollar. Es ist realistisch zu erwarten, dass sich der Goldpreis diesem Punkt nähert oder ihn bei seinem derzeitigen Anstieg auf 2.300 Dollar bis 2.400 Dollar bereits erreicht hat. Alle anderen Preisbewegungen nach oben oder unten sind lediglich eine Rückführung früherer Preispfade.Gold geht nirgendwo hin, aber der US-Dollar erodiert weiter. Neue höhere Goldpreise sind nicht wirklich neue Höchststände für Gold. Sie stellen neue Tiefststände für den Dollar dar. (siehe auch " What Happens To Gold Price If Fed Doesn't Cut Rates? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 15. April 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.