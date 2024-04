Produzent McEwen plant freundliche Übernahme von Explorer Timberline

Der Gold- und Silberproduzent McEwen Mining Inc. gab bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung und einen Fusionsplan zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Explorationsunternehmen Timberline Resources Corp. durch eine Fusion zwischen Timberline und einer Tochtergesellschaft von McEwen abgeschlossen hat. Die Transaktion wird das bestehende Portfolio an Erschließungs- und Explorationsprojekten von McEwen in Nevada erweitern.Gemäß der Fusionsvereinbarung erhalten die Timberline-Aktionäre 0,01 Stammaktien von McEwen für jede Timberline-Aktie, was einem Wert von 0,102 US-Dollar pro Timberline-Aktie entspricht, basierend auf dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der McEwen-Aktie an der NYSE am 15. April 2024. Dies entspricht einem Aufschlag von 132% auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der Timberline-Aktie an der OTCQB. McEwen hält derzeit 6.250.000 Timberline-Aktien, was etwa 3,3% der ausstehenden Stammaktien von Timberline entspricht, sowie 6.250.000 Warrants. Das Umtauschverhältnis entspricht einem unverwässerten Eigenkapitaltransaktionswert (auf 100% Basis) von ca. 19,4 Millionen $.Jeder Timberline-Warrant, der unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion ausstehend ist, bleibt ausstehend und wird in einen Warrant zum Erwerb von McEwen-Aktien auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses umgewandelt. Jede Timberline Aktienoption, die unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion ausstehend und im Geld ist, wird automatisch ausübbar und wird in ein Recht umgewandelt, McEwen Aktien zum Umtauschverhältnis abzüglich des Ausübungspreises pro Aktienoption zu erhalten; alle anderen ausstehenden Timberline Aktienoptionen werden annulliert.Die geplante Transaktion wird durch die Verschmelzung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von McEwen mit Timberline vollzogen, wobei Timberline als hundertprozentige Tochtergesellschaft von McEwen weitergeführt wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.© Redaktion MinenPortal.de