O2Gold: Übernahme und Privatplatzierung

Explorationsunternehmen O2Gold Inc. teilte kürzlich mit, dass es am 21. März 2024 ein Aktientauschabkommen mit Quebec Aur Ltd., einem Privatunternehmen aus Ontario, und dessen Aktionären abgeschlossen hat, das den Erwerb eines Goldexplorationsgrundstücks in Quebec durch den Kauf aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Zielunternehmens von den Aktionären vorsieht. Das Grundstück besteht aus 288 Explorations-Claims in Quebec.Gemäß der Vereinbarung hat sich O2Gold bereit erklärt, 5 Millionen seiner Stammaktien an die Aktionäre auszugeben, im Austausch für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Zielunternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,05 $ pro Aktie, was einem Gesamtbetrag von 250.000 $ entspricht. Quebec Aur hat keine wesentlichen Verbindlichkeiten mit Ausnahme eines ausstehenden Darlehens in Höhe von 337.369,86 CAD, das einer dritten Partei geschuldet wird. Auf den Darlehensbetrag sowie auf aufgelaufene und nicht bezahlte Zinsen sind Zinsen in Höhe von 12% pro Jahr zu zahlen.Darüber hinaus kündigt das Unternehmen eine Privatplatzierung von bis zu 5.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 $ pro Stammaktie an, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von bis zu 250.000 $ einbringen soll. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Anlagen sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Es wird erwartet, dass das Angebot und die Übernahme am oder um den 31. Mai 2024 abgeschlossen werden.© Redaktion MinenPortal.de