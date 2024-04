Defla XL-Gold und Google schlagen zurück

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Die Fremdwährungsmanipulation nimmt zudem wieder zu. Iran und Israel verschießen momentan keine Raketen auf das gegenseitige Territorium. Die US-Zentralbank befindet sich weiter im "täusch die Märkte und erzähl jeden Tag was Anderes Modus".Aber was ändert das eigentlich an Gold und Google? Gar nichts! Google mit dem Fastmonopol bei tragbarer IT-Technik hat gute Zahlen.1 Wocheein Jahrund obwohl Gold per Währungstreiber immer mehr gedrückt wird, geht es nicht hinunter, wenn es nicht gerade zum Zahlen von Aktienmargins benötigt wirdDer US-PCE bestätigt mit 0,3% weder das nun ehemalige Zinssenkungsversprechen der US-Zentralbank noch neue Zinserhöhungsandrohungen. Das ganze Thema ist eine sinnlose Täuscherei und das haben wir im Detail seit 2 Jahren beschrieben. Hier, weil es länger her ist, zur Erinnerung: Wir hatten vor dem Frühjahr 2022 ultraniedrige Zinsen im EUR wie im USD und diese sinda) Stark auf etwa das Vierfacheb) extrem schnell angehoben worden