IsoEnergy und Ya'thi Néné Lands and Resources kündigen Kooperationsvereinbarung an

Saskatoon, 29. April 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) und das Ya'thi Néné Lands and Resources Office ("YNLR") freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine Kooperationsvereinbarung (die "Kooperationsvereinbarung" oder das "Abkommen") abgeschlossen haben. YNLR arbeitet im Auftrag der Athabasca Denesuliné First Nations Hatchet Lake First Nation, Black Lake First Nation und Fond du Lac First Nation (zusammen die "Athabasca First Nations") und der Athabasca-Gemeinden Stony Rapids, Wollaston Lake, Uranium City und Camsell Portage (zusammen die "Athabasca-Gemeinden").Die Kooperationsvereinbarung ist für die Parteien von zentraler Bedeutung, um die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Nutzen zu verbessern und so den Wohlstand sowohl in nächster Zeit als auch in absehbarer Zukunft zu fördern. IsoEnergy engagiert sich seit langem für die Zusammenarbeit mit den Athabasca First Nations und den Athabasca-Gemeinden, um die Exploration und Erschließung in der Region voranzutreiben. Die Kooperationsvereinbarung umreißt einen strukturierten Rahmen für die Zusammenarbeit, der einen konsistenten Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Genehmigungsverfahren, Umweltschutz und Überwachungsprotokolle ermöglicht, um sicherzustellen, dass die Athabasca-Gemeinden in die Arbeiten in Nuhenéné, dem traditionellen Territorium der Athabasca Denesuline First Nations, eingebunden sind und diese unterstützen. Es unterstreicht auch die gerechte Verteilung der Gewinne zur Unterstützung von Initiativen zur Entwicklung der Gemeinden und zur Verbesserung der gesamten sozioökonomischen Landschaft.Die Vorstandsvorsitzende der YNLR, Mary Denechezhe, erklärte: "Ich bin stolz, die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit IsoEnergy bekannt geben zu können. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gemeinden und künftige Generationen. Gemeinsam legen wir den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung in Nuhenéné und stellen sicher, dass unsere Bevölkerung während des gesamten Prozesses einbezogen und gestärkt wird. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese Partnerschaft auf unsere Gemeinden haben wird."Tim Gabruch, Präsident von IsoEnergy, erklärte: "Seit der Gründung des Unternehmens hat IsoEnergy eine kooperative Beziehung zu den Gemeinden aufgebaut, in denen wir tätig sind. Dies spiegelt sich in dem Vertrauen, der Zuversicht, dem Respekt und den positiven Ergebnissen wider, die in alle Aspekte unserer Exploration und Ressourcenentwicklung einfließen. Die heutige Vereinbarung formalisiert diese Beziehung und demonstriert IsoEnergys anhaltendes Engagement für die erfolgreiche Durchführung unserer Aktivitäten."Die YNLR ist eine gemeinnützige Organisation im Besitz der Athabasca Denesuliné First Nations der Hatchet Lake First Nation, Black Lake First Nation und Fond du Lac First Nation sowie der Athabasca-Gemeinden Stony Rapids, Wollaston Lake, Uranium City und Camsell Portage.Das YNLR wurde im Juni 2016 mit dem Auftrag gegründet, das ökologische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Wohlergehen der derzeitigen und zukünftigen Bewohner von Athabasca zu fördern und zu verbessern. IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA, Australiens und Argentiniens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.Phill Williams, CEO und DirektorTim Gabruch, Präsidentinfo@isoenergy.ca1-833-572-2333X: @IsoEnergyLtdwww.isoenergy.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorausschauende Informationen: Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten und die laufende Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und den Athabasca First Nations und den Athabasca Municipalities. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon.Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass der Uranpreis und die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich u.a.: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Rechtsansprüche der Ureinwohner und Konsultationsprobleme, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten, Nichtfunktionieren von Ausrüstung wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.