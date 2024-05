Chinesischer Exzeptionalismus

Wie auch immer man es messen möchte, die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Sie ist jedoch nicht die am schnellsten wachsende Wirtschaft. Und Wachstumsraten sind wichtig, denn unter sonst gleichen Bedingungen könnte eine schneller wachsende Wirtschaft den USA irgendwann die Führung streitig machen. China ist gerade dabei, dies zu tun. Wohin wird das führen? Das war ein häufiges Thema auf der diesjährigen SIC. Die USA und China sind nicht einfach "Rivalen" im Sinne des Kalten Krieges. Unsere beiden Länder sind gleichzeitig Kunden, Lieferanten und Konkurrenten des jeweils anderen. Beide befinden sich in einem brodelnden Topf aus wirtschaftlichen, geschäftlichen und geopolitischen Zutaten.Diese Mischung zu verstehen, ist eine schwierige und vielleicht unmögliche Aufgabe. Selbst Experten sehen die Dinge unterschiedlich. Dennoch habe ich bei der SIC ein China-Panel mit drei verschiedenen Standpunkten zusammengestellt. Ich tat dies, weil ich wusste, dass sie in einigen Punkten gegensätzlich und in anderen einig sein würden.Und genau das ist passiert, und zwar viel effektiver als ich erwartet hatte. Emily de La Bruyère, Louis Gave und Lyric Hughes Hale eröffneten Blickwinkel, die ich nie in Betracht gezogen hatte, obwohl ich Chinas Aufstieg seit Jahrzehnten beobachte. Was auch immer Sie glauben, über China zu wissen, sie werden Sie eines Besseren belehren. Das letzte Panel konzentrierte sich dann auf China. Generell war China wahrscheinlich das meistdiskutierte Thema der diesjährigen SIC. Das ist auch dann wichtig, wenn Sie kein Interesse an chinesischen Investitionen haben, denn Sie sind ja direkt oder indirekt in China investiert.In der mehr als 20-jährigen Geschichte dieser Publikation habe ich wahrscheinlich etwa einmal im Jahr einen Artikel speziell über China geschrieben, zusätzlich zur Erwähnung Chinas in Verbindung mit anderen Themen. Wenn man die alten Akten durchsucht, taucht das Wort "China" in fast der Hälfte meiner Artikel mindestens einmal auf - ein weiterer Indikator für seine Bedeutung. In meinem Artikel vom Januar 2023 ging es um die damals wichtige Nachricht, dass Xi Jinping die Null-COVID-Beschränkungen aufhebt. Ich zitierte einen Bericht von Gavekal, in dem vorhergesagt wurde, dass Chinas Wirtschaft und seine Nachfrage nach Rohstoffen sich erholen würden, sobald die neue Infektionswelle abgeklungen sei. Das war genau das Richtige; China erholt sich, aber viele Probleme bleiben bestehen. Ich denke, dass Xis Behauptung einer größeren Kontrolle über die Wirtschaft - und die Unterdrückung unternehmerischer Aktivitäten - tiefgreifende langfristige Folgen haben wird (siehe unten).Aber China hat auch unmittelbarere Probleme und Auswirkungen auf die Welt. Hier setzte unsere Diskussionsrunde an. Mein Partner Ed D'Agostino, der die Diskussion moderierte, bat Lyric Hughes Hale zu beschreiben, was derzeit in der chinesischen Wirtschaft passiert. Lyric spricht sechs Sprachen fließend, darunter Chinesisch und Japanisch, und hat in beiden Ländern gelebt. Sie brachte 1986 den Super Bowl nach China. Sie ist verdrahtet und kennt China sehr gut. Ihr Artikel ist ausgezeichnet. Hier ist ein Teil von Lyrics Kommentar aus dem Transkript (das übrigens 19 Seiten lang ist, so dass ich nur einige kurze Ausschnitte wiedergeben kann):"Ich glaube, was wir gerade erleben, ist das Ende des chinesischen Exzeptionalismus, des wirtschaftlichen Exzeptionalismus. Ich glaube, dass Kommunismus und Kapitalismus irgendwie unvereinbar sind. Und gerade jetzt war China in der Lage, nichts zu tun, um viele seiner politischen Institutionen zu reformieren, weil die Wachstumsrate so schnell war und die Basis so niedrig, als sie anfingen, dass es wie ein Wunder aussah, das ewig so weitergehen könnte. Und dann, so sagten viele, würde China das Wachstum der Vereinigten Staaten übertreffen. Meinen Berechnungen zufolge stimmt das nicht einmal in demografischer Hinsicht. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts könnten die Vereinigten Staaten eine größere Bevölkerung haben als die Volksrepublik China.Ich glaube, dass der wirtschaftliche Niedergang, den wir derzeit erleben, real ist. Und der beste Weg für Investoren, dies zu messen, ist meiner Meinung nach derzeit der Goldpreis. China ist jetzt der größte Goldkäufer, und zwar nicht nur auf der Ebene des Einzelhandels, wo sie die indischen Käufe bei weitem übertroffen haben, sondern auch auf der Ebene der Regierungen. Der Anstieg des Goldpreises ist für mich ein umgekehrter Indikator für die Probleme der chinesischen Wirtschaft..."Louis Gave lieferte dann eine weitere Erklärung für die chinesischen Goldkäufe. Er glaubt, dass chinesische Investoren die Sanktionen des Westens gegen Russland sehen, nicht die nächsten sein wollen und daher dringend versuchen, aus Dollar-Anlagen auszusteigen. Hier ist Louis:"Eine der wichtigsten Prioritäten der chinesischen Politiker besteht heute darin, ihren Handel zu entdollarisieren, d.h. ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Und das hat mehr geostrategische als wirtschaftliche Gründe. Ich denke, in den letzten 15, 20 Jahren wurde der US-Dollar immer wieder als Waffe eingesetzt, um geopolitische Rivalen oder Problemländer zu bekämpfen, sei es der Iran, Venezuela, Sudan oder Russland... Und die US-Politiker haben den Hammer des US-Dollar benutzt, um Leute zu verprügeln, und China will nicht auf der anderen Seite dieses Hammers stehen...Die meiste Zeit meiner Laufbahn galt Gold immer als das Gegenmittel zum US-Dollar. Es hieß immer, wenn der Policy-Mix in den USA falsch ist, wenn die Geldpolitik zu locker ist, wenn die Fiskalpolitik zu locker ist, dann spiegelt sich das in einem stärkeren Goldpreis und einem schwächeren Dollar gegenüber Gold wider. Ich habe also gelächelt, als ich hörte, dass ein schwächerer Dollar und ein stärkerer Goldpreis eher auf China als auf die USA zurückzuführen sind. Ich denke, wenn man Chinese ist und sich umschaut... wenn meine Wahl zwischen Vancouver-Immobilien und Gold besteht, weil ich nicht in China investieren will, macht Gold jetzt vielleicht mehr Sinn."Wenn das stimmt, dann geht es bei den chinesischen Goldkäufen nicht so sehr um den Wunsch nach Gold, sondern darum, dass es keine besseren Alternativen gibt. Emily de La Bruyère sagte dann, dass es noch weiter gefasst sei: China wolle auch die Abhängigkeit von allem anderen verringern."Es wurde bereits auf Chinas Bemühungen hingewiesen, sich aus der Abhängigkeit vom US-Dollar zu befreien. Das ist wichtig, denn Chinas Industriepolitik hängt ganz allgemein davon ab, sich von der Abhängigkeit von anderen Akteuren zu befreien oder zumindest das relative Gleichgewicht der Abhängigkeit so zu verschieben, dass China bei jedem Produkt relativ unabhängiger ist als seine Konkurrenten, Gegner oder sogar Partner, denn das verschafft Peking ein Druckmittel."Ich fand das in gewisser Weise düster amüsant. Wir scheinen uns in die Zeit zurückzuversetzen, als physisches Gold - "Hartgeld", wie sie es nannten - das Maß der Macht war. Und dieses Mal ist es Gold und ein Haufen moderner Goldäquivalente wie Mikrochips.