Homöopathie ade?, Sonnensturm & top

In Deutschland klagen, so eine Umfrage der DIHK, 70% der Unternehmen über Stromausfälle und damit verbundene Extra-Kosten. Brüssel plant mit der CBAM-Verordnung die Importe von Rohstoffen und Waren, bei deren Herstellung CO2 anfällt, weiter zu verteuern.Aktuell wird viel über die ungewöhnliche Sonnenaktivität gesprochen. Ein Ereignis wie 1859 hätte heute das Zeug, die gesamte moderne Elektronik zu zerstören.Homöopathie funktioniert nicht und ist nicht wissenschaftlich? Der Deutsche Ärztetag will die Abrechnung der Homöopathie als Kassenleistung und die Apothekenpflicht der Medikamente beenden. Zu gut und zu günstig?Bei Gold und Silber ist eine interessante Entwicklung zu beobachten, die Commercials haben bei recht starken Preisen die Leerpositionen nicht vergrößert! Bei starken Aussichten für Silber kommt der größte Produzent gerade einmal auf einen Börsenwert von ca. 5 Mrd. Euro.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)