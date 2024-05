GSP Resource treibt die geologische Modellierung des Kupfer-Silber-Gold-Projekts Alwin Mine voran

Vancouver, 22. Mai 2024 - GSP Resource Corp. (TSX-V: GSPR) (FWB: 0YD) (das Unternehmen oder GSP) gibt ein Update zu den laufenden Fortschritten beim Kupfer-Silber-Gold-Projekt Alwin Mine (die Alwin Liegenschaft). Eine neue Modellierung hat zum ersten Mal eine 3D-Visualisierung des Schergangsystems ermöglicht, das hochgradiges Kupfer bei Alwin beherbergt, und stellt einen bedeutenden Entwicklungssprung in der Fähigkeit des Unternehmens dar, die Expansion voranzutreiben und neue Zonen mit hochgradiger Kupfermineralisierung zu entdecken.Das Ressourcenmodellierungsteam von APEX Geoscience Ltd. (APEX) hat bei der Entwicklung des geologischen Modells für das Alwin-Projekt bedeutende Fortschritte erzielt. Bis heute hat APEX insgesamt 70 historische unterirdische Sohlenpläne und Querschnitte im 3D-Raum georeferenziert und diese Daten digital erfasst. Sie umfassen detaillierte unterirdische Kartierungen, die während der Abbauarbeiten zwischen 1968 und 1979 durchgeführt wurden. Das Modellierungsprogramm hat über 18.000 mineralisierte Polygone, 1.200 Verwerfungsspuren und 300 strukturelle Streich- und Neigungsmessungen ergeben (siehe Abbildung 1).- 3D-Georeferenzierung von historischen geologischen Plänen und Abschnitten (ABGESCHLOSSEN)- Digitalisierung von mineralisierten Polygonen, Verwerfungsspuren und Punktstrukturen (ABGESCHLOSSEN)- Implizite 3D-Modellierung von Erzgängen und Verwerfungsebenen (IN ARBEIT)- Validierung der 3D-Untertageerschließung und des abgebauten Stollenvolumens (IN ARBEIT)- Übergabe der fertiggestellten geologischen, Mineralisierungs- und Minenabbau-Modelle an das APEX-Team für Geostatistik und Ressourcenschätzung (GEPLANT)- Modellierung von Explorationsblöcken, konzeptionelle Grubenhülle und Optimierung von Abbaustrecken (GEPLANT)Das APEX-Team ist nun in die Domänenphase der 3D-Modellierung eingetreten, indem es den untertägigen Kartierungssträngen und mineralisierten Bohrabschnitten individuelle Mineralisierungscodes zugewiesen hat, was zur Entwicklung einer Reihe von strukturell informierten impliziten Drahtmodellen geführt hat. Die Verfeinerung des impliziten Modells ist derzeit im Gange, parallel zur analogen Entwicklung der zugehörigen Verwerfungsebenen sowie der Entwicklung eines Abbau- und Erschließungsmodells.GSP berichtet, dass die historische digitale Datenerfassung und die bis dato durchgeführte geologische Modellierung erstmals eine 3D-Visualisierung eines gut entwickelten en-echelon-Schergangsystems ermöglicht hat, in dem die hochgradige Kupfermine Alwin liegt. Die aktuelle Interpretation deutet auf das Vorhandensein einer subvertikalen, in Ost-West-Richtung verlaufenden übergeordneten Scherungszone hin, innerhalb derer sich steil nach Süden abfallende Spannungsadern entwickelt haben. Der Schnittpunkt dieser Merkmale hat eine steil nach Südosten abfallende Kontinuität der Mineralisierung hervorgebracht.Das APEX-Team arbeitet weiter an der Verfeinerung seiner Interpretation des geologischen und strukturellen Modells für die Alwin-Mine. Die derzeit verfügbaren Informationen deuten jedoch auf das Vorhandensein vorhersagbarer Schergeometrien hin, die sich mit Hilfe strukturgeologischer Prinzipien leicht anpeilen lassen dürften. Diese Informationen stellen einen signifikanten Entwicklungssprung in der Fähigkeit des Unternehmens dar, vielversprechende Bohrziele zu identifizieren, die ein bedeutendes Potenzial aufweisen, um die Expansion voranzutreiben und neue Zonen mit hochgradiger Kupfermineralisierung zu entdecken.Diese Arbeiten werden auf der jüngsten Bohrkampagne aufbauen, die GSP Ende 2023 durchgeführt hat und die eine bedeutende hochgradige Mineralisierung ergab, einschließlich Bohrloch AM23-01, das 2,42 Prozent Kupfer (Cu), 47,00 g/t Silber (Ag) und 0.57 g/t Gold (Au) auf 12,8 m (3,14 Prozent Kupferäquivalent, CuEq); einschließlich 5,7 m mit durchschnittlich 5,21 Prozent Cu, 103 g/t Ag und 1,22 g/t Au (6,77 Prozent CuEq) (siehe Pressemitteilung von GSP Resource Corp. vom 20. Februar 2024).Abbildung 1: Aktualisiertes Modell des Scherungssystems der Alwin-Mine mit historischer Untertagekartierung, Verwerfungen und Diamantbohrungen mit Kupfergehalten von über 1,5 Prozenthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75648/GSP_052224_DEPRcom.001.jpegSimon Dyakowski, President & CEO von GSP, kommentierte wie folgt: Angesichts des Kupferpreises, der vor kurzem ein Allzeithoch von über 5 USD/Pfund erreicht hat, treibt GSP die geologische und strukturelle Modellierung jahrzehntelanger historischer Explorationsdaten im Zusammenhang mit einem überzeugenden und wenig erforschten hochgradigen Kupferprojekt zügig voran. Diese wichtigen laufenden Arbeiten bereiten das Projekt auf die Ressourcenmodellierung und Erweiterungsbohrungen vor, die auf den jüngsten Bohrungen von GSP in dem oberflächennahen und hochgradigen Kupfer-Silber-Gold-System aufbauen.Das Kupfer-Silber-Gold-Konzessionsgebiet Alwin Mine ist etwa 575,72 Hektar groß und befindet sich auf einem semiariden Plateau im Landesinneren des südlichen Zentrums der Provinz British Columbia. Die historische Untertagemine wurde auf einer Länge von 500 m, einer Breite von 200 m und einer Tiefe von 300 m erschlossen. Die Produktion erfolgte zwischen 1916 und 1981 aus fünf großen subvertikalen hochgradigen Kupfermineralisierungszonen mit insgesamt 233.100 Tonnen Erz, aus denen 3.786 Tonnen Kupfer, 2.729 Kilogramm Silber und 46,2 Kilogramm Gold gewonnen wurden. Der durchschnittliche Kupfergehalt im verdünnten Rohfördererz lag bei 1,5 Prozent.Das Konzessionsgebiet Alwin stößt an die westliche Grenze der Mine Highland Valley der Teck Corporation, der größten Porphyr-Kupfer-Molybdän-Tagebaumine im Westen Kanadas. Die Alteration und Mineralisierung des hydrothermalen Systems von Highland Valley erstreckt sich von der Mine Highland Valley in westlicher Richtung auf das Konzessionsgebiet Alwin (siehe GSP-Pressemitteilung vom 30. Januar 2020).Qualifizierter Sachverständiger: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Direktor und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, AB, einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten verifiziert, was eine Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testdaten beinhaltet, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen. Mineralisierungen, die auf nahe gelegenen Konzessionsgebieten vorkommen, sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierungen, die auf dem Konzessionsgebiet Alwin vorkommen könnten. GSP Resource Corp. ist ein Mineralexplorations- und Mineralerschließungsunternehmen, das sich auf im Südwesten der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Projekte spezialisiert hat. Das Unternehmen hat die Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile und Rechtstitel am Kupfer-Gold-Silber-Konzessionsgebiets Alwin Mine im Bergbaurevier Kamloops sowie die Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile und Rechtstitel am Konzessionsgebiet Olivine Mountain in dem Bergbaurevier Similkameen, an dem es einem Dritten eine Option auf eine 60%ige Beteiligung gewährt hat.Simon Dyakowski, Chief Executive Officer & DirectorTel: +1 (604) 619-7469E-Mail: simon@gspresource.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem potenzielle weitere Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Alwin und potenzielle Bohrziele, zukünftige Explorationsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte und andere Angelegenheiten beinhalten können. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen wird. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten oder einzuholen, der Rückgang des Preises für Kupfer und andere Metalle, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Pflichten nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!