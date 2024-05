Giant Mining bestellt Andrew Mugridge in das Board of Directors und Richard Robins in das Advisory Board

VANCOUVER, 23. Mai 2024 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn Andrew Mugridge in sein Board of Directors bekannt zu geben. Herr Mugridge bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Marketing mit und verfolgt seit 2006 eine herausragende Karriere in der Beratung von börsennotierten Unternehmen.David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., äußerte sich zu der Bestellung wie folgt: Wir sind außerordentlich erfreut, Andrew in unserem Board of Directors willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Marketing und Investor Relations ist für uns bei der weiteren Umsetzung unserer strategischen Initiativen von unschätzbarem Wert. Das Know-how und die Führungsqualitäten von Andrew sind für Giant Mining Corp. von großem Vorteil.Andrew Mugridge ist seit seinem Start in der Branche im Jahr 2006 im Finanz- und Marketingsektor tätig. Er begann seine Karriere mit der Beratung börsennotierter Unternehmen und konzentrierte sich auf Finanz- und Marketingstrategien, die Wachstum und Shareholder-Value generieren.Von 2006 bis 2014 betrieb Herr Mugridge eine erfolgreiche Investor-Relations-Gesellschaft, in der er seine Kompetenzen beim Management von Investorenkommunikation und Corporate Marketing schulte. Er übernahm dann eine leitende Rolle in einer Finanzberatungsgesellschaft in Vancouver, British Columbia, wo er auch heute noch einer vielfältigen Kundenbasis strategische Finanzberatung leistet. Seine Berufserfahrung ist umfangreich: Er war von September 2015 bis September 2021 als Repräsentant von ZLC Wealth Inc. und von Juni 2010 bis Juli 2023 als Leiter von Hotspur Financial Services Ltd. tätig. Außerdem ist er seit März 2022 Direktor bei Recharge Resources Ltd. Der Bildungshintergrund von Herrn Mugridge umfasst ein Certificate of Marketing Management vom British Columbia Institute of Technology und den Abschluss des Kurses Exempt Market Proficiency (EMP) am IFSE Institute.Außerdem freut sich das Unternehmen, die Bestellung von Herrn Richard Robins in das Advisory Board bekanntzugeben.Herr Richard Robins ist ein erfahrener Finanzexperte mit über 20-jähriger Tätigkeit in herausragenden Führungsrollen und umfassender Expertise in mehreren Sektoren, unter anderem Bankwesen, Finanztechnologie (FinTech), Bergbau und Börsenunternehmen. Seine bedeutsamen Beiträge haben eine bleibende Spur in der Finanzlandschaft hinterlassen und sind ein Beleg für seinen bemerkenswerten Scharfsinn und seine strategische Kompetenz.Insbesondere war seine Rolle als Chief Financial Officer von International Battery Metals Ltd. ein Beispiel für seine außergewöhnliche Führungsstärke, zumal er das Unternehmen durch eine erfolgreiche Börsennotierung an der TSX Venture Exchange führte, bevor es strategisch zur CSE wechselte. Dieser entscheidende Wechsel stellte einen signifikanten Meilenstein dar und gestaltete den Weg des Unternehmens unter der Leitung von Herrn Robins. International Battery Metals Ltd., ein innovatives Technologieunternehmen, das sich mit der Lithiumexploration und -extraktion befasst, verfügt momentan über eine Marktkapitalisierung von ca. 312 Millionen $ - ein Beweis für das vorbildliche Management durch Herrn Robins in seiner Rolle. Seine strategischen Einsichten und seine zentrale Rolle waren für den Erfolg des Unternehmens entscheidend.Vor seiner bedeutsamen Tätigkeit bei International Battery Metals Ltd. schulte Herr Robins seine Kompetenzen in progressiven Führungspositionen in renommierten Bankinstituten, unter anderem TD Bank, Citibank, Peoples Trust Company und Vancouver City Savings Credit Union. Seine breite Erfahrung lieferte ihm wertvolle Einsichten, die kontinuierlich zu seinem Erfolg beigetragen haben.Jenseits seiner beruflichen Laufbahn engagiert sich Herr Robins für philanthropische Angelegenheiten und ist Mitglied des Board of Directors der Odd Squad Productions Society, einer eingetragenen, nicht gewinnorientierten, gemeinnützigen Organisation, die Präventionsprogramme für Jugendliche im Lower Mainland, in ganz BC, sowie in ganz Kanada und weltweit durchführt.Herr Robins erhielt seinen B.A. in Economics von der McGill University in Montreal und verfügt über einen Master of Business Administration mit Spezialisierung auf Marketing & Entrepreneurial Studies von der Schulich School of Business an der York University in Toronto.Das Führungsteam des Unternehmens sowie das geologisch-technische Team unter Leitung von Buster Hunsaker und eine Gruppe von Beratern wird in den kommenden Wochen zum Kupferprojekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, USA, reisen. Dieser Standortbesuch ist ein wichtiger Schritt für die Planung der nächsten Explorationsphasen. Die Teams werden Evaluierungen durchführen, Daten sammeln und die effizientesten Ansätze für die Maximierung des Projektpotenzials strategisch planen. Ihr Ziel ist es, einen umfassenden und detaillierten Plan sicherzustellen, der mit dem Engagement von Giant Mining für Exzellenz und nachhaltige Praktiken bei der Ressourcenerschließung im Einklang steht.Die Kupferpreise sind 2024 im Jahresverlauf um 17,48 % gestiegen; Treiber waren fundamentale Faktoren und eine sich verschärfende Angebots-Nachfrage-Situation. Das beständige Defizit auf dem Kupferkonzentrat-Markt, das durch anhaltende Betriebsstörungen bei Minen verschärft wird, übt auch weiterhin einen Aufwärtsdruck auf die Preise aus. Außerdem könnte der Zinssenkungszyklus der Federal Reserve die aufgestaute Nachfrage entfesseln und den Kupferkurs weiter nach oben treiben. Langfristig wird erwartet, dass die Energiewende dem Kupferpreis starken Rückenwind geben und seinen rasanten Anstieg unterstützen könnte. Durch diese Kombination von Faktoren schnellte der Kupferpreis in neue Höhen, was eine solide und dynamische Marktlandschaft veranschaulicht. Die nachstehende Grafik zeigt die Year-to-date-Performance von Kupfer. Online-Quelle - unter Tradingviewhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75667/GiantMining_230524_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Kupferpreis YTD 2024Das Unternehmen freut sich zudem, mehrere zentrale strategische Vereinbarungen über Marketing und Marktbewusstsein (die Marketingvereinbarungen) bekannt zu geben; Ziel ist die Verbesserung seiner Investor Relations und der Ausbau seiner Marktpräsenz.David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., erklärte heute wie folgt: Wir sind sehr erfreut über die Kooperation mit diesen Organisationen zur Ausweitung unserer Reichweite auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten und zur effizienten Kommunikation unseres Wertangebots an ein breiteres Publikum. Diese strategischen Beziehungen helfen uns, unsere Investoren-Kontakte zu stärken und potenziellen neuen Investoren umfassende Einblicke in unsere Geschäftstätigkeit und unser Wachstumspotenzial zu bieten.Das Unternehmen hat 2686362 Ontario Corporation, die als CanaCom Group (CanaCom) geschäftstätig ist, mit ihrer Marke TheDeepDive.ca (TheDeepDive) beauftragt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird TheDeepDive.ca ein Unternehmensprofil von Giant Mining im Videoformat als Feature erstellen. In diesem Profil werden die Investitionschancen, das Geschäftsmodell, die Unternehmensgeschichte, Hintergrundinformationen zum Management, Branchenvergleiche, Prognosen, einschlägige Risiken und die allgemeine Investmentthese vorgestellt. Die Videos sollen die Investoren-Community über das Potenzial von Giant Mining informieren. Auch eine schriftliche Version dieses Profils wird auf TheDeepDive.ca veröffentlicht und über einen Hyperlink mit dem Hauptmenü verknüpft. Diese Marketingvereinbarung gilt mit Wirkung ab dem 15. Mai 2024 für eine Laufzeit von zwölf Monaten und kostet 60.000 CAD zuzüglich GST. Die Koordination sämtlicher Interaktionen und Dienstleistungen erfolgt über den Hauptkontakt von CanaCom, also den Bevollmächtigten in 1836 Scarth Street, Regina, SK S4P 3G3. (E-Mail jay@thedeepdive.ca oder telefonisch: (306) 993-4791. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte TheDeepDive.ca.Ferner beauftragte das Unternehmen Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) in Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland, für einen Zeitraum von sieben Monaten. Gemäß dieser Marketingvereinbarung erbringt Plutus strategische Beratungsleistungen mit Fokus auf Marktanalysen und Finanzberatung zur Unterstützung der Geschäftsinitiativen von Giant Mining (zusammen die Beratungsleistungen). Diese Beratungsleistungen werden am 1. Juni 2024, dem Datum des Inkrafttretens der Vereinbarung, beginnen und haben eine Laufzeit von sieben Monaten, endend am 31. Dezember 2024. Giant Mining wird Plutus ein Honorar von 250.000 EUR zahlen, das zu Beginn der Beratungsleistungen fällig wird. Die Koordination sämtlicher Interaktionen und Dienstleistungen erfolgt über den Hauptkontakt von Plutus, also den Bevollmächtigten in der Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland (E-Mail: contact@plutuinves.de oder telefonisch: +49 421 17540174).Ferner hat das Unternehmen eine Marketingvereinbarung mit Mining Investor Resources Ltd. (MiningIR) über eine Laufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen. MiningIR ist eine medienbasierte Beratungsgesellschaft, die 2018 gegründet wurde und Unternehmenskommunikations- und Medienservices für börsennotierte Unternehmen bietet. Das Mining-Medienportal bietet Nachrichten zu Bergbauunternehmen und Ressourcen, Videos und Unternehmensprofile zu Unternehmen im Rohstoffsektor. MiningIR bietet eine umfassende Erfahrung und macht das Erlebnis des Investors attraktiv und informativ, indem es den Investoren und Rohstoffunternehmen die Mittel an die Hand gibt, sich als Partner im Bergbau- und Rohstoffsektor zu vernetzen. Diese Marketingvereinbarung gilt mit Wirkung ab dem 15. Mai 2024 für eine Laufzeit von zwölf Monaten und kostet 41.000 CAD. Die Koordination sämtlicher Interaktionen und Dienstleistungen erfolgt über den Hauptkontakt von MiningIR (E-Mail info@miningir.com oder telefonisch: (778) 340-2131. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte MiningIR.Greenway hob weiterhin den proaktiven Ansatz des Unternehmens für Marktchancen hervor und erklärte: Die Kupferpreise, die in den letzten drei Monaten um 28 % auf ein 2-Jahres-Hoch kletterten, werden von Giant Mining Corp. strategisch eingesetzt, um seine Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill voranzubringen. Dieses Referenzprojekt, das für seine umfangreichen Kupferressourcen und seine strategische Lage bekannt ist, ist gut aufgestellt, um signifikant von den derzeitigen Markttrends zu profitieren, was die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens weiter verbessert.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101). Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Giant Mining Corp.David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOJoel Warawa, VP of Corporate CommunicationsE: info@giantminingcorp.comT: 1 (855) 475-0745BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONENwww.giantminingcorp.comhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75667/GiantMining_230524_DEPRCOM.002.pngLIKEN UND FOLGENInstagram, Facebook, Twitter, LinkedInhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75667/GiantMining_230524_DEPRCOM.003.pngINFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADENHier klickenZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!