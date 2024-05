East Africa Metals erhält Verlängerung der Minenerschließungszeiträume für Mato Bula, Da Tambuk und Terakimti

VANCOUVER, 24. Mai 2024 - East Africa Metals Inc. (TSX Venture: EAM) (East Africa oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom äthiopischen Bergbauminister eine formelle Mitteilung über die Genehmigung einer Verlängerung des Zeitraums erhalten hat, der für die Minenerschließung bei den Projekten Mato Bula, Da Tambuk und Terakimti in der Region Tigray in der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien vorgesehen ist.Mit der Verlängerung dieser Minenerschließungszeiträume werden Genehmigungsprobleme gelöst, die sich aus dem regionalen Konflikt und den daraus resultierenden Umständen höherer Gewalt ergaben. Der Konflikt endete mit der Unterzeichnung des Abkommens von Pretoria im November 2023. Die formelle Genehmigung dieser Verlängerung der Minenerschließungszeiträume wird die Einfuhr von Bergbauausrüstung ermöglichen und den Weg für den Beginn der Bauarbeiten freimachen.Der Zeitraum der Minenerschließung bei den Bergbaukonzessionen Da Tambuk (Lizenz Nr. MOM\LSML\163\2018) und Mato Bula (Lizenz Nr. MOM\LSML\166\2017) (die zu 70 % bzw. 30 % im Besitz von Tibet Huayu und EAM sind), die zusammen als Projekt Adyabo bezeichnet werden, wurde um vier Jahre bis zum 1. Februar 2028 verlängert, damit der Bau der Mine aufgenommen werden kann.Der Zeitraum der Minenerschließung bei der Bergbaukonzession Terakimti (Lizenz Nr. MOM\LSML\168\2017), an der EAM zu 70 % beteiligt ist und die als Projekt Harvest bezeichnet wird, wurde bis zum 5. Dezember 2028 verlängert.Zu den Hauptaktiva des Unternehmens zählen eine Nettogewinnbeteiligung von 30 % an den Projekten Mato Bula und Da Tambuk (zusammen das Projekt Adyabo) sowie eine Projektbeteiligung von 70 % am polymetallischen VMS-Explorationsprojekt Harvest in der Region Tigray in der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien. Zusätzlich steht dem Unternehmen eine Nettoertragsbeteiligung von 30 % am Bergbaubetrieb Magambazi in der Region Tanga in Tansania zu.EAM hat seit 2005 66,8 Millionen US$ in die Exploration in Afrika investiert und hat Ressourcen im Umfang von insgesamt 2,8 Millionen Unzen Gold und Goldäquivalent identifiziert, was Entdeckungskosten von im Schnitt 24 US$ pro Unze entsprichtWeitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.Andrew Lee Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Definitionen von National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Für das Board of DirectorsAndrew Lee Smith, P.Geo.CEONick Watters, Business DevelopmentTelefon: +1 (604) 488-0822E-Mail: investors@eastafricametals.comWebsite: www.eastafricametals.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. 